Диета «Стол №9»: зачем она нужна и какие продукты в нее входят «Стол №9» при сахарном диабете: примерное меню на неделю, что можно и нельзя

«Стол №9» — диета для людей с диабетом, которая помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье. Она входит в 15 диетических лечебных столов, разработанных советским врачом Мануилом Певзнером. С тех пор наука ушла вперед, и сегодня врачи «Стол №9» почти не назначают. Однако часть принципов этой диеты по-прежнему актуальна. Какие продукты включить в рацион, а от каких отказаться, если нужно контролировать сахар в крови, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое диета «Стол №9» и откуда она появилась

Диета «Стол №9» — это лечебная диета, разработанная для людей с сахарным диабетом. Она направлена на нормализацию углеводного обмена, предотвращение нарушений жирового обмена, а также на снижение массы тела при наличии избыточного веса. «Стол №9» помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращать резкие его колебания.

Диетический стол разработал в 1920-х годах советский врач-терапевт Мануил Певзнер. Он был основоположником диетологии в Советском Союзе и создал систему лечебных диет — «столы Певзнера», которые активно применялись для лечения различных заболеваний. Система Певзнера включает 15 диетических столов, каждый из которых предназначен для конкретных диагнозов или состояний организма.

Самостоятельно назначать себе диету «Стол №9» не рекомендуется, подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, автор курса «Основы управления здоровьем» и основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.

«Необходимо проконсультироваться с врачом-диетологом или эндокринологом, так как следует помнить, что «столы Певзнера» были основаны на запретах и ограничении целых групп продуктов, но не учитывали современные знания о причинах и развитии болезней, поэтому их отменили (в 2003 году Минздрав РФ изменил рацион питания в санаториях и больницах, отказавшись от диет Певзнера)», — сказала она.

Принципы диеты, разработанной 100 лет назад, обусловлены среднестатистическими знаниями о гликемическом индексе продуктов (отражает, как влияет употребление продукта на уровень глюкозы в крови). Сейчас при наличии суточных мониторов гликемии и глюкометров питание для диабетиков подбирается индивидуально и учитывает пищевые привычки и предпочтения, объяснила диетолог. Она также уточнила, что существует ряд исследований, которые ставят под сомнение эффективность дробного питания при инсулинорезистентности и сахарном диабете 2-го типа. Поэтому врачи сейчас практически не назначают диету «Стол №9».

Многие общие принципы диеты — ограничение потребления быстрых углеводов, соли, полуфабрикатов и т.д. — по-прежнему актуальны. Их можно взять за основу при составление рациона. При этом сегодня специалисты сходятся во мнении, что для большинства пациентов нет необходимости строго и неукоснительно придерживаться разработанного Певзнером меню.

Общие рекомендации диеты «Стол №9»

Ограничение простых углеводов. Исключите из рациона сахар, сладости, мед, варенье, кондитерские изделия и сладкие напитки, стоит также избегать продуктов из сдобного и слоеного теста. Откажитесь от сока и других сладких напитков. Отдавайте предпочтение еде с низким гликемическим индексом — цельнозерновым продуктам, овощам и бобовым .

Контроль потребления жиров. Ограничьте потребление насыщенных жиров и трансжиров, исключите жирное мясо, колбасы, копчености. Включите в рацион растительные масла (оливковое, подсолнечное), рыбу и морепродукты , богатые омега-3 жирными кислотами.

Умеренное потребление белков. Включите в рацион нежирное мясо, рыбу, птицу, творог и бобовые. Употребляйте белковые продукты в умеренных количествах, чтобы избежать перегрузки почек.

Дробное питание. Питайтесь пять–шесть раз в день небольшими порциями . Это поможет равномерно распределить нагрузку на поджелудочную железу и поддерживать стабильность уровня глюкозы в крови.

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Ограничение соли. Сократите потребление соли до 12 граммов в день (около одной чайной ложки). Избегайте соленых и маринованных овощей, консервов в собственном соку и в масле, рыбных консервов в масле и копченостей.

Увеличение потребления клетчатки. Включайте в рацион большое количество овощей, зелени, фруктов с низким содержанием сахара, а также цельнозерновых продуктов. Клетчатка помогает улучшить пищеварение, контролировать уровень сахара в крови и способствует ощущению сытости.

Регулярное употребление жидкости. Пейте достаточное количество воды. Избегайте газировок, отдавая предпочтение несладкому чаю и компотам без сахара.

