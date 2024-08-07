Диета «Стол №1»: кому ее назначают и какие продукты на ней запрещены Лечебная диета «Стол №1» при гастрите и язве желудка: основные ограничения и меню на неделю

Диета «Стол №1», разработанная советским гастроэнтерологом Мануилом Певзнером, на протяжении почти века применяется для лечения и профилактики язвы желудка, гастрита и других заболеваний пищеварительной системы. Хотя в российских лечебных учреждениях давно отказались от «столов Певзнера», многие принципы, на которых они основаны, остаются актуальными и сегодня. О том, кому подходит диета «Стол №1», какие продукты в нее входят, а какие, наоборот, запрещены — в материале «Газеты.Ru».

Что такое диета «Стол №1» и кто ее придумал

Диета «Стол №1» — одна из наиболее известных и широко применяемых диетотерапевтических систем, разработанных в СССР. Ее создал советский врач и ученый Мануил Певзнер (1872–1952). Его принято считать основателем диетологии как науки в Советском Союзе и первым, кто систематизировал подходы к лечебному питанию.

Свою первую диету Певзнер предложил в 1920-х годах — она была направлена на лечение туберкулеза. Впоследствии он расширил свою работу и придумал 15 диетических столов, которые соотносились с большинством распространенных заболеваний. В основе системы Певзнера лежала идея о том, что правильное питание может существенно улучшить состояние больного и способствовать выздоровлению. Его диеты включали рекомендации относительно продуктов, способов их приготовления и режима питания, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог, основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.

Диета «Стол №1» была предназначена для людей, страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также хроническим гастритом с нормальной или повышенной кислотностью. Врачи до сих пор используют эту диету в своей практике, так как она помогала улучшить состояние пациентов и способствовала заживлению язв. Польза диеты заключалась в защите желудочно-кишечного тракта от негативных воздействий и ускорении восстановления слизистой оболочки. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог

Однако в современной диетологии система Певзнера считается устаревшей, так как она не учитывает индивидуальных особенностей пациента. По словам Петровой, в 2003 году по приказу Минздрава «О мерах по совершенствованию лечебного питания» в лечебных учреждениях отказались от «столов Певзнера» и перешли на новую систему питания. Сегодня при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки назначают варианты диеты с механическим и химическим щажением (она стала заменой «Стола №1»).

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Кому нужен, а кому не подходит «Стол №1»

Диета «Стол №1» рекомендуется для лечения и профилактики различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Перед тем как начинать ее придерживаться, нужно проконсультироваться с врачом .

Суточный рацион диеты включает: белков — 85–90 г (животных 40–45 г); углеводов — 300–330 г (моно и дисахариды 30–40 г), жиров 70–80 г (растительных 25–30 г). Энергетическая ценность — 2 170–2 400 ккал.

Основные показания:

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, которая характеризуется образованием язв на слизистой оболочке этих органов. Диета «Стол №1» помогает снизить раздражение и воспаление и способствует заживлению язв.

Гастрит с повышенной кислотностью, который проявляется воспалением слизистой оболочки желудка. Кроме того, у человека отмечается избыточная секреция желудочного сока. Диета направлена на уменьшение кислотности и облегчение симптомов воспаления.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хроническое заболевание, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод, что вызывает изжогу и боль. Диета «Стол №1» помогает уменьшить симптомы рефлюкса, снижая кислотность желудочного сока и исключая продукты, вызывающие рефлюкс.

При хроническом гастрите и дуодените диета используется для профилактики обострений и поддержания ремиссии. Она помогает снизить воспаление и улучшить состояние слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

После операций на желудке и двенадцатиперстной кишке диета «Стол №1» помогает организму восстановиться, обеспечивая щадящий режим питания. Это способствует заживлению и снижению риска осложнений.

Несмотря на то, что диета «Стол №1» считается щадящей, существуют случаи, в которых ее применение может быть ограничено или требовать коррекции :

При остром панкреатите требуется еще более строгий диетический режим с полным исключением жиров и значительным ограничением белков и углеводов. Диета «Стол №1» может не подходить для управления симптомами этого заболевания.

Пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек необходимо тщательно подбирать продукты, учитывая состояние этих органов. В таких случаях рекомендуется консультация с врачом для корректировки диеты и исключения продуктов, которые могут ухудшить состояние.

Если у пациента есть аллергия на какие-либо продукты, которые входят в диету «Стол №1», необходимо исключить их из рациона и заменить аналогичными по питательной ценности, но безопасными для здоровья.

При назначении диеты больным сахарным диабетом рафинированные углеводы (сахар) исключаются. Ограничиваются азотистые экстрактивные вещества, поваренная соль (6–8 г/сут), продукты, богатые эфирными маслами, исключаются острые приправы, шпинат, щавель, копчености. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог

Польза диеты «Стол №1»

Диета «Стол №1» остается актуальной и по сей день благодаря своей эффективности и научной обоснованности. Правильное питание, основанное на принципах этой диеты, позволяет успешно бороться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и значительно улучшать качество жизни пациентов.

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Облегчение симптомов и заживление

Диета «Стол №1» направлена на облегчение симптомов и заживление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. За счет исключения раздражающих факторов и использования щадящих методов приготовления пищи, воспаление становится меньше. Это способствует более быстрому заживлению язв и эрозий.

Улучшение пищеварения

Благодаря дробному питанию и включению легкоусвояемых продуктов улучшается процесс пищеварения. Это особенно важно для пациентов с гастритом и язвенной болезнью, у которых часто наблюдаются проблемы с перевариванием пищи.

