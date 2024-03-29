«Вел себя вызывающе и дерзко». По делу «Крокуса» арестован девятый человек В СК заявили, что напавшим на «Крокус» обещали передать вознаграждение в Киеве

Следственный комитет раскрыл новые подробности расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». К настоящему моменту известно, что действия исполнителей курировал аноним через сообщения в Telegram. По указанию этого же человека преступники, покинув концертный зал, рванули на машине в сторону российской границы. Тем временем суд в Москве арестовал девятого фигуранта дела о крупнейшем за последние 20 лет теракте в России.

Басманный районный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Назримад Лутфуллои останется в следственном изоляторе как минимум до 22 мая.

Адвокат Маргарита Хорева сообщила журналистам, что ее подзащитный частично признал вину.

«Частично признает», — ответила она, не раскрыв других подробностей.

Лутфуллои вменяют п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть).

Согласно информации на сайте суда, мужчине ранее назначили 15 суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Лутфуллои задержали 23 марта при проверке на причастность к теракту. В момент задержания он вел себя «вызывающе, дерзко», «пытался вырваться и отталкивал руками сотрудников полиции».

Лутфуллои был временно зарегистрирован в хостеле в районе станции метро «Щелковская». Как рассказала администратор заведения, мужчина проживал в комнате хостела «Монталия» меньше недели с соседями, но они уже съехали.

«Он жил у нас всего шесть дней и потом съехал. Все, кто жил с ним, тоже уже съехали», — рассказала она.

Обвиняемый в причастности к теракту родился в 2000 году в Таджикистане. У него есть высшее образование, но нет постоянной работы.

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Куратор в Telegram

СК России заявляет, что действиями террористов, напавших на посетителей «Крокуса», управлял координатор. Переписка шла через Telegram.

На допросах обвиняемые признались, что «их действия как на этапе подготoвки, так и после вооруженного нападения в «Крокус Сити Холле» координировал «мужчина под псевдонимом» с помощью голoсовых сообщений.

Как сообщают следователи, по указанию этого коoрдинатора террористы, покинув «Крокус», поехали на машине в стoрону российско-украинской границы, надеясь добраться до Киева, чтобы получить обещанное вознаграждение.

СК России заявил также, что проверяет причастность украинских спецслужб к организации теракта.

«Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб», — отметили в ведомстве.

Ранее СК России сообщал, что террористов снабжали значительными суммами денег, а также переводили им криптовалюты с Украины. Денежные средства использовались при подготовке вооруженной атаки.

Дело «Крокуса»

Дело о теракте в подмосковном Красногорске сейчас находится в ведении управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК России, следует из материалов дела, оглашенных в Басманном суде.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в здание ворвались четверо мужчин, вооруженных автоматами, и открыли огонь по посетителям. Позже они подожгли кресла, начался пожар, крыша концертного зала обрушилась.

Утром 23 марта четверых подозреваемых задержали в Брянской области, они ехали по направлению к границе. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Позже силовики задержали еще нескольких предполагаемых соучастников.

Мать одного из террористов — Шамсидина Фаридуни — попросила прощения от имени всей их семьи.

«Прошу прощения у родственников [людей], которые погибли, они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы. Cыночек, кто тебя в это втянул? Зачем? Зачем ты это сделал? Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь», — цитирует слова Муассар Заргаровой Ruptly.

Жертвами атаки стали 144 человека. 29 марта в больнице скончался 35-летний Карен Енгибарян, который помогал пострадавшим выбраться из горящего здания в день теракта. Мужчина случайно оказался в тот вечер около «Крокуса» и бросился на помощь людям, когда увидел дым. В итоге Енгибарян сильно надышался угарным газом и простыл, его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей».