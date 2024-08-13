Доноры в Областной станции переливания крови сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ в приграничных районах Курской области. Курск, Курская область, Россия. 8 августа 2024 г.

Герои нашего времени: как при атаке ВСУ на Курскую область россияне проявили мужество Атака ВСУ на Курскую область заставила россиян сплотиться и действовать сообща

Земляков в беде не бросили

Среди героев последних дней — пожилой житель села Заолешенка, расположенного в пригороде Суджи, который на протяжении нескольких суток, рискуя собственной жизнью, помогал вывозить людей в Курск.

close 100% «Алексей Смирнов»' class="item-image" > Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

В беседе с Readovka пенсионер, который ранее работал таксистом, рассказал, что в первые часы нападения ВСУ ему удалось вывезти в Курск собственную семью. На следующий день к нему обратился знакомый, который принимает участие в спецоперации, и попросил помочь покинуть Суджу его родным. Позже мужчина помог еще нескольким семьям с выездом из приграничный районов.

Во время очередной поездки он едва не пострадал от обстрела ВСУ, затем был пойман бойцами украинской армии, которые хотели его расстрелять, но отпустили, отобрав телефон.

В эти же дни житель села Гуево Суджанского района Курской области Юрий Сухоруков самостоятельно организовал эвакуацию около 70 человек.

Вечером 7 августа, после того как в его родное село попытались прорваться украинские войска, он решил организовать эвакуацию. Рассказал людям о своем плане, собрал около 70 человек. Ночью через леса и поля вывел земляков к реке Псел.

Там их уже ждали знакомые Юрия и несколько лодок, на которых людей переправили через реку. А у села Нижнемахово жителей Гуево рассадили по машинам и отвезли в Курск.

close 100% Илья Питалев/РИА Новости

Рискуя жизнью, вывез из опасной зоны несколько семей и 30-летний житель Суджанского района Василий Скоркин.

Под свист снарядов, в условиях постоянной угрозы, мужчина стучался в двери, помогал испуганным и растерянным людям, которые не знали, как выбраться.

Вывозил людей из Суджи на своем автомобиле и житель Курской области, ветеран СВО, начальник регионального штаба «Юнармии» Даниил Агурьянов.

Не разделяя на своих и чужих

СМИ также стала известна история жителя Суджи Романа Яценко, который в момент атаки находился в Москве, но сумел пешком прорваться в обстреливаемый боевиками город и вывести своих пятерых детей, жену и незнакомую женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться.

Получив тревожный звонок от супруги, работавший в столице вахтовым методом многодетный отец поспешил к родным. К этому моменту въезд в город уже был закрыт. Романа подвезли до села Мартыновка, от которого до Суджи нужно было пройти пешком.

«Несколько раз встречал наших военных. Все говорили: «Не иди, не оставляй детей сиротами, там работает автоматчик». А как я мог не идти? Я не могу без своей семьи», — рассказал журналистам Яценко.

Передвигался ползком, вспомнив азы армейской подготовки, пройденной еще во времена СССР.

Добравшись до дома, скомандовал, чтобы дети собрали мобильные телефоны, пауэрбанки и документы. Повел их тем же ходом из города.

По пути встретили женщину, которая попросилась с ними. Взяли ее с собой.

Самым сложным, вспоминает Яценко, было пройти автоматчика, который, заметив детей, открыл по ним огонь. Глава семьи скомандовал упасть и ползти. Поднялись, когда уже дошли до российских военных.

Решение вывезти с собой из Кореневского района других жителей, не имевших возможности покинуть родное село самостоятельно, приняли также супруги Юлия и Юрий Ткачев, которые работают в Роспотребнадзоре.

«Выезжая из села на личных автомобилях, помимо своих близких, они вывезли двух матерей с тремя и четырьмя детьми от 9 месяцев до 12 лет. Одна из мам находилась на позднем сроке беременности пятым ребенком. Преодолев непростой многочасовой маршрут в обход зоны обстрелов семьи были доставлены в областной центр», — говорится в сообщении ведомства.

