«Харчевский — человек-легенда». Умер генерал, летавший вместе с Путиным на Су-27

Александр Харчевский и Владимир Путин перед полетом на истребителе Су-27, 2000 год

На 75-м году жизни скончался заслуженный военный летчик России генерал-майор Александр Харчевский. Он до 2015 года был начальником Липецкого авиацентра, на базе которого в 2006 году основал авиационную группу высшего пилотажа «Соколы России». «Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах», — так охарактеризовал ушедшего губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В 2000 году Харчевский летел на Су-27, на борту которого в качестве второго пилота находился Владимир Путин.

На 75-м году жизни скончался заслуженный военный летчик России, бывший начальник Липецкого авиацентра генерал-майор Александр Харчевский. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах.

Он родился в День Победы, 9 мая 1950 года. И, кажется, побеждал всегда. Любой самолет, любую фигуру высшего пилотажа, любого противника. На международных соревнованиях Александр Николаевич провел больше 50-ти учебных воздушных боев с иностранными военными летчиками и из каждого вышел победителем», — написал Игорь Артамонов.

Губернатор напомнил, что Харчевский является одним из основателей авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России».

«Сейчас это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте. Каждый, кто хоть раз был на авиашоу и видел высший пилотаж Харчевского, наверняка задумывался: «А могут ли самолеты вообще так летать?» А когда понимали, что человек выкручивает фигуры высшего пилотажа на седьмом десятке лет, улыбаясь перегрузкам… Человек-легенда, огромная потеря для всей авиации», — заключил липецкий губернатор.

Александр Харчевский был очень опытным пилотом, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

«Все-таки командовать Липецким авиацентром нелегко, но престижно. Нужно было не только все рассчитать, но и на практике отработать, подготовить методические пособия, все объяснить молодым, еще не так хорошо подготовленным пилотам», — объяснил Попов.

Всю жизнь в небе

Александр Харчевский родился в Жашкове Черкасской области УССР, сообщает сайт Минобороны РФ.

Он окончил Харьковское высшее авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию имени Гагарина. В 1972–1978 годах служил в авиационных частях Группы советских войск в Германии, затем перевелся в Липецкий авиацентр.

Позже руководил учебно-научным центром ВВС в Академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже и 4-м Центром боевого применения и переучивания летного состава. В 2016-м начал работать на Иркутском авиационном заводе.

«Провел более 40 учебных воздушных боев с пилотами США, ЮАР и Франции и во всех одержал победу», — сообщает сайт оборонного ведомства России.

Харчевский награжден орденами «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За военные заслуги» Национального комитета обороны Франции. В 1997 году ему присвоили степень кандидата военных наук.

«Я все время стремился летать. Делал все, чтобы быть в строю, быть в форме»,

— рассказывал Харчевский в интервью телекомании «ТВК», когда выходил на пенсию.

Полет с Путиным

Сайт Минобороны также напомнил, что в 2000 году Харчевский пилотировал Су-27 из Краснодара в Грозный и обратно, на борту которого находился исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин.

«Тогда еще и.о. главы государства летел в качестве второго пилота на Су-27 и некоторое время самостоятельно управлял истребителем. Путин вспоминал, что Харчевский в том полете предложил ему «положить самолет на крыло», а затем дал выполнить фигуру высшего пилотажа. Путин признавался, что испытал в тот момент чувство, близкое к восторгу», — пишет ТАСС.