«Весь салон был охвачен пламенем»: новые подробности атаки на военкора Поддубного

Раненого военкора Евгения Поддубного эвакуировали в московский НИИ им. Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У журналиста черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета и сильный ожог, однако он находится в сознании и уже дал первый после ранения комментарий. Военкор пострадал во время атаки дрона в Курской области 7 августа. По данным его коллеги Александра Коца, после удара БПЛА автомобиль Поддубного съехал в кювет, перевернулся и загорелся, однако сам журналист выпал из машины и выжил.

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного 7 августа около Суджи, доставили в московский НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. По данным помощника главы министерства здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, жизни журналиста ничто не угрожает, однако он находится в тяжелом состоянии.

«Его [Поддубного] состояние тяжелое, но стабильное», — заявил Кузнецов (цитата по РИА Новости).

При этом военкор находится в сознании и уже дал свой первый комментарий: его слова опубликовал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами!» — заявил Поддубный.

Telergam-канал Baza выяснил, что врачи курской больницы диагностировали у Поддубного черепно-мозговую травму, осколочные ранения, ожоги головы, туловища и верхних конечностей — 20% тела, термоингаляционную травму (повреждение респираторной системы, вызванное вдыханием горячего воздуха) и травматический шок. Он провел в реанимации всю ночь. Примерно в то же время туда прибыла бригада столичных врачей, которая и забрала военкора в Москву.

Выпал из машины и выжил

Военкор kp.ru Александр Коц, который 7 августа был на связи с Поддубным, раскрыл подробности его ранения. По словам Коца, в этот день Поддубный со съемочной группой поехал в Суджу, целый день они выходили в прямые эфиры, однако в 20:00 с ними стало невозможно связаться. Через какое-то время Коц получил сообщение от коллег: «Жека погиб. На наших глазах». Журналист вместе со своей съемочной группой выехал на место предполагаемой трагедии, где встретил оператора Рубена Меробова и звукооператора Станислава Еловского — они были вместе с Поддубным.

Съемочная группа рассказала, что они целый день работали недалеко от города, а под вечер решили заехать в саму Суджу, так как там был знакомый Поддубного. Они почти подъехали ко въезду в город, когда там раздались автоматные очереди. Съемочная группа передвигалась на двух автомобилях: Меробов и Еловский в одном, Поддубный — в другом. Услышав стрельбу, группа развернулась и поехала обратно, однако над машиной военкора раздался взрыв. Предположительно, автомобили заметил разведывательный беспилотник, после чего на место прилетел дрон-камикадзе и атаковал. Telegram-канал Mash опубликовал предположительное фото с дрона, чем косвенно подтвердил эту версию.

После удара автомобиль Поддубного съехал в кювет, перевернулся и загорелся. Коллеги Поддубного выломали дверь машины, но весь салон был охвачен пламенем.

Они посчитали, что военкор умер, поэтому сообщили об этом своему руководству. Однако впоследствии знакомый Коца из спецназа сообщил ему, что Поддубного доставили в курскую больницу. Там его обследовали, внутренних повреждений не выявили. Предположительно, во время переворота автомобиля военкор выпал из кабины. Его коллеги не заметили мужчину в темноте, однако эвакуационная группа разглядела Поддубного и привезла его в больницу.

Первым о якобы гибели военкора 8 августа сообщил Госдумы Михаил Делягин. 9 августа он опубликовал видео с извинениями, указав, что информацию ему сообщил достоверный источник, однако она оказалась неправдивой:

«Я совершил непростительную вещь и приношу глубочайшие извинения всем, я глубоко раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения всем, кого я минувшей ночью ввел в состояние шока, ужаса, прежде всего, разумеется, военкору Евгению Поддубному и его родственникам».

Возбуждено дело

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Следователи устанавливают причастных к преступлению лиц.

«Несмотря на то, что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара. Благодаря оперативным действиям представителей силовых структур, корреспондента удалось эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Россия обратилась к ООН

Постоянное представительство РФ при ООН в соцсети X опубликовало сообщение с просьбой к организации осудить покушение на съемочную группу ВГТРК.

«Российский военный корреспондент был ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Это покушение представляет собой очередной теракт, совершенный киевским режимом на территории Российской Федерации. Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила это жестокое нападение», — говорится в сообщении.

Постпредство выразило надежду, что в этот раз ООН сможет найти правильные слова и предпринять действия для предотвращения подобных преступлений.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак рассказал ТАСС, что ООН обеспокоена атакой на журналиста и надеется на его скорейшее выздоровление.