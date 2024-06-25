«Отбывать срок в одном из регионов России»: куда этапировали Трепову Осужденная на 27 лет за гибель Татарского Трепова переехала из СИЗО в колонию

Взорвавшую военкора Татарского Трепову забрали из СИЗО и отправили в колонию. Приговор ей вынесли в конце января, но девушка пыталась обжаловать решение. Всего она провела в СИЗО больше года, а теперь попадет в колонию общего режима. В России нет колоний для женщин более строгого формата, но Трепова и так получила самое суровое наказание среди всех осужденных женщин в современной отечественной истории.

Как Трепова будет отбывать срок

Дарью Трепову, осужденную за убийство военкора Владлена Татарского, увезли из Петербургского СИЗО в колонию, сообщил ее адвокат Даниил Берман.

«Трепова вчера убыла из СИЗО-5 на Арсенальной улице в Санкт-Петербурге для отбытия наказания в одном из регионов России», — уточнил защитник.

Куда именно отправили девушку, юрист не уточнил. Суд назначил ей колонию общего режима.

«Для женщин нет колоний строгого и особого режима… Конечно, общий режим более легкий. Это связано с количеством прогулок, посылок, с наличием при себе личных вещей, получением передач, отправкой корреспонденций и так далее», — пояснял адвокат Дмитрий Аграновский.

Как предполагал «Московский комсомолец, для Треповой могли выбрать женскую ИК-1 в Вологде (где когда-то сидела студентка Варвара Караулова, пытавшаяся вступить в ИГИЛ (организация запрещена в России) или колонию в Мордовии. Газета «Аргументы и факты» называла самым вероятным местом колонию в поселке Ульяновка Тосненского района в Ленинградской области.

«Это единственная ИК для женщин на территории региона, и расположена она всего в 30 минутах езды от дома, где прописана Трепова», — пояснило издание.

Военный суд приговорил убийцу Татарского в конце января к 27 годам заключения за теракт, незаконный оборот взрывчатки и поддельные документы. Это самый большой срок, который когда-либо получала женщина в современной России. За свое преступление она «отдаст молодость», как охарактеризовали приговор СМИ. Сейчас Треповой 27 лет, на момент вынесения приговора было 26, то есть тогда девушке назначили срок больше, чем она успела прожить. Кроме того, террористку оштрафовали на 600 тыс. руб., еще 16,4 млн руб. с нее взыскали в рамках гражданских исков. Трепова говорила, что будет работать в колонии и отдавать на выплаты полученные деньги.

«Девушка, конечно, сломала себе жизнь, но исходя из того, в чем ее обвинили и признали виновной, она получила не самое строгое наказание по мировым меркам», — отмечал Аграновский.

В СИЗО Трепова пробыла с 4 апреля 2023 года. Однако ей не засчитают этот срок в счет отбытия наказания по схеме «день за полтора», как в обычных случаях. Террористы лишены такого послабления.

Подать на условно-досрочное освобождение Трепова сможет не раньше, чем примерно через 20 лет в колонии. Тогда ей будет 46 лет.

Попытка сократить срок

И Трепова, и обвинение пытались обжаловать приговор. Прокуратура требовала увеличить срок до 28 лет, а сумму штрафа до 800 тыс. руб.

«Наказание, назначенное Треповой, чрезмерно мягкое», — заявил прокурор в суде.

Он апеллировал к тому, что у девушки есть медицинское образование, но она «с равнодушием наблюдала за страданием» пострадавших при взрыве, который сама и устроила. Такое поведение доказывает, что этот человек исключительно опасен для общества, подчеркивала прокуратура.

В свою очередь защита упирала на то, что Трепову использовали для теракта, и она якобы не знала, что принесла Татарскому замаскированную бомбу.

«В чем замысел, где попытка скрыться, какие доказательства умышленности… Она активно сотрудничала со следствием, сама просила о том, чтобы ее допросили… Да, вину она не признала, но тем не менее», — возмущался адвокат Треповой.

Во время рассмотрения апелляции Трепова извинилась перед вдовой Татарского, заявив, что сделать это раньше у нее «не хватило духу». Девушка также призналась, что ей больно от слез вдовы. Ранее она извинялась перед пострадавшими при теракте.

«Я уже просила прощения у потерпевших. Одна из них сказала: «Бог простит». Я почувствовала в этом немного насмешку. Меня это задело, потому что я считаю себя верующим человеком, и мое состояние было спокойным, потому что я уверена, что перед Богом, по крайней мере, моя совесть чиста», — говорила Трепова в последнем слове.

Апелляционный суд в итоге не прислушался к обеим сторонам, приговор остался без изменений.

Как погиб Татарский

Настоящее имя военкора — Максим Фомин, родился в украинской Макеевке. На момент смерти ему было 40 лет, входил в число самых популярных военных блогеров с российской стороны, сам участвовал в боевых действия на Донбассе еще с 2014 года.

Трепова пришла на выступление Татарского в петербургском кафе 2 апреля 2023 года и по заданию украинских кураторов принесла с собой бомбу. Взрывчатка была спрятана внутри статуэтки в виде бюста Татарского, которую девушка подарила блогеру. Мощность взрывчатки превышала 200 гр. в тротиловом эквиваленте.

Вскоре после того, как Татарский взял статуэтку и поставил рядом с собой, бомба сдетонировала. Блогер погиб на месте. Был посмертно награжден орденом Мужества.

«У него была наружу вся брюшная полость, кисть руки оторвана. Он издавал хрипы, его оттащили», — вспоминали очевидцы.

Кроме Татарского пострадали 52 человека, кафе частично разрушилось. Случайно оказавшиеся рядом люди получили различные повреждения. Например, одному человеку осколок пронзил глаз, другому травмировало барабанные перепонки.

Треповой удалось сбежать с места происшествия. У нее были на руках билеты на самолет за границу, но сразу после взрыва террористка спряталась в квартире знакомого. Последнего в итоге приговорили к одному году и девяти месяцам заключения за укрывательство преступления. Трепову же быстро вычислили и задержали уже на следующий день после теракта.