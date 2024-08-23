«Священный Байкал». К чему приведет сохранение текущего уровня регулирования воды в озере? В Минприроды поддержали изменения предельных значений уровня озера Байкал

В июне 2024 года был опубликован проект постановления правительства России, которое в случае принятия установит новые границы колебаний уровня воды в озере Байкал. Его разработка обусловлена целым рядом факторов: и невозможностью соблюдать текущий диапазон в 1 метр, и стремлениями сохранить экосистему озера и прилегающую к водным объектам инфраструктуру. Однако документ стал причиной разногласий в научном и экспертном сообществе. Почему — в материале «Газеты.Ru».

Согласно норме Закона «Об охране озера Байкал», верхнюю и нижнюю границы диапазона колебаний уровня Байкала устанавливает правительство России. Это необходимо для полноценного использования водных ресурсов озера и обеспечения безопасности прибрежных территорий Иркутской области и Бурятии посредством регулирования сбросов на Иркутской ГЭС и, соответственно, Ангары. В 2001 году правительство России приняло постановление, согласно которому диапазон колебаний уровня воды в Байкале составил 1 метр. При этом такое решение было принято без надлежащей научной экспертизы, говорят ученые.

«Сохранение текущих ограничений по верхней границе физически невыполнимо при определенных гидрологических условиях, а стремление выполнить ограничения по нижней границе однозначно приведет к возникновению чрезвычайных ситуаций», — отмечает руководитель Информационно-аналитического центра регистра и кадастра РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Сергей Беднарук.

Напомним, что упомянутый проект постановления предполагает расширение границы колебаний с текущего 1 метра до 1,4 метра в нормальных и до 2,31 м в экстремальных условиях. Такие нормативы основаны на результатах трехлетнего научного исследования, подтверждающего положительный эффект от расширения диапазона как на экосистему Байкала, так и на безопасность гидротехнических сооружений.

За и против

Руководитель Информационно-аналитического центра регистра и кадастра Сергей Беднарук в своем отзыве к проекту постановления подчеркнул, что сохранение действующих предельных значений уровня озера Байкал само по себе является источником возникновения чрезвычайных ситуаций и активно используется в политических и иных целях. По его словам, поднимаемый «шум» против новых нормативов служит для сокрытия реальных причин загрязнения Байкала.

Принятие нового постановления поддержало большинство представителей научного сообщества и органов власти. В ходе заседания Общественной палаты России заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергей Ананченко пояснил, что диапазон в 1,4 метра позволит оптимально использовать водные ресурсы в социально-экономических целях, а также благотворно повлияет на экосистему озера.

С ним согласился и представитель Росводресурсов — органа, отвечающего за регулирование уровня Байкала — отметив, что расширение диапазона является доказанной необходимостью для корректной и безопасной работы гидротехнических сооружений, в том числе Ангарского каскада ГЭС. Доктор технических наук, главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов также отметил: «Новые нормативы поддержат экосистему и состояние гидротехнической системы».

Мировой вопрос

Тема возможного расширения диапазона колебаний уровня воды в озере Байкал обсуждается и на международном уровне, на площадке ЮНЕСКО. Напомним, что озеро Байкал – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и, соответственно, Россия, как сторона Конвенции об охране всемирного наследия, должна придерживаться решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

В конце июля в Нью-Дели прошла 46-я сессия Комитета всемирного наследия. Среди прочего, на ней были рассмотрены вопросы, связанные с управлением водно-уровненным режимом Байкала. По результатам заседания, члены комитета постановили предоставить исследование, которое оценивает экологические и социально-экономические последствия изменения режима уровней воды в о. Байкал, в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО для рассмотрения экспертами Международного союза охраны природы и разработать до конца 2024 года подробные предложения по управлению водно-уровневым режимом Байкала.

Наряду с этим, ЮНЕСКО предложило воздержаться от законодательных изменений до рассмотрения экспертами Международного союза охраны природы научно обоснованных предложений изменений диапазона Байкала.

Этот вопрос будет обсуждаться между ЮНЕСКО и профильными ведомствами РФ. В тоже время необходимость отмены метрового диапазона и принятия новых границ колебания уровней Байкала уже доказана российскими учеными. Новый, более широкий диапазон соответствует естественным процессам, протекающим в природе, а также не навредит выдающейся универсальной ценности о. Байкал, объекта Всемирного наследия.