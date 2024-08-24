Связали, били, душили: как погиб бармен, работавший на фестивале «Сигнал» На фестивале «Сигнал» в Калужской области погиб бармен, его нашли связанным

Во время проведения фестиваля «Сигнал» погиб бармен Руслан Досаев. Друг мужчины обнаружил его тело со связанными руками и ногами недалеко от сцены. Семья погибшего во время похорон заметила у него огромные гематомы. Посетители фестиваля утверждают, что после конфликта охранники связали Досаева, ударили его по голове и душили. При этом следствие предполагает, что смерть произошла в результате сердечного приступа, однако брат умершего Раис заявил «Газете.Ru», что не верит этому заключению.

В ночь на 20 августа во время фестиваля электронной музыки Signal на территории арт-парка в Николо-Ленивце (Калужская область) скончался 34-летний бармен Руслан Досаев. Об этом «Газете.Ru» рассказал брат умершего Раис. По его словам, Руслана избили сотрудники ЧОПа ((Частной охранной организации)). Свидетели сообщили, как один из охранников сидел на бармене сверху, а затем вместе с напарником наносил Досаеву удары и связывал его.

Раис уточнил, что всего участников избиения было четверо. При этом, кроме мужчин, он упомянул еще про неизвестную девушку, которая просила, чтобы бармена били, а также хотела связать его тросом. В настоящее время ее и других участников избиения не могут найти.

«Есть фотографии, есть видео, допустим, с поминок, где видно, что у брата огромные гематомы на лице, что его перевязывали веревкой.

Там все по лицу видно. Это не как следователь нам говорил, что молодой человек ударил его один раз и все», — рассказал Раис Досаев.

Он допустил, что следствие может халатно отнестись к расследованию, потому что «там крутится чья-то крыша».

Тело со связанными ногами

21 августа Telegram-канал SHOT рассказал подробности о трагедии. Согласно публикации, на вечеринке после феста Досаев попытался познакомиться с понравившейся ему девушкой. Однако у нее был молодой человек, у которого в конце концов начался конфликт с барменом. Очевидцы утверждают, что парень девушки и двое охранников начали избивать Руслана: ему связали руки и ноги и наносили удары по голове. Через какое-то время друг, который жил в одной палатке с барменом, нашел тело Досаева в лесном массиве неподалеку от места вечерники.

Telegram-канал «Осторожно, новости» выяснил, что знакомый сфотографировал тело бармена со связанными ногами, однако охранник заметил это и попросил удалить снимок. Друг позднее рассказал обо всем родственникам.

В полиции Калужской области сначала отказались возбуждать дело, потому что судмедэкспертиза показала, что бармен умер из-за остановки сердца. Кроме того, во время вскрытия не были обнаружены повреждения внутренних органов. Семья Досаева не отрицает, что мужчина употреблял алкоголь до драки, но уверена, что причиной его смерти стало избиение.

Версия следствия

После произошедшего «Осторожно, новости» написал, что организаторы фестиваля якобы попросили сотрудников и волонтеров не обсуждать инцидент со знакомыми и СМИ, а связанные с трагедией сообщения удалялись из внутренних чатов сотрудников и волонтеров.

В комментарии «Газете.Ru» организаторы феста отметили, что смерть бармена произошла вне локации мероприятия:

«На данный момент нам известно, что происшествие случилось вне территории фестиваля на локации, самостоятельно организованной людьми, оставшимися после завершения фестиваля».

Организаторы мероприятия добавили, что готовы оказать содействие следствию и заинтересованы в полноценном расследовании случившегося.

В управлении СК по Калужской области сообщили, что уголовное дело все же возбудили. По версии следствия, житель столицы приехал в Дзержинский район 14 августа для подработки. Через несколько дней ночью он выпивал вместе с другом, а затем стал инициатором конфликта. Охранники фестиваля и другие мужчины связали Досаева и вызвали полицию.

«Прибывшие сотрудники обнаружили мужчину без признаков жизни», — заявили в СК и добавили, что проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти молодого человека.

Другая версия

Издание «Постньюс» сообщило, что на вечеринке Досаев начал себя неадекватно вести и приставать к гостям, поэтому его связали охранники фестиваля. Кроме этого, некоторые очевидцы предположили, что он находился под воздействием наркотических веществ.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что четверо неизвестных мужчин удерживают Досаева, а он умоляет не делать этого. Там также присутствует девушка, которая предложила связать бармена. По предварительным данным, для обездвиживания Досаева неизвестные использовали электрический кабель. Вероятно, они оставили его в таком положении, а затем бармена уже нашли мертвым.

Брат Досаева Раис поговорил и с «Постньюс». Друг погибшего рассказал семье, что нашел его тело у дерева недалеко от сцены. Мужчина отметил, что очевидца действительно попросили удалить фото, что он и сделал, однако затем друг смог восстановить кадр.

«Есть только первичное вскрытие, которое показало, что якобы смерть наступила не из-за ушибов, а из-за сердца. Сколько я с людьми общался — это у них стандартный диагноз. Всегда человек умирает из-за сердца. А что послужило этому — это уже другой вопрос. Анализы будут готовы только к концу сентября.

Мне кажется, по видео видно: когда четверо человек тебя скручивают шнуром, бьют по голове и душат коленом — тут понятно, из-за чего ты умираешь», — заявил брат погибшего.

Мужчина добавил, что лично видел огромную вмятину на голове бармена с левой стороны. Кроме этого, у него сломан нос. По словам младшего Досаева, какая-то девушка написала в чат фестиваля, что бармена только слегка связали, при этом на ногах четко видны следы от жгутов. Очевидцы передали Раису, что охранники «Сигнала» были в состоянии наркотического опьянения. Девушка, которая стала свидетелем, попросила отпустить бармена, тогда охрана стала угрожать ей. Очевидица видела, что мужчине пережали горло и что его били по голове.

Раис выяснил, что есть и другое видео инцидента. На нем очевидцы подошли к охране и попросили помочь бармену, вызвать ему бригаду скорой помощи. Семья намерена наказать виновных.