Умеренное потребление фруктов. Ограничьте потребление фруктов с высоким содержанием сахара (бананы, виноград, финики). Лучше выбирать несладкие фрукты — яблоки, груши, цитрусовые .

Физическая активность. Регулярные физические нагрузки помогают улучшить обмен веществ. Включите в свою рутину прогулки, легкие тренировки или другие виды физической активности, согласованные с врачом.

Мониторинг состояния здоровья. Регулярно проверяйте уровень сахара в крови и следите за общим состоянием здоровья. Консультируйтесь с врачом или диетологом для корректировки питания в зависимости от ваших индивидуальных потребностей и состояния здоровья.

Зачем назначают диету «Стол №9»

Управление уровнем глюкозы в крови

Основу диеты при диабете составляют продукты с низким гликемическим индексом, при их потреблении глюкоза высвобождается и попадает в кровь постепенно, это помогает избежать резких скачков уровня сахара. Ограничение потребления простых сахаров и переработанных углеводов улучшает способность клеток реагировать на инсулин.

Нормализация липидного обмена

Ограничение насыщенных жиров и трансжиров снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, что уменьшает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3) снижают воспалительные процессы и улучшают липидный профиль крови. Это помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Контроль массы тела

Контроль калорийности рациона и правильное распределение макронутриентов (белков, жиров, углеводов, необходимых организму в большом количестве) помогают поддерживать здоровый вес, что важно для профилактики инсулинорезистентности и диабета 2-го типа. Не забывайте включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Она увеличивает чувство сытости и регулирует уровень «гормона голода» (грелина).

Предотвращение осложнений

Поддержание нормального уровня сахара и липидов в крови снижает риск повреждения мелких и крупных кровеносных сосудов. Это предотвращает развитие осложнений при диабете (ретинопатии, нефропатии и невропатии). Овощи и фрукты, богатые антиоксидантами, которые входят в «Стол №9», также снижают окислительный и воспалительный процессы, что помогает предотвратить осложнения.

Общее улучшение состояния здоровья

Витамины и минералы помогают поддерживать нормальное функционирование всех систем организма, а их дефицит может усугубить состояние при диабете. Сбалансированное питание укрепляет иммунную систему, снижая риск инфекций.

Какие продукты можно во время диеты

Белковые продукты

Нежирное мясо: говядина, телятина, кролик.

Птица: курица, индейка (без кожи).

Нежирная рыба: треска, судак, щука, окунь.

Морепродукты: креветки, мидии, кальмары (в умеренных количествах).

Яйца: в умеренном количестве, предпочтительно белки. Можно готовить омлеты и яйца всмятку.

Молочные продукты: нежирный творог, кефир, йогурт без добавок, простокваша, молоко с низким содержанием жира (в умеренных количествах).

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Овощи

Свежие овощи: капуста (все виды), огурцы, помидоры, сладкий перец, салат, шпинат, зелень (петрушка, укроп, базилик).

Корнеплоды: морковь, свекла, редис.

Кабачки и баклажаны.

Лук и чеснок.

Бобовые: зеленый горошек, фасоль, чечевица.

Фрукты и ягоды

Несладкие фрукты: яблоки, груши, грейпфруты, апельсины, лимоны.

Ягоды: клубника, малина, черника, клюква (в умеренных количествах).

Зерновые и мучные продукты

Крупы: гречка, овсянка, перловка, ячневая крупа, пшено.

Хлеб: цельнозерновой хлеб, отрубной хлеб, ржаной хлеб (в умеренных количествах).

Макароны: из твердых сортов пшеницы (в ограниченных количествах).

Жиры

Растительные масла: оливковое, подсолнечное, льняное (в умеренных количествах).

Напитки

Без сахара: чай, кофе с молоком, травяные чаи, минеральная вода, компоты из сухофруктов без сахара.

Прочее

Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена льна (в небольших количествах).

Специи и приправы: умеренное количество соли, черный перец, зелень, лимонный сок.

Сахарозаменители: стевия, сукралоза (в ограниченных количествах и по рекомендации врача).

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Примерное меню на неделю

Понедельник

Завтрак: овсяная каша на воде с добавлением ягод, омлет из белков, зеленый чай без сахара.

Второй завтрак: творог с нежирной сметаной, одно яблоко.

Обед: овощной суп, отварная куриная грудка с гречневой кашей, салат из свежих овощей с оливковым маслом, компот из сухофруктов без сахара.

