Заводили карты на москвичей. Как ОПГ продавала наркотики с помощью сотрудников «Почты России» В Москве осудили на сроки до 17 лет торговавших наркотиками по почте

ФСБ сообщила о раскрытии группировки, которая продавала по почте наркотики. Для этого подкупали сотрудников «Почты России», создававших поддельные банковские карточки и электронные подписи. Их регистрировали на реальных москвичей, не подозревающих о своем участии в криминальной схеме. Теперь злоумышленники проведут в колонии от 12 до 17 лет, хотя единственная задержанная работница почты получила наказание куда легче. Это не первый подобный случай, ранее в России находили в посылках наркотики, замаскированные под сладости и даже детские пазлы.

Московский городской суд приговорил к срокам до 17 лет наркоторговцев, которые пересылали запрещенные вещества по почте в сговоре с сотрудниками «Почты России». Об этом сообщает ФСБ.

«Признаны виновными и приговорены к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строго режима, а также штрафам от 400 тыс. до 1 млн рублей члены организованной группы. Участница группы, сотрудница АО «Почта России» приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства», — уточняет служба.

Подельники открыли онлайн-магазины по торговле наркотиками на «киберкриминальных платформах скрытого сегмента» интернета. Через мессенджеры и соцсети они вербовали работников почты. Тех просили за деньги сделать поддельные банковские карты Почта Банка, а также регистрировать фейковые электронные подписи для «Почты России». С помощью последних можно получать посылки по упрощенной системе — без паспорта и бумажного извещения. Все это было нужно, чтобы отправлять наркотики и вести расчеты с покупателями, поясняет ФСБ.

Осужденная сотрудница почты использовала для преступной схемы данные реальных людей, несвязанных с наркотиками. От имени обычных москвичей подделывали доверенности, по которым посылки с наркотиками смогли получать третьи лица, курьеры.

«Так что стоит поинтересоваться в своем отделении почты, не оформлена ли подобная доверенность на ваш адрес от вашего имени», — предостерегает kp.ru.

Приговоры участникам группировки вынесли по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) УК.

Сколько именно людей осудили за участие в незаконной схеме, не уточняется. ФСБ опубликовала видео задержания нескольких молодых людей в квартире, во время которого один из них пытался спрятать пакет с чем-то, засунув его за водосточную трубу за окном, однако оперативники это заметили и нашли улику.

«Для данных типов преступлений, совершаемых через интернет, выявление главаря и его основных пособников является сложной задачей, так как они действуют скрытно, используя современные средства анонимизации», — отмечает ФСБ.

Дома и на работе у подозреваемых изъяли наркотики в особо крупном размере, поддельные банковские карты и компьютерное оборудование. Также закрыты несколько соответствующих онлайн-магазинов.

Детские пазлы с МДМА по почте

Пересылка наркотиков по почте — это распространенный прием, хотя в России более популярен метод «закладок» (тайников с наркотическим веществом, координаты которых покупатель получает после оплаты).

«Проверить содержимое бандеролей и конвертов не всегда удается, кроме того, далеко не все почтовые отделения оборудованы современными средствами выявления наркотических средств», — признавали российские власти.

В посылках вещества могут дополнительно маскировать, например, служба безопасности «Почты России» находила несколько партий с метилендиоксиметамфетамином (МДМА), который перевозили под видом детских пазлов. Всего таким способом пытались переслать из ЕС в Россию 13 кг наркотиков. Их вовремя выявили на вокзале и изъяли. В другом случае пара из подмосковных Мытищ отправляла клиентам по почте марихуану под видом «сладких подарков»: упаковок с мармеладом и шоколадом.

Большую часть отправлений с незаконным содержанием не могут отследить как правоохранители, так и корпоративные службы безопасности, предупреждал полковник полиции в отставке и адвокат московской коллегии Евгений Черноусов. По его оценке, окончательно перекрыть этот способ торговли невозможно, понадобится слишком много затрат.

«В то же время такой канал нелегальной торговли, как почта, — один из самых непопулярных: слишком высоки риски как для отправителя, так и для заказчика, говорят эксперты», — отмечала газета «Известия».

За пересылку наркотиков (почтой, самолетом, другими видами транспорта) грозит ст. 228.1 УК. Причем ответственность угрожает и в том случае, если посылка не дошла до адресата.

«Допустим, отправили [наркотики] с таксистом или другим лицом, отправили курьерской доставкой или попросили друга передать. Это будет пересылка... Ответственность как за оконченное преступление наступает с момента отправления», — поясняет адвокат, председатель коллегии «Камский уголовно-правовой центр» Альберт Ихсанов.

Максимальное возможное наказание — до 20 лет лишения свободы. Чаще всего подозреваемые получают большие сроки, говорит юрист.