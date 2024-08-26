Успей, пока тепло. Как организовать мероприятие на площадке проекта «Лето в Москве»

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Участие в фестивале позволяет заявить о себе, найти партнеров и единомышленников.

«Это прекрасная возможность прорекламировать свой проект и увеличить узнаваемость. Особенно для предпринимателей, у которых нет собственного помещения. Можно не ограничивать себя и провести за лето несколько разных мероприятий», – говорит психолог и основатель компании «Институт эмоциональных технологий» Юлия Баранова, которая уже неоднократно выступала с лекциями на разных площадках Москвы.

Она советует заранее подготовить листовки или буклеты, которые можно раздать посетителям. Это позволит расширить вашу аудиторию и поможет гостям найти вас в будущем.

«Сейчас я очень жалею, что слишком поздно узнала о фестивале. Иначе мастер-классы можно было бы устраивать хоть каждую неделю. Это огромный заряд позитива, радость для участников и большое подспорье для таких небольших предпринимателей, как я», – рассказала психолог Ирина Катыкова. Придуманные ей мастер-классы по изготовлению небольших антистресс-подушек прошли на малой сцене парка Фили и Шале анимации на Матвеевской.

Организовать мероприятие на фестивале могут некоммерческие организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также жители города старше 18 лет. Для этого нужно иметь полную учетную запись на mos.ru и зарегистрироваться в проекте.