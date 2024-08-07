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Фейк с врио губернатора и более 20 пострадавших. Последствия атаки ВСУ на Курскую область

Смирнов напомнил о напряженной ситуации на границе в Курской области, идут бои

На фоне атак ВСУ на Курскую область в сети появился дипфейк с врио главы региона Алексеем Смирновым, который призвал «всех мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы для получения оружия и участия в защите родины». В правительстве области заявили, что украинские спецслужбы с помощью нейросети добавили звуковую дорожку на видеообращение Смирнова об обстановке в регионе. По последним данным, в результате нападения ВСУ на Курскую область 6 августа пострадали более 20 человек. В МИД атаку назвали очередным терактом против мирного населения.

В сети появился дипфейк с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым, сообщает Telegram-канал Baza. В ролике фальшивый врио главы региона призывает «всех мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы Курска для получения оружия и участия в защите родины».

По данным Baza, дипфейк изначально появился и распространился в украинских пабликах, после чего его стали публиковать и курские сообщества и группы.

За основу ролика было взято оригинальное видеообращение Смирнова, опубликованное в его Telegram-канале вечером 6 августа. В нем врио губернатора сообщил, что обстановка на границе остается напряженной и там продолжаются бои.

В правительстве Курской области назвали видео, на котором Алексей Смирнов призывает мужчин явиться в военкоматы, фейковым.

«Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети», — сообщили власти.

Правительство также предупредило жителей Курской области, что Украина готовит новые фейки и информационные вбросы. Ранее россиянам уже поступали звонки от якобы российских властей с сообщениями о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывами эвакуироваться. «Росэнергоатом» официально опроверг эту информацию.

Боты также предлагали для публикации в курских пабликах фейковые новости о том, что в торговых центрах Курска выстраиваются очереди на снятие наличных денег, а в бомбоубежищах прячут растяжки с гранатами.

Атака ВСУ на Курскую область

По данным Минобороны, украинская армия предприняла попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 08:00 мск. К 17:00 Вооруженные силы (ВС) РФ продолжали отражать атаку. Чуть позже в ведомстве сообщили, что российская армия нанесла огневое поражение ВСУ ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА. При этом несколько украинских бойцов попытались закрепиться на примыкающей к границе территории, где их заблокировали подразделения ВС РФ.

«Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары», — завили в Минобороны.

Около 21:00 мск врио главы региона сообщил, что обстановка в Курской области остается напряженной, но контролируемой. По его словам, ВСУ пытались прорвать границу не только в Суджанском, но и в Кореневском районе.

«На границе идут бои. Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем», — заявил Алексей Смирнов.

Агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Суджанского района передавало, что эвакуации жителей приграничья мешают постоянные обстрелы. В течение ночи над регионом сбили четыре украинские ракеты и столько же беспилотников.

Как сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, всего в результате атак на Курскую область пострадали 24 человека, 13 из них госпитализированы, в том числе трое детей. Один взрослый находится в тяжелом состоянии.

При этом заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов заявил о 28 пострадавших. Среди них — сотрудники скорой медицинской помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым. Один из врачей получил ранения в результате атаки беспилотника на машину скорой, водитель и фельдшер не выжили. Всего жертвами атак на Курскую область 6 августа стали пять человек.

Утром 7 августа врио губернатора Смирнов призвал жителей области сдать кровь в областном клиническом центре переливания и на мобильной станции для пополнения запасов донорской крови. По его словам, все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

В результате обстрелов также оказались разрушены два храма и повреждены братские корпуса Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил ТАСС настоятель игумен Питирим.

Теракт против мирного населения

В российском МИД атаку ВСУ на Курскую область назвали еще одним терактом против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Я просто напомню, о чем идет речь, речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения», — сказала она.

Захарова также подчеркнула, что правоохранительные органы дадут этому оценку и сделают все, чтобы «вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам».

Глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить по факту атаки на Курскую область уголовное дело.

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