Снижение кислотности

Диета способствует снижению кислотности желудочного сока, что особенно важно при гиперацидных гастритах и язвенной болезни. Уменьшение кислотности помогает уменьшить болевые симптомы и предотвращает дальнейшее повреждение слизистой оболочки.

Общее укрепление организма

Диета «Стол №1» включает большое количество питательных веществ, витаминов и минералов, необходимых для восстановления и поддержания здоровья. Употребление молочных продуктов, овощей и фруктов в обработанном виде способствует укреплению иммунитета и общему улучшению состояния организма.

Профилактика осложнений

Соблюдение диеты помогает избежать осложнений, таких как кровотечения, перфорация язвы и развитие хронических форм заболеваний. Профилактическое питание снижает риск рецидивов и обострений, что делает диету важной частью комплексного лечения и поддержания здоровья.

Какие продукты можно, а какие нельзя во время диеты

Разрешенные продукты

Супы: на слабом мясном или рыбном бульоне, молочные и овощные супы.



Мясо и рыба: курица, индейка, кролик, говядина, треска, судак. Все блюда должны быть приготовлены на пару или отварены.



Молочные продукты: молоко, нежирные сливки, некислый кефир, йогурт, творог. Нужно избегать кислые и жирные молочные продукты.



Злаки и каши: овсяная, рисовая, манная каши, приготовленные на воде или молоке.



Овощи: морковь, картофель, цветная капуста, кабачки. Овощи должны быть отварены или приготовлены на пару и тщательно измельчены.



Фрукты и ягоды: запеченные яблоки, бананы, сладкие ягоды в виде киселей или компотов.



Хлебобулочные изделия: подсушенный белый хлеб, сухари, бисквит без крема.



Напитки: некрепкий чай, отвары шиповника, некислые компоты и кисели.

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Запрещенные продукты

Жирные и жареные блюда: все виды жареного мяса и рыбы, картофель фри, бургеры и т.д.



Острые и соленые блюда: маринады, соленые огурцы, острая и пряная еда.



Копчености: копченое мясо и рыба, колбасы, сосиски.



Алкоголь и кофе: спиртные напитки и кофе раздражают слизистую оболочку желудка.



Сырые овощи и фрукты: капуста, редька, редис, огурцы, кислые фрукты (цитрусовые, киви).



Свежий хлеб и сдоба: свежеиспеченный хлеб, булочки, пироги.



Сладости: шоколад, мороженое, пирожные.

Основные правила питания при диете «Стол №1»

Вся еда готовится на пару, варится или запекается (но так, чтобы не образовывалось грубой корочки). Исключаются жареные и копченые продукты.



Должны быть ограничены термические, химические и механические раздражителей на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Еда подается в теплом виде, нужно избегать слишком горячих или холодных блюд. Стоит отдавать предпочтение жидкой, протертой или измельченной пище (кроме рыбы и мяса, их можно подавать куском).



Исключаются продукты, усиливающие желудочную секрецию, долго переваривающих и содержащих много клетчатки.



Режима питания — 5–6 раз в день небольшими порциями, без длительных перерывов между приемами пищи.



При необходимости меню может быть скорректировано в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и рекомендаций врача.

Диета «Стол №1»: приблизительное меню на неделю

Понедельник

Завтрак: овсяная каша на молоке, зеленый чай, подсушенный белый хлеб, нежирный творог.



Второй завтрак: запеченное яблоко.



Обед: овощной суп-пюре, куриное филе на пару, картофельное пюре, компот из сухофруктов.



Полдник: кефир с галетным печеньем.



Ужин: рыба на пару, морковное пюре, отвар шиповника.



Поздний ужин: стакан молока.

Вторник

Завтрак: манная каша на молоке, чай с ромашкой, подсушенный хлеб с медом.



Второй завтрак: банан.



Обед: суп с вермишелью, котлета на пару из говядины, тушеные овощи (например, кабачки или морковь), ягодный кисель.



Полдник: творожная запеканка.



Ужин: рисовая каша, рыба на пару, чай с мелиссой.



Поздний ужин: стакан кефира.

Среда

Завтрак: рисовая каша на молоке, чай с мятой, подсушенный хлеб с маслом.



Второй завтрак: печеное яблоко с медом.



Обед: суп-пюре из картофеля и кабачков, отварная курица (нежирная часть), пюре из цветной капусты, компот из яблок.



Полдник: греческий йогурт без добавок.



Ужин: гречневая каша, тушеные овощи, отвар шиповника.



Поздний ужин: стакан молока.

Четверг

Завтрак: овсяная каша на молоке, чай с молоком, галетное печенье.



Второй завтрак: банан.



Обед: суп с курицей и овощами, рыба на пару, картофельное пюре, кисель из ягод.



Полдник: творожная масса с медом или вареньем.



Ужин: перловая каша, морковное пюре, чай с мятой.



Поздний ужин: стакан кефира.

Пятница

Завтрак: манная каша на молоке, чай с ромашкой, подсушенный хлеб с нежирным сыром.



Второй завтрак: печеное яблоко.



Обед: овощной суп-пюре, куриное филе на пару, пюре из картофеля, компот из сухофруктов.



Полдник: кефир с галетным печеньем.



Ужин: рыба на пару, тушеные овощи, отвар шиповника.



Поздний ужин: стакан молока.

Суббота

Завтрак: рисовая каша на молоке, чай с мятой, галетное печенье.



Второй завтрак: банан.



Обед: суп с вермишелью, котлета на пару из говядины, тушеные овощи, кисель ягодный.



Полдник: творожная запеканка.



Ужин: гречневая каша, морковное пюре, чай с мятой.



Поздний ужин: стакан кефира.

Воскресенье