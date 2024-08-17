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Угрожали убить семью, забирали деньги. Школьники держали одноклассницу в сексуальном рабстве

В Кызылорде школьники полгода заставляли одноклассницу заниматься проституцией

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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM
В Кызылорде школьники на протяжении полугода держали в сексуализированном рабстве свою одноклассницу. Ее заставляли заниматься проституцией, а за отказ — угрожали убить родителей. Правда вскрылась, когда преступники потребовали у нее крупную сумму денег. Девушка рассказала об этом другу, а тот сообщил ее родителям. Мать и отец школьницы замечали за дочерью странное поведение и обращались в школу и полицию, но вместо помощи их пугали лишением родительских прав. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В казахстанском городе Кызылорда 16-летнюю школьницу на протяжении полугода держали в сексуальном рабстве одноклассники. Впервые об этом стало известно 8 августа, о произошедшем рассказала в своем Telegram-канале президент фонда #НеМолчиKZ Дина Тансари.

Активистка опубликовала сообщение матери девушки с просьбой о помощи. Из него выяснилось, что с февраля 2024 года школьница начала пропадать из дома. Иногда она возвращалась, но из-за угроз одноклассников снова уходила. Периодически Аида (имя изменено) выходила на связь. На видео она говорила, что работает официанткой в кафе или продавцом в цветочном магазине. Когда ее родители приезжали туда, сотрудники сообщали, что девушка снимала ролики и сразу уезжала.

«…девочку пытали, насильно заставляли принимать мефедрон, душили, прижигали плавлеными пакетами, издевались, зарегистрировали на сайте проституированных женщин, заставляли заниматься проституцией и забирали деньги», — написала Тансари.

14 августа мать девочки на пресс-конференции раскрыла детали случившегося. Отрывки ее рассказа опубликовало издание Batyr Jamal. Женщина отметила, что ни она, ни ее супруг не знали, что происходит с их дочерью. По ее словам, сначала Аида подружилась с одноклассницей, которая иногда ночевала у них дома. А потом школьница сама стала отпрашиваться к подруге. Родители были против, но их убедили, что «все будет хорошо».

«Заниматься проституцией дочь заставляли одноклассница со своей двоюродной сестрой и одноклассник с двоюродным братом. Они вчетвером удерживали дочь… В январе месяце у нее отобрали телефон и зарегистрировали на сайте kiздар.NET [для проституированных женщин]. Ее шантажировали тем, что сняли видео, где она была нетрезвая — ее напоила та самая одноклассница, и дочь переодевалась после ванной, была в обнаженном виде. Ей говорили: мы расскажем маме, она боялась этого», — сообщила женщина.

По словам матери Аиды, в начале февраля начали поступать звонки от «клиентов» с сайта, и одноклассники стали заставлять девочку заниматься проституцией. Еще до этого у нее вымогали деньги по мелочи, но со временем аппетиты преступников выросли. Женщина уточнила, что сначала Аида уходила из дома только по ночам, но потом стала пропадать и вечером, и днем.

«Дочь говорила, что были дни, когда ее заставляли «работать» по двое суток без перерыва. И еще заставляли каждый час пересылать деньги. Если она вовремя не отправляла им деньги, если задерживалась даже на пять минут, то одноклассники ее избивали, истязали», — добавила мама школьницы.

Она также отметила, что с марта неоднократно обращалась в школу, но там ей говорили, что девочка просто находится у подруги, и ее мама в курсе этого. После этого матери Аиды стали угрожать, что если она напишет заявление, то ее лишат родительских прав. Когда в школе получить помощь мама девушки не смогла, она обратилась в ювенальную полицию. Однако правоохранители также начали угрожать ей тем, что ребенка поместят в специнтернат, а ее — лишат родительских прав.

Более 1000 «клиентов». Первый — сотрудник КНБ

Дина Тансари, которая также выступила на пресс-конференции, сообщила, что за то время, пока одноклассники заставляли девушку заниматься проституцией, в сексуальную связь с ней вступили более 1000 «клиентов».

Одним из первых, по словам самой Аиды, был сотрудник Комитета национальной безопасности Казахстана.

«Более 1000 человек пересылали оплату за услуги на карту девочки, а она, в свою очередь, пересылала все до копейки этим сутенерам. Остались следы, остались все переводы, все это можно вычислить», — добавила президент фонда #НеМолчиKZ.

По словам активистки, за полгода более 10 млн тенге «клиенты» перевели на карту Аиды, а она — на счета одноклассников.

Тансари также уверена, что одноклассники девушки действовали несамостоятельно. Как минимум одна из матерей подозреваемых может оказаться соучастницей, так как деньги перечислялись в том числе на ее карту.

Активистка добавила, что одна из главных задач на данный момент — добиться, чтобы не только основных подозреваемых, но и каждого «клиента» школьницы допросили и привлекли к уголовной ответственности.

Последствия

После того, как Тансари рассказала о случившемся, департамент полиции Кызылординской области сообщил, что возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией. В МВД отчитались о задержании подозреваемых, которых поместили в изолятор временного содержания. Детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева также рассказала, что ее аппарат работает по факту происшествия с полицейскими и региональным уполномоченным.

Однако уже 9 августа стало известно, что суд отказался арестовывать подозреваемых и отправил их под домашний арест.

«Мы крайне возмущены, потому что, мы считаем, что теперь жизни членов семьи и пострадавшей девочки в опасности, вы даете преступникам замести следы, уничтожить улики, подготовиться к защите, подкупить нужных людей», — написала Дина Тансари.

После жалобы потерпевшей стороны суд все-таки пересмотрел свое решение и заключил подозреваемых под стражу на два месяца. Начальник следственного управления департамента полиции Кызылординской области Бауыржан Саулебеков также сообщил, что в отношении их родителей было возбуждено уголовное дело в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

16 августа аким (губернатор — прим. «Газета.Ru») Кызылординской области Нурлыбек Налибаев поручил уволить директора, заместителя по воспитательной работе, психолога, социального педагога, классных руководителей школы-лицея № 7, где училась Аида.

Он также отметил, что напрямую виновны в случившемся школьный инспектор и участковый инспектор полиции. Аким потребовал от департамента полиции области «принять кадровые решения в отношении ответственных специалистов вплоть до увольнения».

Что касается самой Аиды, то, как сообщила омбудсмен Динара Закиева, она провела три встречи с психологом и прошла обследование. Однако от госпитализации мать школьницы отказалась.

Уполномоченный по правам ребенка Кызылординской области Жаксыгуль Тоганова также добавила, что дом, где живет семья школьницы, правоохранители взяли под круглосуточную охрану.

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