Полдник: натуральный йогурт без добавок, горсть орехов.

Ужин: запеченная рыба с тушеными кабачками, салат из свежей капусты и моркови.

Поздний ужин: стакан кефира.

Вторник

Завтрак: гречневая каша на воде, вареное яйцо, черный чай без сахара.

Второй завтрак: несладкая груша.

Обед: борщ без картофеля, отварная индейка с овощным рагу, салат из свежих огурцов и помидоров.

Полдник: творог с ягодами.

Ужин: тушеная говядина с брокколи, салат из зелени.

Поздний ужин: стакан простокваши.

Среда

Завтрак: перловая каша на воде, омлет с зеленью, зеленый чай без сахара.

Второй завтрак: апельсин.

Обед: грибной суп, тушеная рыба с овощами, салат из капусты и моркови.

Полдник: йогурт без добавок, горсть миндаля.

Ужин: куриное филе, запеченное с овощами, салат из свежих овощей.

Поздний ужин: стакан кефира.

Четверг

Завтрак: ячневая каша на воде, вареное яйцо, черный чай без сахара.

Второй завтрак: грейпфрут.

Обед: суп из фасоли, тушеная телятина с кабачками и перцем, салат из огурцов и помидоров.

Полдник: творог с нежирной сметаной.

Ужин: запеченная индейка с цветной капустой, салат из зелени.

Поздний ужин: стакан простокваши.

Пятница

Завтрак: пшенная каша на воде, омлет из белков, зеленый чай без сахара.

Второй завтрак: несладкое яблоко.

Обед: овощной суп, куриное филе с гречневой кашей, салат из свежих овощей.

Полдник: натуральный йогурт без добавок, горсть грецких орехов.

Ужин: запеченная рыба с тушеными овощами, салат из капусты и моркови.

Поздний ужин: стакан кефира.

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Суббота

Завтрак: овсяная каша на воде с добавлением ягод, вареное яйцо, черный чай без сахара.

Второй завтрак: несладкая груша.

Обед: борщ без картофеля, отварная индейка с овощным рагу, салат из свежих огурцов и помидоров.

Полдник: творог с ягодами.

Ужин: тушеная говядина с брокколи, салат из зелени.

Поздний ужин: стакан простокваши.

Воскресенье

Завтрак: гречневая каша на воде, омлет с зеленью, зеленый чай без сахара.

Второй завтрак: апельсин.

Обед: грибной бульон с овощами, тушеная рыба с овощами, салат из капусты и моркови.

Полдник: йогурт без добавок, горсть миндаля.

Ужин: куриное филе, запеченное с овощами, салат из свежих овощей.

Поздний ужин: стакан кефира.

Калорийность диеты «Стол №9»

Энергетическая ценность диеты «Стол №9» может варьироваться в зависимости от возраста, пола, уровня физической активности и метаболического состояния пациента.

Общая энергетическая ценность

Женщины: примерно 1600-2000 ккал в день.

Мужчины: примерно 1800-2500 ккал в день.

Белки

Рекомендуется: 15–20% от общей калорийности (60–100 г белка в день).

Источники: нежирное мясо, рыба, птица, молочные продукты, бобовые.

Жиры

Рекомендуется: 20–25% от общей калорийности (50–70 г жиров в день).

Источники: растительные масла, нежирные молочные продукты, орехи.

Углеводы

Рекомендуется: 55–60% от общей калорийности (225–300 г углеводов в день).

Источники: цельнозерновые продукты, овощи, фрукты с низким содержанием сахара.

Примерный расчет энергетической ценности меню на день:

Завтрак:

Овсяная каша на воде (150 ккал).

Омлет из белков (100 ккал).

Зеленый чай без сахара (0 ккал).

Второй завтрак:

Творог с нежирной сметаной (150 ккал).

Яблоко (80 ккал).

Обед:

Овощной суп (100 ккал).

Отварная куриная грудка (150 ккал).

Гречневая каша (100 ккал).

Салат из свежих овощей с оливковым маслом (100 ккал).

Компот из сухофруктов без сахара (50 ккал).

Полдник:

Натуральный йогурт без добавок (100 ккал).

Горсть орехов (100 ккал).

Ужин:

Запеченная рыба (200 ккал).

Тушеные кабачки (100 ккал).

Салат из свежей капусты и моркови (50 ккал).

Поздний ужин: