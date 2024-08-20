Экспертиза подтвердила подделку подписи генерала Попова. Что об этом рассказал адвокат? Экспертиза установила поддельные подписи генерала Попова в ряде документов

Следственный комитет провел почерковедческую экспертизу, которая установила, что подпись генерал-майора Ивана Попова на некоторых документах в его уголовном деле подделана. Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что результаты экспертизы ставят под сомнение обоснованность обвинений и требуют пересмотра дела.

Проведенная по инициативе Следственного комитета почерковедческая экспертиза установила, что подпись в некоторых документах, которые являются частью уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, не принадлежит ему. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

По его словам, экспертиза показала, что эти документы не должны были содержать подпись Попова, и, следовательно, это опровергает его причастность к мошенничеству и служебному подлогу.

Адвокат добавил, что результат экспертизы ставит под сомнение обоснованность обвинений против Попова. По его мнению, доказательства, на которых основано обвинение, строятся не на прямых фактах, а на косвенных.

Следствие подало в военный суд ходатайство о том, чтобы до 21 августа ограничить время, отведенное для ознакомления с материалами дела. Почти все участники судебного процесса уже ознакомились с ним. Прокуратура передаст материалы в суд для рассмотрения после утверждения обвинительного заключения. Ходатайство будет рассматриваться 20 августа в 14:00 мск в 235-м гарнизонном военном суде, сообщил адвокат Сергей Буйновский.

Отправить в Курскую область

8 августа организация «Армия защитников Отечества» направила официальное заявление в министерство обороны, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России. В своем обращении они призвали к «строгому наказанию» бывшего командующего 58-й армией ВС России и предложили отправить его в Курскую область для дальнейшего разбирательства.

Руководитель организации Иван Отраковский в беседе с Mash отметил, что, несмотря на заслуги Ивана Попова, который командовал 58-й армией и успешно остановил продвижение ВСУ в Запорожье, его арест в условиях нынешней напряженности на границе является нецелесообразным.

Отраковский подчеркнул, что с таким бэкграундом, как у Попова, было бы разумнее ужесточить меры пресечения, снять с генерала электронный браслет и вернуть его к его коллегам в Курскую область, где его очень ждут и рады видеть.

Генерал-майор Иван Попов был арестован в середине мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следствие утверждает, что он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей в 2023 году. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи и предназначались для строительства оборонительных сооружений.

Попов свою вину отрицает, и его защита заявила о его намерении вернуться в зону боевых действий на Украине. В июле 2023 года Попов был отстранен от командования 58-й армией. Сам Попов связывает это решение с тем, что он откровенно сообщил высшему командованию о проблемах в армии.

С 15 июля Попов находится под домашним арестом в Москве, с ограничениями на передвижение, использование средств связи и общение с участниками дела.