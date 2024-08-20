«Я здоровый мужик, почему должен отсиживаться?»: под Курском погиб актер сериалов Шишов В боях в Курской области погиб актер Евгений Шишов

В боях под Курском погиб актер Евгений Шишов. Он получил осколочное ранение 18 августа и скончался во время эвакуации, сообщает Shot. 42-летний Шишов ушел добровольцем на СВО в феврале этого года. «Я здоровый мужик, почему должен отсиживаться?» — говорил он перед отправкой на фронт. У него осталась 15-летняя дочь.

Актер Евгений Шишов погиб в Курской области, «защищая территорию России», сообщил портал «Кино-Театр.ру». Смерть петербуржского актера подтвердили его коллеги, передает RG.RU.

Супруга артиста Елена сообщила ИА Регнум, что окончательного подтверждения его смерти семья еще не получила.

«Мы еще не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения. Я сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на какие-то вопросы. Может, чуть позже все прояснится», — объяснила Елена.

Убил осколок

Шишов получил осколочное ранение 18 августа в боях в Курской области, сообщает Shot со ссылкой на источник. По данным Telegram-канала, он скончался во время эвакуации в госпиталь. Сейчас тело актера находится в Ростове-на-Дону.

Во время службы в приграничной зоне Евгений Шишов публиковал свои фотографии в социальных сетях.

«Всем джамбо. Хорошего дня! И отличного настроения», — писал актер в последнем посте 31 июля.

На СВО Шишов ушел добровольцем в феврале 2024 года, заключив контракт с Минобороны РФ. По данным SHOT, он взял себе позывной STALKER.

«Давно хотел отправиться служить. Подписал контракт ко дню рождения в конце февраля. В родном военкомате в Выборге его почему-то не брали. Ссылались на проблемы со здоровьем, хотя внешне он очень крепкий парень, как бык. И на съемочной площадке мог выполнять трюки. Сказал нам, что должен защищать родину. Мы его отговаривали. Но он отвечал: «Я здоровый мужик, почему должен отсиживаться?» — приводит рассказ родственников «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Актеру было 42 года, у него осталась 15-летняя дочь.

Евгений Шишов начал сниматься в кино с 2015 года. За свою карьеру сыграл в картинах «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка-3», «Свои-3», «Шугалей», «Условный мент-2», «Гранит», «Шеф. Возвращение», «Невский. Расплата за справедливость», «Русские», «Магистраль». Последний раз актер появился на экране в прошлом году в сериале «Пока бьют часы».

Украинцы держатся под Курском уже две недели

Подразделения ВСУ находятся в Курской области уже две недели (с 6 августа). Они взяли под контроль 28 населенных пунктов в Курской области, сообщил на совещании с президентом врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

За это время они потеряли до 4130 военнослужащих, 58 танков, сообщает Минобороны РФ.

«Судя по всему — противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет, —так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» — прокомментировал происходящее в Курской области президент РФ Владимир Путин.