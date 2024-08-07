Внезапная смерть: признавшийся в убийстве жены кандидат в депутаты не дождался суда Обвиняемый в убийстве супруги кандидат в депутаты Никольский умер в больнице

В больнице умер ожидавший приговора экс-кандидат в тверскую думу. Его обвиняли в убийстве собственной жены, в котором мужчина косвенно признался в соцсетях. По версии следствия, он зарезал супругу из-за того, что та решила развестись. Обвиняемый также напал на брата погибшей, но тот отправил политика в больницу, где подозреваемый оставался до своей внезапной смерти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Обвиняемый в убийстве своей жены экс-кандидат в депутаты Тверской городской думы от «Справедливой России — За правду» Евгений Никольский умер, не дождавшись суда. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН.

Никольскому было 35 лет. Он внезапно умер 6 августа от острого заболевания, уточнила ФСИН без указания других подробностей.

Убийство, в котором обвиняли Никольского, произошло в конце апреля. С тех пор мужчина оставался под стражей в тверской областной больнице. Дело в том, что после преступления он подрался с братом погибшей, и тот несколько раз ударил Никольского домкратом по голове. В больницу подозреваемого отвезли уже в бессознательном состоянии и положили в реанимацию. Позже он пришел в себя.

Накануне у Никольского оторвался тромб, врачи не смогли его спасти.

«Вчера днем ему резко стало плохо. В 16:30 врачи констатировали смерть. Причина — тромбоэмболия легочной артерии»,

— передал Telegram-канал Mash.

«Да, я это сделал»

Никольский официально не признал вину в убийстве супруги, но выкладывал на своей странице «ВКонтакте» пост, который косвенно можно считать признанием. В нем бывший кандидат в депутаты писал, что некая «лживая тварь получила по заслугам», а сам он ни в чем не раскаивается (сейчас эта публикация удалена).

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно», — заявил Никольский.

В свое оправдание мужчина заявлял, что его предал человек, которому он годами «отдавал душу без остатка». В чем заключалось предательство, автор не пояснял, но желал «такой же судьбы» в адрес «всех ей подобных».

С женой Екатериной Никольский пробыл в браке 13 лет, у них осталась 11-месячная дочь (теперь живет с бабушкой и дедушкой). В соцсетях пара писала о своем счастье, но дома они скандалили, и муж все чаще ревновал.

За неделю до убийства, в апреле он сильно избил женщину, и та уехала к родителям в село Емельяново в Старицком районе Тверской области. Как выяснило следствие, Екатерина решила развестись, а Никольский не хотел платить алименты и делить имущество, он приехал в Емельяново 20 апреля разобраться с женой.

В селе мужчина подстерег жертву, когда та гуляла в парке у школы с собакой.

«Он нанес супруге не менее пяти ударов в область шеи, живота и конечностей. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия», — сообщил СК.

Сразу же после этого мужчина успел выложить самообличающий пост. Спустя «непродолжительное время», по данным следствия, на место преступления прибыл брат убитой. Он пытался помочь жертве, а злоумышленник ему мешал, уточнял Telegram-канал Baza. Никольский пытался ударить брата жены ножом и «металлическим предметом». В ответ он проломил ему голову домкратом, и предполагаемый убийца потерял сознание.

В итоге Никольского обвинили в убийстве из корыстных побуждений и попытке убийства свидетеля (п. «з» ч.2 ст.105 УК, ч.3 ст. 30 пп. «а, к» ч.2 ст.105 УК).

Идеальный образ в интернете, убийца в реальности

Кроме политики Никольский увлекался исторической реконструкцией, был религиозен.

«В его соцсетях вообще идеальная картинка: общественная деятельность, немного политики, немного религии, собственные увлечения, каждый месяц — пост с красавицей-женой и маленькой дочкой»,

— отмечает ufa1.ru.

Председатель Совета регионального отделения бывшей партии Никольского Алексей Чепа называл мужчину «нормальным и уравновешенным». Ничего предосудительного за ним не замечалось.

«Вроде бы версия такая, что на почве ревности, знаете как бывает, черт знает что в голову могло прийти. Тяжело, не знаю. Ребята все молодые относительно, активный был, общественной работой занимался. Что такое могло прийти в голову, я не знаю. Нет у меня причин, каких-то версий», — говорил Чепа «Газете.Ru».

На фоне громкого дела Никольского 22 апреля исключили из партии. Организация обещала необходимую помощь его дочке и желала «справедливой и суровой меры наказания» для виновника.

«Глубоко сожалеем о произошедшем!.. В ближайшее время будет исключен из партии. Подобное недопустимо! Мы осуждаем подобное!» — передавала «Газете.Ru» пресс-служба «Справедливой России — За правду».

Убитой Екатерине было 36 лет, работала в IT-сфере специалистом по управлению персоналом. После рождения ребенка больше времени стало посвящать своему хобби, танцам. Евгений ее поддерживал, посещал выступления женщины и рассказывал о них в соцсетях.

Подруга Екатерины, Юлия Федорова подчеркивала, что погибшая была честной и доброй девушкой, неспособной на какое-то предательство.

«Скажу один раз, и пусть никто не бросит тень на ее имя. Это была светлая и добрая, честная, искренняя, умная, талантливая девушка, не способная на подлость или предательство. Все, чего Катя хотела, — безопасной и счастливой жизни для дочки и для себя. Свободной жизни», — объясняла подруга.