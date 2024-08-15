«Выглядел просто как красный шар». Крушение самолета под Иркутском МО РФ сообщило, что в Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. Он совершал плановый полет. Пилоты смогли увести судно подальше от жилых домов и успели катапультироваться. По словам очевидцев, самолет загорелся прямо в воздухе и на фоне ночного неба был похож на красный шар. После его падения были слышны взрывы. По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

В Иркутской области при учебном полете упал военный самолет Ту-22М3, сообщили в Минобороны.

Пилоты увели бомбардировщик подальше от населенных пунктов, он рухнул в поле.

«Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — заявили в оборонном ведомстве.

После падения Ту-22М3 прогремел мощный взрыв, пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, всех четверых пилотов потерпевшего крушение самолета уже нашли. По данным СМИ, у одного из пилотов перелом ноги. Последним падающий борт покинул КВС.

По данным «Базы», местные жители видели три парашюта.

Территория на месте крушения Ту-22М3 оцеплена, на месте работают оперативные службы.

«Гул, треск, сильное зарево»

Как сообщают «Осторожно, новости», судно рухнуло в Черемховском районе Иркутской области, неподалеку от въезда в село Михайловка.

По словам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе.

«Мы стояли на улице Белинского и увидели объект, похожий на ракету. Когда он приблизился, видно было пламя отчетливо и дым. Поначалу мы не поняли, что это, а потом увидели новости и были в шоке, что это был падающий самолет. Были сильный гул и грохот, похожий на гром. Он горел в полете», — рассказал «Газете.Ru» один из очевидцев Марк.

Другая жительница Иркутской области Алла сообщила, что у самолета горел левый двигатель, стоял сильный гул и треск.

«А потом было сильное зарево в районе поселка Михайловка. Вот и все. Он летел на одном уровне, скорость не была высокой», — добавила она.

По словам другого очевидца, в момент трагедии было уже довольно темно, и самолет выглядел «просто как красный шар».

«Он был как яркая звезда, из двигателя вылетали искры огненные. Потом он скрылся за пятиэтажкой, полетел дальше, я уже не видела, но видела большое зарево», — вспоминает Наталья.

Собеседница «Газеты.Ru» Оксана утверждает, что «был яркий взрыв».

«Пролетел прямо над нами, ярко горел, сыпались искры. Начал снижаться, после как будто завис в небе и потом полетел снова. Начал резко снижаться и упал», — рассказывает она.

По информации SHOT, после крушения произошло сразу несколько взрывов, начался сильный пожар. Сейчас его ликвидировали сотрудники МЧС.

По предварительным данным, самолет взлетел с аэродрома Белая в соседнем Усольском районе.