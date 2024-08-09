Почему возникает икота и как от нее избавиться? 11 рабочих способов Лучшие способы быстрого избавления от икоты у взрослых и детей

Чаще всего икота — безобидный симптом, который проходит сам за несколько минут или часов. Но иногда она может длиться намного дольше, доставляя сильный дискомфорт. Почему возникает икота, может ли она говорить о более серьезных проблемах со здоровьем и как от нее быстро избавиться, «Газета.Ru» узнала у терапевта Ивана Тарасенко.

Почему и как возникает икота

Икота — это ритмичные сокращения диафрагмы. Во время икания происходит очень короткий, интенсивный вдох с одновременным закрытием голосовой щели. На выходе получается характерный звук.

Кратковременное икание бывает у взрослых, но чаще всего встречается у новорожденных и грудных детей. Физиологический механизм возникновения икоты, по наблюдениям врачей, остается до конца неясным. Кроме того, как показывают исследования, икота чаще бывает у мужчин и у людей высокого роста, но причины этого также неизвестны.

В отличие от других рефлексов (например, закрывание глаз при сильном ветре), у икания не выявлено никакой защитной функции. Возможно, что этот рефлекс защищает человека от чрезмерного употребления жидкости или переедания, отметил в беседе с «Газетой.Ru» семейный терапевт и генеральный директор клиники «Мединтерком» Иван Тарасенко. Наполненный желудок давит на диафрагму и рефлекторно вызывает спастические сокращения.

Диафрагмой разделяются грудная и брюшная полость. Над диафрагмой у человека расположены легкие и сердце, под диафрагмой — органы пищеварения.

«Как правило, икота возникает, когда под диафрагмой скапливается воздушный пузырь и раздражает диафрагмальный нерв. Соответственно, человек начинает икать», — уточнил врач.

По длительности икота у взрослых бывает:

непродолжительная ― несколько минут;



стойкая (длительная) ― может длиться до 48 часов;



трудноразрешимая (упорная) ― может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев.

Однако в истории был удивительный случай, когда икота продолжалась десятилетиями. Американский фермер Чарльз Осборн (1894-1991) попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который страдал от приступа икоты целых 68 лет. В 1922 году американец, работавший на ферме, пытался взвесить 150-килограммовую свинью. Как только он поднял животное, то сразу потерял сознание.

«Я поднял ее, а потом упал. Я ничего не почувствовал, но позже врач сказал, что у меня лопнул кровеносный сосуд в мозгу размером с булавку», — рассказывал Осборн журналу People.

По информации, которой американец поделился с изданием, он икал от 20 до 40 раз в минуту.

~430 млн раз Чарльз Осборн икнул за 68 лет приступа икоты

Причины возникновения икоты

Физиологические состояния

Самой частой причиной возникновения икоты бывает спешка во время еды или поглощения жидкости, сопровождающееся заглатыванием воздуха.

Другие связанные с питанием факторы тоже могут спровоцировать эпизод икоты, например:

переедание;



употребление большого объема жирной пищи;



холодные напитки;



проглатывание сухой и твердой пищи;



прием алкоголя и газированных напитков;



острая еда.

Икание может возникать у детей и взрослых при переохлаждении, на фоне стресса, при внезапных перепадах температуры, а также курении. Иногда оно начинается без видимых причин — случайный симптом, который ничего не значит.

Физиологическая икота обычно кратковременная и проходит сама по себе.

close 100% brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Спинальная патология

Возникновение икоты связано с шейным отделом позвоночника. Поэтому любое раздражение спинного мозга из-за воспаления, травмы, нарушения кровообращения может стать причиной возникновения частой или трудноразрешимой икоты. Симптом может возникать после операций на спинном мозге, а также после эпидуральной анестезии.

Болезни органов брюшной полости

Возникновение симптома возможно при поражении и раздражении брюшины, покрывающей близкие к диафрагме органы. Это бывает последствием хирургических операций.

