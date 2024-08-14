«Соколы» Дерипаски: основатель «Русала» открыл в Сибири еще два центра спортивных единоборств

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» открыл в сибирских городах Шелехове и Ачинске центры спортивных единоборств «Сокол», где будут бесплатно тренироваться дети и подростки. Такие спорткомплексы уже работают в Братске, Тайшете, Саяногорске и Усть-Лабинске. Как миллиардер, в детстве увлекавшийся единоборствами, пытается вырастить свободное поколение людей с сильным характером — в материале «Газеты.Ru».

Дети получают экипировку и наполняют раздевалки, тренеры готовят инвентарь, родители поднимаются на второй этаж, чтобы наблюдать за тренировкой через большое панорамное окно. Ребята завороженно изучают новый зал и явно хотят все пощупать, но времени на осмотр нет — звучит свисток и в центре спортивных единоборств «Сокол» начинается первое занятие.

«У детей глаза горят. Они готовы ходить сюда каждый день, зимой и летом. Потому что знают, что станут сильнее, крепче», — сказал на церемонии открытия мэр Шелехова Алексей Тенигин, где в минувшие выходные открылся центр спортивных единоборств «Сокол».

«Времена сейчас сложные, все быстро меняется. Поэтому люди должны быть сильными и подготовленными — как физически, так и морально. Мы строим центры спортивных единоборств по всей России, чтобы воспитать здоровых духом и телом людей, которые способны решать проблемы и на которых можно положиться. К тому же сейчас мы совершаем разворот на Восток, поэтому важно понимать культуру азиатских стран. Восточная философия основана на принципах постоянного самосовершенствования, а это полезно и детям, и взрослым. Наша задача — создать в регионах условия для такого развития, инфраструктуру столичного уровня», — прокомментировал Олег Дерипаска.

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Здоровые почки, железные нервы

Строительство центров спортивных единоборств — очередной шаг в программе развития регионов, задуманной Олегом Дерипаской 20 лет назад одновременно с созданием крупнейшей в России алюминиевой компании. Дерипаска считает важным популяризацию здорового образа жизни: личным примером мотивирует встать на лыжи, строит по всей стране современные стадионы и поддерживает спортивные команды. Три года назад стартовала программа строительства детских центров единоборств. Первый был построен в родном городе Дерипаски — Усть-Лабинске, следующие три — в Сибири. В минувшие выходные к ним добавились еще два центра — в Шелехове и Ачинске.

close 100% Пресс-служба фонда «Вольное Дело»

«Это очень долгожданный объект, у нас все спортсмены, не только борцы, ждали его открытия, поскольку желающих заниматься спортом в Шелехове гораздо больше, чем могут вместить существующие залы. А здесь сразу 400 ребятишек смогут прийти, — делится впечатлениями глава Шелеховского района Максим Модин. — Это большие светлые помещения, просторные залы с хорошими раздевалками, с душевыми и даже сауна присутствует, что для борцов очень важно».

Спортивные центры «Сокол» — это двухэтажные здания площадью 1500 квадратных метров с двумя залами для тренировок и соревнований, раздевалками, тренерскими, зонами отдыха и медпунктом. В каждом комплексе есть силовые тренажеры, канаты, штанги, гантели и другой спортивный инвентарь. На улице оборудуются игровые площадки для командных видов спорта.

close 100% Пресс-служба фонда «Вольное Дело»

«Безумно красиво, большое пространство. Мне очень понравилась комната для наблюдения. Когда будут проходить соревнования, там будет удобно болеть за своих. Залы очень красивые и просторные, туалеты в раздевалках тоже очень красивые», — рассказывает мама двух воспитанников ЦСЕ «Сокол» в Ачинске Ксения Кулинич. — Первое, что сказала мне дочь: «Мама, здесь столько места, что каждый может на своей груше позаниматься, можно в парах». Ну, сын тоже будет однозначно здесь заниматься.. Здорово, что могут и девочки, и мальчики ходить, нет такого, что девочки — в танцы, мальчики — в бокс».

В 2021 году при поддержке Олега Дерипаска в семи городах Сибири и Урала были построены медицинские центры для лечения ковида. За время работы они вылечили 25 тысяч пациентов, а сейчас работают как больницы широкого профиля. В пяти регионах страны фонд общественного деятеля открыл «Техноспейсы» и «Мультилабы» — инженерные школы для бесплатного обучения детей цифровым технологиям, где помогают выбрать будущую профессию и подготовиться для поступления на технические факультеты ведущих вузов страны.

Куй победы, не отходя от дома

Центры «Сокол» открываются в малых городах, чтобы молодежь могла развиваться и добиваться успехов в спорте, не уезжая из дома. В фонде «Вольное Дело» подчеркивают, что занятия единоборствами формируют физические и интеллектуальные навыки, учат ответственности за свои действия и уважению к противнику. А соревновательная система готовит детей к достижению своих целей не только на ринге и татами, но и в жизни.

close 100% Пресс-служба фонда «Вольное Дело»

«Единоборства дисциплинируют, как никакие другие виды спорта, — говорит руководитель ЦСЕ «Сокол» в Ачинске Евгений Чижиков. — Тут нужен характер, твердость принятия решения. Как говорится, «будь сильным и смелым в борьбе, и будет победа наградой тебе». У нас здесь планируется проведение всевозможных мероприятий, встречи с выдающимися спортсменами. Будем проводить массовые семинары, открытые тренировки — этим мы отличаемся от других спортивных залов не только Ачинска, но и, наверное, всего Красноярского края.

Задача центров — воспитание сильных, самостоятельных, свободных и уверенных в себе людей. В центрах преподают греко-римскую и вольную борьбу, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг. За спортивную подготовку воспитанников отвечают профессиональные тренеры, которые также выполняют функцию наставников – поддерживают в преодолении трудностей, учат командной работе. Занятия для детей проводятся бесплатно, записаться на тренировку может любой желающий.

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До 2025 года центры «Сокол» также заработают в Дивногорске, Волгограде, Краснотурьинске, Нижнем Новгороде и Североуральске. В планах — 40 центров по всей России, общий объем инвестиций в проект — более 5 млрд рублей. Спортивные центры объединены в единое сообщество, участники которого обмениваются опытом, участвуют в соревнованиях, конкурсах и мастер-классах.

Холодное татами и горячее сердце

Воспитанники клубов «Сокола» уже завоевывают медали на городских и областных первенствах, выигрывают Кубки России и становятся титулованными борцами. «Цели амбициозные, тренеры говорят, что выращивают будущих мировых и Олимпийских чемпионов. Конечно, когда нас, наконец, допустят на Олимпиаду», — подчеркнул Максим Модин.

close 100% Пресс-служба фонда «Вольное Дело»

Первые посетители центров деловито и непосредственно оценивают новые перспективы. «Здесь, мне кажется, будет намного больше возможностей, здесь много места для маневренности приемов. Я хочу выехать на соревнования дальше 300 км от города. Моя самая большая мечта — КМС спорта. Я желаю больших побед и высоких достижений», – говорит Сергей Тудаков. «Тебя все понимают, тебя все уважают, очень хорошо!», — делится Матвей Захаров, — «Мне здесь все нравится, только татами холодное...»