«Только «черный континент» и Белоруссия»: ЧВК «Вагнер» заявила, что их бойцов нет в Курской области «Вагнер» сообщил о своем неучастии в СВО

ЧВК «Вагнер» заявила, что никак не участвует в СВО и не находится в России или на Украине. Ранее совет командиров организации предлагал помочь отбить вторжение в Курскую область. После этого появилась неофициальная информация о переброске «Вагнера» в приграничье и его боях за Суджу. Бывшие участники «Вагнера» из других подразделений также отмечали, что ВСУ копируют в Курской области вагнеровскую тактику.

Бойцы ЧВК «Вагнер» не участвуют в военной операции против Украины, они действуют только в Африке и Белоруссии, заявила сама организация в своем Telegram «Разгрузка Вагнера».

«На сегодняшний день сотрудники ЧВК «Вагнер» работают только на «Черном Континенте» и в Белоруссии. Подразделений компании нет ни в Росгвардии, ни в рядах министерства обороны России, ни где-либо еще», — подчеркнули в ЧВК.

Там пообещали, что если вернутся на СВО, то отдельно сообщат об этом. Тем временем ЧВК продолжает вербовать добровольцев, но только на «дальние направления». В августе организация объявила самый масштабный набор в своей истории для борьбы с международным терроризмом в Африке. При этом в рекламе вакансий подчеркивается, что за террористами стоят Украина и страны Запада, которым надо «отомстить».

«Оркестр снова заиграл», — прокомментировала группа открытие африканского набора.

Спустя пару дней после вторжения Украины в Курскую область совет командиров «Вагнера» предлагал России свою помощь и заявил, что готов «по первому зову» вернуться.

«С самого первого дня, с самой первой боевой задачи у нас была лишь одна цель — отстаивать интересы родины, помогать процветанию России и защищать русский народ... Наши силы готовы прийти на помощь родине и развернуться в боевые порядки по первому зову. Так, как это было всегда», — сообщал совет.

Telegram-канал Shot писал 8 августа о прибытии в приграничье первых сил «Вагнера» и их участии в боях за курский город Суджу. Связанный с «Вагнером» Telegram-канал «Тринадцатый» также выкладывал видео с группой, как утверждалось, вагнеровцев, едущих в Курск.

«В деле ветераны «Вагнер», а эти парни умеют утилизировать врага, как никто другой», — подтверждал военкор Андрей Руденко.

По некоторой информации, вагнеровцы участвовали в боях в составе сил Минобороны. Также неофициально сообщалось о переброске в приграничье бывших членов «Вагнера», которые сейчас воюют в других подразделениях. Одна из таких, группа «Аида» в составе спецназа «Ахмат», при этом заявила о копировании тактики «Вагнера» со стороны противника в Курской области .

«Скажу прямо: противник слизал тактику ЧВК Вагнер при начале проникновения в Курск. Как это выглядит? После прощупывания слабой части позиции оппонента, происходит молниеносный прорыв на узком участке, куда в максимально короткие сроки доставляется техника, живая сила, прикрытие артой. Дальше идет раскрытие «цветка» — наступление в разные стороны, с таким же прощупыванием... Увы, в эту игру можно играть вдвоем. Тем более, когда знаешь эти правила. Адаптация произошла довольно быстро», — описали в «Аиде».

Проблемы «Вагнера» в Африке

В июле широкий резонанс получил неудачный бой «Вагнера» в африканском Мали. Штурмовики ЧВК вместе с солдатами государственной армии попали в засаду местных повстанцев-сепаратистов, упорно пытались отбиться, но проиграли. Сама военная компания не назвала цифры своих потерь, по разным данным, это от 15 до примерно 80 погибших. Среди убитых были автор популярного канала Grey Zone, 29-летний Никита Федянин и командир штурмовиков «Вагнера» Сергей Шевченко с позывным «Пруд». Из малийских солдат погибли до 47 человек.

Новости о разгроме подразделения «Вагнера» сопровождались видео с множеством трупов на месте боя и взятыми в плен русскими военными. Позже Telegram-каналы передавали, что всех пленных выкупили.

Сама ЧВК объяснила случившееся тем, что нападавших было больше, к тому же им сыграла на руку песчаная буря. По утверждению организации, бой с повстанцами шел пять дней , и противник понес тяжелые потери.

«Последняя радиограмма от группы «Пруда»: «Остались втроем, продолжаем вести бой», — передавали в «Вагнере».

Дополнительный скандал вызвало заявление украинского ГУР о своей причастности к засаде. Отказавшись раскрывать детали, представитель ведомства Андрей Юсов в эфире украинского телевидения рассказал о передаче повстанцам необходимой информации «и не только» для удара по «Вагнеру» и государственным силам Мали. ГУР подготавливала это нападение с прошлого года, писала газета The Times. Издание Le Monde также сообщало, что украинские власти в целом сотрудничают с сепаратистами и обучают пользоваться дронами, делятся информацией.

На фоне этого Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной и обвинила ее в поддержке терроризма и нарушении малийского суверенитета.

«С глубоким удивлением приняли к сведению подрывные высказывания, в которых Андрей Юсов, представитель украинской военной разведки, признал причастность Украины к трусливым, вероломным и варварским вооруженным террористическим группировкам, приведшим к гибели элементов силы обороны и безопасности Мали», — возмутился пресс-секретарь правительства страны, полковник Абдулай Майга.

Работников дипмиссий Украины Майга открыто назвал «террористами, замаскированными под дипломатов». Примеру Мали последовал Нигер, который тоже разорвал дипотношения с Украиной. Власти Нигера объяснили это солидарностью с малийской стороной и призвали ООН «вынести решение в отношении украинской агрессии и ее спонсоров».

«Международное сообщество [должно] противостоять принятому Украиной решению выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом», — сказал представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман.

В Киеве после этого попытались пойти на попятную — тот же Юсов из ГУР в новом интервью сообщил, что не делал «никаких подобных заявлений» о причастности украинской разведки к разгрому колонны в Мали. МИД Украины выступил с заявлением, что малийская сторона «не предоставила никаких доказательств причастности Украины к данному событию». Обвинения в поддержке терроризма МИД назвал не выдерживающими никакой критики и обвинил Мали в солидарности с Россией. Само решение о разрыве дипломатических отношений ведомство охарактеризовало как «досадное и поспешное».