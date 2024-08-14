«Месил со страшной силой»: «самого доброго кондуктора» Петербурга два года избивал сосед

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который избил «самого доброго кондуктора» Санкт-Петербурга Виктора Лукьянова. Сосед по лестничной площадке обвинил Лукьянова в том, что тот якобы таскает мусор с помойки и разводит в подъезде антисанитарию. Сам бывший кондуктор объяснил, что собирает только алюминиевые банки и всегда убирается за собой. По данным СМИ, сосед нападал на пенсионера как минимум трижды. Теперь по статье об истязании мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

В отношении соседа, избившего Виктора Лукьянова, известного как «самый добрый кондуктор» Петербурга, возбудили уголовное дело по статье об истязании. Об этом сообщила «Фонтанка».

В разговоре с «Газетой.Ru» Лукьянов подтвердил информацию о возбуждении дела. Детали расследования он не сообщил, так как, по его словам, ему запрещено их раскрывать, пока идет следствие.

«Его (соседа. — «Газета.Ru») выдернули с… дачи сегодня, полиция его нашла, приказала приехать в город, притащили его к следователю. Я выходил от следователя — он в коридоре сидел. Я прошел мимо, на него не глядел. А потом в конце коридора я уже поворачивал налево, чтобы выходить, искоса кинул на него взгляд. Он мне вслед смотрит преданными глазами такими, просящими. Я ушел и все, меня следователь вывел мимо него, а то еще кинулся бы на меня в следственном комитете», — рассказал бывший кондуктор.

Лукьянов также отметил, что после избиения все его тело покрыто гематомами и шишками. У пенсионера болят спина, голова и грудь. Ранее телеканал «78» сообщал, что врачи диагностировали у бывшего кондуктора закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Конфликт из-за мусора

Впервые об избиении Виктора Лукьянова стало известно 10 августа. Сам бывший кондуктор рассказал телеканалу «78», что на него напал его сосед. По словам пенсионера, мужчина обвинил его в том, что Лукьянов якобы таскает мусор с помойки и разводит в подъезде антисанитарию. Пенсионер же сообщил, что собирает только алюминиевые банки.

В разговоре с «Фонтанкой» бывший кондуктор уточнил, что банки собирает уже 24 года, а после сдает тару на металлолом. Вырученные деньги идут на корм собаке чихуахуа и ориентальному коту порода кошек длинным телом, клиновидной головой и очень большими ушами, которых пенсионеру подарили. Прокормить своих питомцев на свою пенсию в 7 986 руб. у Лукьянова нет возможности.

Как отметил бывший кондуктор, банки он собирает в мешки из-под сахара и до сдачи хранит на собственном балконе. В подъезде следов от них не остается, а если что-то и капнет, то, по словам пенсионера, он сразу за собой убирает. Однако соседей Лукьянова по лестничной площадке это не устраивает, и нередко словесный конфликт перерастает в избиение.

Так произошло и 9 августа — мужчина поджидал пенсионера у двери в квартиру и напал на Виктора Лукьянова, когда тот вышел из лифта.

«Он мне дал по затылку сначала, а потом начал меня месить со страшной силой, я уже валялся. <…> Накануне (8 августа. — «Газета.Ru») он мне отбил левую сторону, а теперь правую, я тогда глотал кровь из-за разбитой слизистой.

И я в очередной раз пошел в полицию и в травму. Травматолог меня встретил как-то и говорит: вы же известный человек, это что такое, почему весь в побоях?» — вспомнил бывший кондуктор.

Однако это был не первый случай, когда сосед напал на пенсионера. По данным «Mash на Мойке», сосед избивает Виктора Лукьянова с апреля 2024 года.

«Самый добрый кондуктор» Петербурга

Виктор Лукьянов прославился в период своей работы кондуктором троллейбуса в Санкт-Петербурге. Пассажиры отмечали, что Лукьянов отличался идеальным внешним видом — на работу он всегда приходил в выглаженных брюках, белой рубашке и с подкрученными усами. С людьми кондуктор был вежлив, угощал «зайцев» конфетами, чтобы у тех не случилось «нервного срыва» и оплачивал за них проезд.

К работе Виктор Лукьянов подходил с креативом. На Новый год наряжался в костюм Деда Мороза, а в период Олимпиады в Сочи в 2014 году превратил троллейбус в олимпийский.

В 2015 году Лукьянов хотел уволиться из-за конфликта с коллегами, которые не оценили его подход к работе, называя «дебилом» и «идиотом». После того, как кондуктор написал заявление об увольнении, за него вступились жители Петербурга. На сайте Change.Org появилась петиция с призывом поддержать Лукьянова, ее подписали почти восемь тысяч человек. В итоге кондуктора восстановили на работе и подняли ему зарплату, а конфликтовавших с ним коллег перевели в другое подразделение.

Несмотря на это, Лукьянов все равно сменил работу и стал стюардом в экскурсионном автобусе. В 2021 году из-за пандемии он вышел на пенсию.