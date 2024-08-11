Стоматологи, парикмахеры и юристы. Что выяснила Генпрокуратура о бизнесе замглавы МЧС по Кубани? Генпрокуратура требует арестовать принадлежащее замглавы ГУ МЧС по Кубани здание

Генпрокуратура требует изъять офисное здание у замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. По данным ТАСС, оно было приобретено в 2014 году за 21 млн рублей и использовалось для сдачи в аренду. Требование об изъятии этого здания стало частью более широкого расследования, в рамках которого выявлены незаконные доходы на сумму 250 млн рублей, а также большое количество объектов недвижимости и премиальных автомобилей.

Генеральная прокуратура России потребовала изъять и передать в государственную собственность офисное здание, принадлежащее замглавы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Здание раположено в Краснодаре на улице Ставропольской. В 2014 году Симоненко на основании договора купли-продажи приобрел земельный участок с нежилым зданием площадью более 6 тыс. квадратных метров за 21 млн. рублей. С тех пор он сдавал это здание в аренду. В нем находятся два отдела судебных приставов, а также стоматологическая клиника, парикмахерская и юридическая компания. По предварительным данным, общая стоимость аренды этих помещений составила 200 тыс. рублей.

Арест и суд

В начале августа стало известно, что Генпрокуратура начала судебный процесс с требованием конфисковать имущество Симоненко. Правоохранительные органы обнаружили у замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю и его членов семьи активы на сумму 250 млн рублей, включая более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей, среди которых премиум-модели Zeekr, Lixiang L9, BMW X5 и BMW X6. На все это имущество был наложен обеспечительный арест по решению краснодарского суда от 22 июля.

Тогда же в июле Генпрокуратура подала в Краснодарский краевой суд иск. Тогда ГП требовала взыскать с Сергея Симоненко и его семьи более 120,3 млн рублей. Эта сумма соответствует стоимости проданных ими более 10 автомобилей, семь земельных участков и 6 квартир, которые были приобретены на незаконные доходы. Помимо этого, прокуратура потребовала передать в государственную собственность девять автомобилей, восемь земельных участков, доли в нескольких объектах недвижимости, жилой дом, две квартиры и около 10 нежилых помещений.

На днях стало известно, что в уголовном деле Симоненко могут появиться новые фигуранты. Следователи провели допросы «определенного круга лиц, близких к Симоненко». После чего «по некоторым адресам были проведены обыски». Итогом этих следственных действий может стать появление в деле новых подозреваемых в участии в коррупционных схемах.

Симоненко задержали 31 июля. Его этапировали в Москву, после чего Басманный суд заключил его под стражу.

Сергей Симоненко начал свою карьеру в пожарной охране в 1988 году. В 2009 году он был назначен заместителем начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, где курировал надзорную деятельность и пожарный надзор. В октябре 2018 года Симоненко ушел в отставку по достижении предельного возраста службы. В сентябре 2022 года он вернулся на службу, а в октябре 2023 года снова был назначен заместителем начальника главного управления. Период между 2018 и 2022 годами в его биографии не освещался. В 2017 году Симоненко задекларировал доход в 1,1 млн рублей, а его супруга — более 3,1 млн рублей. В их собственности находились автомобили ЗИМ-12 и Skoda, четыре земельных участка, две нежилые постройки и жилой дом.