Пенсионер из Курской области, над которым издевались ВСУ, пропал. Что говорит его дочь? На видео попали издевательства солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

15 августа в сети появились кадры издевательств украинских солдат над 74-летним Александром Гусаровым из Курской области. Его дочь сообщила, что не видела отца с 6 августа. На фоне продолжающихся боевых действий в регионе действуют эвакуационные и координационные службы, которые обеспечивают поддержку и помощь пострадавшим.

Дочь пенсионера из Курской области, ставшего жертвой издевательств украинских солдат, рассказала, что не видела своего отца с 6 августа, сообщает газета «Известия».

«А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали», — пояснила она.

Проблемы с въездом

Женщина рассказала Daily Storm, что ее отца зовут Александр Гусаров и он жил в приграничном селе Гоголевка. Из-за обострения ситуации в Курской области она перевезла его в свою квартиру в Судже. Гусаров остался в Судже в ожидании возвращения родственников. Семья планировала воссоединиться 7 августа, но женщина не смогла попасть в город, так как ее не пропустили военнослужащие.

Дочь пропавшего пенсионера рассказала, что видела оба видео с издевательствами украинских солдат над ее отцом. После первого видео она предположила, что пенсионер мог вернуться в Гоголевку, но на втором видео видно, что он не дошел до села и выглядел изможденным.

«Он там на пятаке кружится и никуда не может уйти. Потерялся, но почему — не знаю», — сказала женщина, добавив, что у ее отца не видит один глаз, но в остальном он здоров.

15 августа в сети начали распространяться кадры с издевательствами украинских военных над 74-летним Гусаровым. В роликах бойцы ВСУ в нацистских касках глумились над пенсионером и разговаривали с ним, имитируя немецкий акцент.

Что происходит в Курской области: 11-й день

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

По приказу министра обороны Андрея Белоусова создан Координационный совет по безопасности в Белгородской, Брянской и Курской областях. Его задачи включают обеспечение войск, межведомственное взаимодействие, инженерное обустройство и помощь в эвакуации. Совет не заменяет оперативное управление, которое остается за командованием группировки «Север» и Генштабом. В состав совета вошли профильные заместители министра, руководители военных органов, представители Генштаба и руководители регионов. Заседания совета будут проводиться еженедельно.

По данным Минобороны, к 14:15 мск российская армия восстановила контроль над Крупцом в Курской области. Подразделения группировки «Север» отбили атаки 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного и сорвали атаки противника в районах южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки. Также пресечены попытки прорыва мобильных групп противника в район Варваровки.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов сообщил, что российские войска зачистили Мартыновку и продолжают зачищать другие населенные пункты, такие как Черкасское Поречное и Русское Поречное. В то же время ВСУ изменили тактику, пытаясь создать давление с разных направлений. Командир спецназа «Ахмат» отметил, что ВСУ сняли около 12 тыс. военных с передовой для усиления Курской области.

Помимо боевых действий на территории Курской области, российская армия также нанесла удары по резервам и складам ВСУ в Сумской области Украины. В ответ Киев объявил о создании на территории Курской области «военной комендатуры» под руководством генерала-майора Эдуарда Москалева.

Между тем регионы продолжают оказывать помощь вынужденным переселенцам из Курской области. По данным МЧС, 15 августа более 720 человек из приграничных районов были переселены в безопасные районы. Всего было переселено 121 тыс. человек. Российские регионы и Красный Крест оказывают помощь переселенцам, включая психологическую поддержку и восстановление утраченных документов.