«Соколы» Дерипаски: основатель «Русала» открыл в Сибири еще два центра спортивных единоборств

Дети получают экипировку и наполняют раздевалки, тренеры готовят инвентарь, родители поднимаются на второй этаж, чтобы наблюдать за тренировкой через большое панорамное окно. Ребята завороженно изучают новый зал и явно хотят все пощупать, но времени на осмотр нет — звучит свисток и в центре спортивных единоборств «Сокол» начинается первое занятие.
«У детей глаза горят. Они готовы ходить сюда каждый день, зимой и летом. Потому что знают, что станут сильнее, крепче», — сказал на церемонии открытия мэр Шелехова Алексей Тенигин, где в минувшие выходные открылся центр спортивных единоборств «Сокол».
«Времена сейчас сложные, все быстро меняется. Поэтому люди должны быть сильными и подготовленными — как физически, так и морально. Мы строим центры спортивных единоборств по всей России, чтобы воспитать здоровых духом и телом людей, которые способны решать проблемы и на которых можно положиться. К тому же сейчас мы совершаем разворот на Восток, поэтому важно понимать культуру азиатских стран. Восточная философия основана на принципах постоянного самосовершенствования, а это полезно и детям, и взрослым. Наша задача — создать в регионах условия для такого развития, инфраструктуру столичного уровня», — прокомментировал Олег Дерипаска.
Здоровые почки, железные нервы
Строительство центров спортивных единоборств — очередной шаг в программе развития регионов, задуманной Олегом Дерипаской 20 лет назад одновременно с созданием крупнейшей в России алюминиевой компании. Дерипаска считает важным популяризацию здорового образа жизни: личным примером мотивирует встать на лыжи, строит по всей стране современные стадионы и поддерживает спортивные команды. Три года назад стартовала программа строительства детских центров единоборств. Первый был построен в родном городе Дерипаски — Усть-Лабинске, следующие три — в Сибири. В минувшие выходные к ним добавились еще два центра — в Шелехове и Ачинске.
«Это очень долгожданный объект, у нас все спортсмены, не только борцы, ждали его открытия, поскольку желающих заниматься спортом в Шелехове гораздо больше, чем могут вместить существующие залы. А здесь сразу 400 ребятишек смогут прийти, — делится впечатлениями глава Шелеховского района Максим Модин. — Это большие светлые помещения, просторные залы с хорошими раздевалками, с душевыми и даже сауна присутствует, что для борцов очень важно».
Спортивные центры «Сокол» — это двухэтажные здания площадью 1500 квадратных метров с двумя залами для тренировок и соревнований, раздевалками, тренерскими, зонами отдыха и медпунктом. В каждом комплексе есть силовые тренажеры, канаты, штанги, гантели и другой спортивный инвентарь. На улице оборудуются игровые площадки для командных видов спорта.
«Безумно красиво, большое пространство. Мне очень понравилась комната для наблюдения. Когда будут проходить соревнования, там будет удобно болеть за своих. Залы очень красивые и просторные, туалеты в раздевалках тоже очень красивые», — рассказывает мама двух воспитанников ЦСЕ «Сокол» в Ачинске Ксения Кулинич. — Первое, что сказала мне дочь: «Мама, здесь столько места, что каждый может на своей груше позаниматься, можно в парах». Ну, сын тоже будет однозначно здесь заниматься.. Здорово, что могут и девочки, и мальчики ходить, нет такого, что девочки — в танцы, мальчики — в бокс».
В 2021 году при поддержке Олега Дерипаска в семи городах Сибири и Урала были построены медицинские центры для лечения ковида. За время работы они вылечили 25 тысяч пациентов, а сейчас работают как больницы широкого профиля. В пяти регионах страны фонд общественного деятеля открыл «Техноспейсы» и «Мультилабы» — инженерные школы для бесплатного обучения детей цифровым технологиям, где помогают выбрать будущую профессию и подготовиться для поступления на технические факультеты ведущих вузов страны.
Куй победы, не отходя от дома
Центры «Сокол» открываются в малых городах, чтобы молодежь могла развиваться и добиваться успехов в спорте, не уезжая из дома. В фонде «Вольное Дело» подчеркивают, что занятия единоборствами формируют физические и интеллектуальные навыки, учат ответственности за свои действия и уважению к противнику. А соревновательная система готовит детей к достижению своих целей не только на ринге и татами, но и в жизни.
«Единоборства дисциплинируют, как никакие другие виды спорта, — говорит руководитель ЦСЕ «Сокол» в Ачинске Евгений Чижиков. — Тут нужен характер, твердость принятия решения. Как говорится, «будь сильным и смелым в борьбе, и будет победа наградой тебе». У нас здесь планируется проведение всевозможных мероприятий, встречи с выдающимися спортсменами. Будем проводить массовые семинары, открытые тренировки — этим мы отличаемся от других спортивных залов не только Ачинска, но и, наверное, всего Красноярского края.
Задача центров — воспитание сильных, самостоятельных, свободных и уверенных в себе людей. В центрах преподают греко-римскую и вольную борьбу, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг. За спортивную подготовку воспитанников отвечают профессиональные тренеры, которые также выполняют функцию наставников – поддерживают в преодолении трудностей, учат командной работе. Занятия для детей проводятся бесплатно, записаться на тренировку может любой желающий.
До 2025 года центры «Сокол» также заработают в Дивногорске, Волгограде, Краснотурьинске, Нижнем Новгороде и Североуральске. В планах — 40 центров по всей России, общий объем инвестиций в проект — более 5 млрд рублей. Спортивные центры объединены в единое сообщество, участники которого обмениваются опытом, участвуют в соревнованиях, конкурсах и мастер-классах.
Холодное татами и горячее сердце
Воспитанники клубов «Сокола» уже завоевывают медали на городских и областных первенствах, выигрывают Кубки России и становятся титулованными борцами. «Цели амбициозные, тренеры говорят, что выращивают будущих мировых и Олимпийских чемпионов. Конечно, когда нас, наконец, допустят на Олимпиаду», — подчеркнул Максим Модин.
Первые посетители центров деловито и непосредственно оценивают новые перспективы. «Здесь, мне кажется, будет намного больше возможностей, здесь много места для маневренности приемов. Я хочу выехать на соревнования дальше 300 км от города. Моя самая большая мечта — КМС спорта. Я желаю больших побед и высоких достижений», – говорит Сергей Тудаков. «Тебя все понимают, тебя все уважают, очень хорошо!», — делится Матвей Захаров, — «Мне здесь все нравится, только татами холодное...»