«Мысли и молитвы с Курской областью». Путин призвал регионы помогать курянам Герасимов: в атаке на Курскую область принимают участие около тысячи военных ВСУ

Путин обсудил ситуацию с нападением ВСУ на Курскую область с правительством и силовиками. Президент призвал регионы помочь курянам, власти выделят 1,8 млрд руб. на переселение из региона. Тем временем одни жители жалуются на проблемы с эвакуацией, другие прячутся от непрерывных обстрелов в храмах. В Курске горожане выстроились в очередь, чтобы сдать кровь пострадавшим, несмотря на ракетные тревоги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Помощь жителям

Первый вице-премьер Денис Мантуров будет следить за работой гражданских ведомств в связи с украинской атакой в Курской области, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Прошу членов правительства заняться этим безотлагательно.

Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича», — сказал Путин.

Президент попросил Мантурова остаться для отдельного разговора. Вице-премьер со своей стороны рассказал на совещании, что власти выделят 1,8 млрд руб. на переселение гражданских из Курской области. Соответствующую сумму должно обеспечить министерство финансов. Деньги люди получат в виде сертификатов. Это только первый транш, на переселение всех желающих, а именно, 2,5 тыс. семей потребуется 11 млрд руб., уточнил Мантуров.

Он добавил, что из региона идет эвакуация, созданы 19 пунктов временного размещения. Для помощи пострадавшим разворачивается мобильный госпиталь. Мантуров также предложил создать региональный штаб по ЧС в Курской области, Путин поддержал. Кроме того, президент призвал другие регионы помогать жителям пострадавшей области.

«Надеюсь, что и другие коллеги из регионов включатся и будут делать то, что в таких ситуациях должны все. Руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане, так что рассчитываю на поддержку вашу», — обратился российский лидер.

О своем участии, в частности, заявили власти Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Липецкой, Самарской и Орловской областей. Москва, Петербург и тверской регион отправили своих медиков, Ленинградская область кроме врачей перебросит на помощь строителей. В Орловской области уже размещена первая группа эвакуированных.

«Мы готовы принять столько людей, сколько потребуется», — указал орловский губернатор Андрей Клычков.

Бывший глава Курской области, министр транспорта Роман Старовойт сообщил Путину, что находится на постоянной связи с врио курского губернатора Алексеем Смирновым, а Минтранс старается обеспечить «ритмичную работу транспорта», несмотря на происходящее.

«Мои мысли и молитвы сейчас с родной Курской областью. Помогал и буду помогать всем, чем могу», — пообещал Старовойт.

Сам Путин во время совещания назвал атаку на курскую границу очередной «масштабной провокацией» Киева. Президент подчеркнул, что украинская сторона ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия (в том числе ракетами) по гражданским зданиям и машинам скорой помощи. Смирнов ранее говорил, что украинский дрон 6 августа ударил по машине скорой около обстреливаемого приграничного города Суджа. Водитель и фельдшер погибли, еще один врач ранен.

«Вся Суджа полыхает»

Местные жители тем временем жалуются, что не могут уехать из Суджи, транспорт не ходит. Некоторые вместе с детьми прячутся от обстрелов в Свято-Троицком храме, как рассказал его настоятель, отец Евгений.

«Больше 14 часов Суджу непрерывно обстреливают... Вся Суджа полыхает..., везде какие-то повреждения, прилеты. Вот такая жизнь», — описал священник.

Также 15 человек укрываются в Свято-Николаевском Белогорском монастыре Суджанского района, выяснил Telegram-канал Baza. Они не могут выехать из-за непрерывных обстрелов, хотя монастырь уже частично разрушен.

Житель города Евгений, который смог выехать, говорит, что населенный пункт обстреливают из минометов и установок «Град». Он отметил, что город впервые подвергся такой масштабной атаке.

«Дома есть там побитые… Инфраструктура чуть побита, это было вчера», — поделился мужчина.

При попытке покинуть Суджу погибла 24-летняя беременная жительница города Нина Кузнецова. Она ехала из города в машине вместе с мужем, мамой и ребенком на двух машинах. Автомобили наткнулись на засаду ВСУ, те открыли огонь.

«Я видел его каску, синюю изоленту. Он сначала стрелял по моей машине, но не попал в меня. Изрешетил всю машину. После открыл огонь по машине жены, травмы оказались несовместимы с жизнью», — сообщил муж убитой Артем Кузнецов.

Глава Суджи Виталий Слащев 7 августа назвал обстановку в городе «очень напряженной». Там нет связи со вчерашнего вечера, также отсутствует электричество и водоснабжение.

«Некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — кратко ответил Слащев на вопросы журналистов.

В связи с продолжающимся нападением Смирнов призвал жителей Курска сдавать кровь для помощи пострадавшим. Для этого в центре города сделали мобильный пункт, еще до открытия в него выстроилась очередь из более 150 человек.

«Сегодня мы будем работать, пока люди есть, всех желающих примем», — прокомментировала исполняющая обязанности главного врача областного клинического центра крови Юлия Алексеева.

Горожане стоят на сдачу крови несмотря на повторяющиеся ракетные тревоги. Они объясняют журналистам, что «иначе поступить нельзя».

«Продвижение остановлено»

Кроме правительства Путин провел совещание насчет ситуации в Курской области с силовиками. Украина рано утром 6 августа бросила в атаку на границу в Суджанском районе до тысячи человек , доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов (Минобороны РФ накануне сообщало только о нескольких сотнях).

«Продвижение противника в глубь территории на Курском направлении остановлено... Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 [человек] убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков», — сообщил Герасимов.

Он добавил, что российская группировка «Север» вместе с пограничными силами ФСБ «продолжает уничтожать противника» в районах, которые примыкают к российско-украинской границе. «Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — заявил начальник Генштаба.

Российское Минобороны 7 августа передавало, что противника атакует авиация и артиллерия. Поражены украинские резервы в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Среди уничтоженной вражеской техники кроме танков и бронетранспортеров были две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1».