Объединяя усилия

Все свои имеющиеся ресурсы для спасения людей подключил блогер из Курской области Эдгар Бодров. Он сформировал команду добровольцев на автомобилях для помощи в эвакуации жителей из районов обстрелов.

close 100% edgar_bodrov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участники этой спасательной операции сообщили журналистам, что им удалось эвакуировать сотни жизней.

Подписчики блогера также включились в работу: они оказывают финансовую помощь, организуют временные пункты размещения и закупают необходимые товары.

В нужное время в нужном месте оказались и курские волонтеры. Вместе с журналистами издания Readovka активисты спасают людей из зоны обстрелов.

Среди вывезенных из-под огня — 94-летний житель Беловского района, его дочь и маленький внук.

Решительность и мужество при спасении людей проявил также настоятель Свято-Троицкого храма в Судже отец Евгений.

За первые сутки после начавшейся атаки священнослужитель проехал на своей машине почти 600 км, забирая всех нуждающихся в церковь.

«В храме полно людей с детьми. Не у всех есть возможность уехать. Поэтому мы собираем людей в храме», — рассказал отец Евгений журналистам.

Впрочем, многие храмы Курской епархии стали временным пристанищем для жителей попавших под удар ВСУ районов.

На горячую линию церковной помощи поступали просьбы о помощи от пожилых людей, многодетных семей, а также родственников тяжелобольных людей, оставшихся в опасных районах.

Всем миром

В регионе оперативно были развернуты пункты выдачи гуманитарной помощи. С первых же дней со всех уголков России туда стали стягиваться волонтеры из разных регионов страны. Они приехали для того, чтобы разгружать, сортировать, фасовать продовольствие, медикаменты, вещи и все необходимое.

Среди них — активисты из Подмосковья, студенты из ЛНР, которые примкнули к Всероссийскому корпусу спасателей, участники движения «Народный фронт» и члены других организаций.

close 100% Пресс-служба «Народного фронта»

Произошедший случай с поимкой волонтерами украинского диверсанта с гранатой, говорит о том, что активисты крайне ответственно относятся к своей деятельности в приграничных зонах.

Не остались безучастными и орловские дружинники. Они отправились в Курскую область для помощи медикам. Встречают пострадавших, эвакуируют раненных.

Также волонтерить в Курскую области приехали россияне, которые не числятся в каких-то конкретных движениях и организациях.



Среди неравнодушных граждан — бывших охотник из Краснодара, решивший, что помощь не бывает лишней.

Мужчина приехал в курское приграничье, чтобы прикрывать эвакуацию мирных жителей.

«Мне 53 года, воин из меня никакой, наверное. Бегать не могу из-за проблем с позвоночником. Но еще с тех пор, когда ездил по путевкам, дома осталось ружье. Мне оно без надобности, а там кому-то может спасти жизнь. Так почему я должен спокойно сидеть дома, когда в моей стране беда?», — рассуждает житель Краснодара.

Уроженка Суджи Светлана Филонович, которая сейчас живет в Воронеже, организовала помощь беженцам с переселением через соцсети, не выходя из дома.

«Регионы: Курск, Липецк, Калининград, Волгоград, Вологда, Мурманск, КЧР, Карелия и многие другие. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи! Спасибо вам огромное! Я сквозь слезы благодарности обрабатывала ваши сообщения и создала реестр предложений по временному размещению», — написала она в своих соцсетях.

Средства под лозунгом «Своих не бросаем!» собирают для жителей Курской области в том числе соотечественники из других стран.

close 100% Раздача сотрудниками социальной службы «Домик добрых дел» гуманитарной помощи жителям приграничных районов Курской области, пострадавших в результате атаки ВСУ, 8 августа 2024 года Илья Питалев/РИА Новости

Помощь постояльцам пунктов временного (ПВР) размещения оказывают и знаменитости. Например, скрипач-виртуоз Петр Лундстрем сотрудничает с курскими волонтерами из организации «Домик добрых дел».

Призвав через свой Теlegram-канал поклонников творчества поддержать жителей Курской области, Петр Лундстрем за 12 часов собрал 750 тыс. рублей для нуждающихся.

Также музыкант дал концерт в ПВР для жителей приграничной Суджи.