Причиной икоты может быть:

кишечная непроходимость;



растяжение петель кишечника (метеоризм, асцит);



гастрит;



холецистит;



панкреатит.

Трудноразрешимое икание появляется из-за выраженного увеличения печени или сильно растянутого желудка (парез, пилоростеноз).

Заболевания пищевода

Причиной частой икоты с другими неприятными ощущениями, в том числе учащенным сердцебиением, может быть гастроэзофагеальный рефлюкс обратный заброс кислого желудочного содержимого в пищевод. Приступы могут возникать несколько раз в день, особенно после еды.

Долгое икание характерно для пищеводных опухолей или объемных образований соседних органов, которые давят на пищевод.

Как быстро избавиться от икоты: 11 способов

Придуманы десятки разных трюков, которые позволяют быстрее избавиться от икоты, — от сильного испуга и стойки на голове до дыхания через бумажный пакет.

Хотя не существует убедительных научных доказательств того, что эти приемы действительно работают, по словам физиологов, они помогают:

Искусственно повысить уровень углекислого газа в крови. Это нормализует работу дыхательного центра в мозге чтобы увеличить поступление кислорода, диафрагма начинает сжиматься глубже, и спазмы постепенно исчезают .

Простимулировать блуждающий нерв. Он соединяет мозг и брюшную полость и регулирует процессы дыхания и глотания. Если «отвлечь» этот нерв новыми ощущениями, мозг переключится на них и перестанет подавать диафрагме ложные сигналы.

Все домашние способы связаны с тем, чтобы сдвинуть воздушный пузырь в области диафрагмы. Иван Тарасенко терапевт

1. Задержите дыхание

Самый простой способ, который можно использовать в любом месте и в любое время. Вдохните побольше воздуха и постарайтесь не дышать столько, сколько получится. В идеале — около 10–20 секунд. Затем сделайте медленный выдох. Повторяйте до тех пор, пока не пройдет икота.

2. Выпейте воды в согнутом состоянии

Если вы не находитесь в общественном месте, то используйте этот способ. Налейте полный стакан чуть теплой воды. Затем поставьте стакан на стол или столешницу, чтобы он находился на уровне вашего таза. Отойдите от стола (на один-два шага) и нагнитесь так, чтобы ваша голова оказалась на уровне стакана. В таком положении постарайтесь сразу выпить весь стакан с водой. Икота через какое-то время должна пройти.

close 100% fizkes/Shutterstock/FOTODOM

3. Подышите в бумажный пакет

Плотно прижмите бумажный пакет к губам и носу и начните делать медленные вдохи и выдохи. Сам пакет при этом должен надуваться и сдуваться. Если у вас начинает кружиться голова или появляются другие неприятные ощущения — следует остановиться.

Важно Никогда не используйте полиэтиленовый пакет вместо бумажного — можно задохнуться из-за нехватки воздуха. Если под рукой не оказалось подходящего бумажного пакета, просто сложите ладони «чашечкой» и дышите через них.



Также не дышите слишком резко, часто и быстро — есть вероятность, что из-за этого вы можете потерять сознание.

4. Прополощите горло

Положите в стакан холодной кипяченой воды пару кубиков льда и дождитесь, пока они полностью растворятся. Запрокиньте голову и полощите горло в течение 30 секунд. Проводить такую процедуру следует аккуратно: можно поперхнуться. Этот метод не подходит для людей с заболеваниями носоглотки.

5. Выпейте немного лимонного сока

Выпейте немного лимонного сока или пожуйте лимонную дольку. Такой несложный прием хорошо помогает от икоты. Однако этот способ не рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ.

6. Аккуратно надавите на диафрагму

Надавите в области, где кончаются ребра, чтобы уменьшить нагрузку на нервы, вызывающие икоту. Например, вы можете сжать кулак и прижать его к диафрагме или наклониться вперед и прижать колени к груди.

7. Сделайте массаж области ротоглотки

Погладьте область, где голова переходит в шею. Массируйте ее легкими круговыми движениями подушечек пальцев.

