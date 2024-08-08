«Ревновал и считал собственностью»: участник СВО зарезал бывшую жену и ранил ее нового мужа В Свердловской области боец СВО зарезал бывшую жену и выстрелил в лицо ее мужу

В Свердловской области боец СВО зарезал бывшую жену, выстрелил в лицо ее новому мужу и сбежал – впоследствии его нашли мертвым на кладбище. Мать подозреваемого утверждает, что женщина якобы обещала дождаться своего экс-супруга, но неожиданно вышла замуж, продала квартиру и планировала уехать в другой город. При этом пара была в разводе два года. Как рассказала «Газете.Ru» знакомая погибшей, мужчина «всегда ревновал» экс-супругу и «считал собственностью». При этом другой знакомый, напротив, назвал его «семьянином, пытавшимся сохранить семью».

В Богдановиче Свердловской области участника специальной военной операции на Украине Константина Маркова подозревают в жестоком убийстве бывшей жены Татьяны и покушении на убийство ее нового мужа Александра.

По данным E1.RU, у Константина и Татьяны две дочери 13 и 6 лет, супруги расторгли брак два года назад, сразу после развода Константин попал под частичную мобилизацию и ушел на СВО. Как рассказала изданию мать Маркова Вера, после возвращения из зоны боевых действий в отпуск он на время забрал к себе младшую дочь, а когда Татьяна и Александр приехали, чтобы увезти ребенка домой, напал на них.

«Он достал из багажника дробовик, выстрелил в нее, а потом с ружьем пошел к машине убивать Сашу. Тот как-то частично смог увернуться, и ему попало в лицо. А тот [Константин] достал нож и стал резать Таню. У нее множественные раны. Саша уже не мог выйти, его спасло только то, что он был в машине. Его прооперировали и отпустили домой», — рассказала знакомая нового супруга Татьяны.

Мать Константина заявила, что инцидент произошел под окнами ее дома. Она выбежала на улицу, услышав выстрел, и увидела лежащую в крови Татьяну. «Когда я выскочила, она была еще жива. Но уже хрипы были, вся в крови была. Скорая доехать не успела. Выстрелил он в ее мужа, но он жив. Ему в лицо попало», — поделилась женщина.

По ее словам, после стрельбы Александр лег рядом с телом жены и спрашивал, можно ли ее еще спасти, но травмы были не совместимы с жизнью. Сразу после убийства Константин сбежал. В городе объявили план «Перехват».

«Больная любовь»

Вера утверждает, что брак ее сына распался из-за измены Татьяны. По ее словам, когда Константин приходил в отпуск, он жил вместе со своей бывшей женой и дочерями, женщина якобы «обещала его дождаться», поэтому Константин рассчитывал на воссоединение семьи. Однако в августе Татьяна неожиданно вышла замуж и продала квартиру. При этом, по словам женщины, сын не рассказывал ей о своих переживаниях и всегда отвечал, что у него все нормально.

«Он только приехал с СВО, с младшей дочкой время провел, они отдохнули. Малышка не хотела уходить, соскучилась по нему. И он хотел попросить, чтобы она еще ее у нас оставила. Я вообще не понимаю, откуда у него взялось оружие», — сказала мать подозреваемого.

По словам родственников Татьяны, она вышла замуж во второй раз «на днях»: пара устроила скромную свадьбу и вместе с детьми планировала переехать в Екатеринбург. Знакомые Александра говорят, что он встретил Татьяну недавно, их отношения развивались стремительно.

Знакомая погибшей Елена (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что бывший супруг Татьяны всегда ревновал ее и даже не отпускал одну на корпоративы.

«Девочка самодостаточная, всегда зарабатывала больше мужа, за собой следила. Муж бывший ее всегда ревновал и считал собственностью, даже на корпоративы одну не отпускал. Утверждать про измену я не буду. Люди разошлись два года назад, развелись. Я считаю, что человек может свои отношения начинать строить. То, что у него там какие-то обиды на нее были, это у человека психика такая. Он за ней на все корпоративы ходил и следил, прямо бдел, не дай боже кто-то что-то подойдет — это факт. У него больная любовь к ней была — это очевидно», — сказала женщина.

Она добавила, что проданная Татьяной квартира принадлежала ей, бывший супруг не имел к имуществу никакого отношения, но, будучи в браке, они там жили всей семьей.

При этом друг семьи Максим (имя изменено) заявил «Газете.Ru», что пара развелась из-за измены Татьяны. Он назвал Константина «прекрасным семьянином и любящим отцом», который «пытался сохранить семью».

«Они развелись после ее измены. После этого он уехал добровольцем на СВО, но при этом они с Таней договорились что она будет его ждать. Когда после очередной командировки он узнал, что она нашла нового мужчину и продала их дом, отношения испортились. В этот раз он, видимо, приехал в отпуск, и у него гостила дочка. За ней приехала Татьяна с новым мужем, и у них случился конфликт из-за ребенка, так как Костя хотел, чтобы ребенок еще немного погостил у него», — рассказал Максим.

Умер на кладбище

Cбежавшего с места убийства Константина нашли мертвым на кладбище, пишет E1.RU. Как рассказал изданию друг семьи, он заехал на территорию на своей машине, в которой и было обнаружено тело. Рядом нашли ружье.

По данным источника E1.RU, мужчину до кладбища преследовали оперативники, они «загнали его в угол и он понял, что деваться некуда». Работники кладбища заявили, что мужчина попал на территорию вместе с похоронной процессией, после чего присутствующие услышали звуки взрывов.

«Звук раздался с первого заезда кладбища. Подумали, что это взрыв карьера. Тут же рядом Сухой Лог, карьеры часто взрывают», — пояснил один из них.

В настоящее время въезд на кладбище перекрыт сотрудниками правоохранительных органов, в Следственном комитете ситуацию не комментировали.