8. Съешьте сладкое

Съешьте чайную ложку сахара. Это простимулирует нужные нервные импульсы для прекращения икоты. Однако такой способ не рекомендуется людям с диабетом.

9. Промассируйте сонную артерию

Это парная артерия, которая проходит в области шеи и обеспечивает приток крови к мозгу. Ее легко найти по пульсации — по бокам от щитовидного хряща.

Лягте на ровную поверхность и расслабьтесь. Затем поверните голову налево и нащупайте сонную артерию с правой стороны. Массируйте ее мягкими круговыми движениями в течение 5–10 секунд. Если потребуется, через минуту проделайте то же самое еще раз. Такой массаж поможет повысить тонус блуждающего нерва и остановить дыхательные спазмы. Этот способ не стоит использовать при беременности, заболеваниях сердца и нарушении кровоснабжения мозга.

close 100% Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

10. Рассосите кубик льда

Снять возбуждение диафрагмальных нервов можно, положив на язык один или несколько кубиков льда и рассасывая их в течение нескольких минут. Когда кубики станут меньше, просто проглотите их.

11. Примите позу льва

Тарасенко порекомендовал еще один действенный, но не самый расхожий способ, который поможет быстро избавиться от икоты. Встаньте на четвереньки и опустите локти на пол. Равномерно и глубоко дышите в коленно-локтевой позе около минуты.

«Эта поза ослабляет живот, и таким образом заставляет перекатывать воздушный пузырь в области диафрагмы. Данный способ, на мой взгляд, самый действенный в отличие от более распространенных», — отметил терапевт.

Когда при икоте нужно обращаться к врачу

Если у вас икота продолжается дольше 48 часов~, нужно обратиться за медицинской помощью, обратил внимание собеседник «Газеты.Ru». Врач определит причину и назначит лечение, если оно потребуется.

Обычно икота продолжается несколько минут и иногда несколько часов. Однако если приступ происходит уже несколько часов, я бы задумался, что происходит, и обратился бы к врачу. Иван Тарасенко терапевт

Чаще всего длительная икота — проявление и один из сопровождающих симптомов заболеваний: в этих случаях есть и другие более точные признаки, а лечение сводится к борьбе с основной болезнью.

Так, врач может диагностировать следующие заболевания и причины:

Расстройства центральной нервной системы. Длительная икота нередко появляется у пациентов с патологиями продолговатого мозга, например, при сирингомиелии или аневризме.

Нарушения работы желудка и пищевода. Гастроэзофагеальный рефлюкс, гастрит, язвенная болезнь, аэрофагия и реже рак желудка могут вызывать длительную икоту из-за вздутия живота. В этих случаях обычно назначают курс ингибитора протонной помпы, например омепразола.

Раздражение диафрагмального нерва. Икота может возникнуть как следствие раздражения диафрагмального нерва из-за объемных образований на любом участке от шеи до диафрагмы. К таким относят, например, увеличенную щитовидную железу, опухоли или увеличенные лимфатические узлы.

Прием определенных медикаментов. Использование некоторых лекарств может способствовать развитию икоты, возможно, из-за воздействия на центральную нервную систему или блуждающий и диафрагмальный нервы. Согласно исследованиям, к икоте иногда приводит, например, прием гормонального препарата дексаметазона. В этом случае его заменяют аналогичным лекарством.

Чем опасна икота

Кратковременная икота никак не вредит здоровью, подчеркнул Тарасенко. А вот длительная икота, если ее не устранить, может привести к недоеданию, бессоннице, депрессии и даже смерти — но такое бывает очень редко.

«Крайне длительная икота также может быть связана с наличием образований, которые могут задевать диафрагмальный нерв. Более того, длительный приступ может спровоцировать психиатрические расстройства и острое нарушение сна, также могут увеличиться риски опасности асфиксии, если, к примеру, еда попадет «не в то горло» при икоте. Поэтому при длительном приступе необходимо обращаться к врачу», — заключил терапевт.