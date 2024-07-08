Диета «Стол №9»: зачем она нужна и какие продукты в нее входят

Что такое диета «Стол №9» и откуда она появилась
Диета «Стол №9» — это лечебная диета, разработанная для людей с сахарным диабетом. Она направлена на нормализацию углеводного обмена, предотвращение нарушений жирового обмена, а также на снижение массы тела при наличии избыточного веса. «Стол №9» помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращать резкие его колебания.
Диетический стол разработал в 1920-х годах советский врач-терапевт Мануил Певзнер. Он был основоположником диетологии в Советском Союзе и создал систему лечебных диет — «столы Певзнера», которые активно применялись для лечения различных заболеваний. Система Певзнера включает 15 диетических столов, каждый из которых предназначен для конкретных диагнозов или состояний организма.
Самостоятельно назначать себе диету «Стол №9» не рекомендуется, подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, автор курса «Основы управления здоровьем» и основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.
«Необходимо проконсультироваться с врачом-диетологом или эндокринологом, так как следует помнить, что «столы Певзнера» были основаны на запретах и ограничении целых групп продуктов, но не учитывали современные знания о причинах и развитии болезней, поэтому их отменили (в 2003 году Минздрав РФ изменил рацион питания в санаториях и больницах, отказавшись от диет Певзнера)», — сказала она.
Принципы диеты, разработанной 100 лет назад, обусловлены среднестатистическими знаниями о гликемическом индексе продуктов (отражает, как влияет употребление продукта на уровень глюкозы в крови). Сейчас при наличии суточных мониторов гликемии и глюкометров питание для диабетиков подбирается индивидуально и учитывает пищевые привычки и предпочтения, объяснила диетолог. Она также уточнила, что существует ряд исследований, которые ставят под сомнение эффективность дробного питания при инсулинорезистентности и сахарном диабете 2-го типа. Поэтому врачи сейчас практически не назначают диету «Стол №9».
Многие общие принципы диеты — ограничение потребления быстрых углеводов, соли, полуфабрикатов и т.д. — по-прежнему актуальны. Их можно взять за основу при составление рациона. При этом сегодня специалисты сходятся во мнении, что для большинства пациентов нет необходимости строго и неукоснительно придерживаться разработанного Певзнером меню.
Общие рекомендации диеты «Стол №9»
Ограничение простых углеводов. Исключите из рациона сахар, сладости, мед, варенье, кондитерские изделия и сладкие напитки, стоит также избегать продуктов из сдобного и слоеного теста. Откажитесь от сока и других сладких напитков. Отдавайте предпочтение еде с низким гликемическим индексом — цельнозерновым продуктам, овощам и бобовым.
Контроль потребления жиров. Ограничьте потребление насыщенных жиров и трансжиров, исключите жирное мясо, колбасы, копчености. Включите в рацион растительные масла (оливковое, подсолнечное), рыбу и морепродукты, богатые омега-3 жирными кислотами.
Умеренное потребление белков. Включите в рацион нежирное мясо, рыбу, птицу, творог и бобовые. Употребляйте белковые продукты в умеренных количествах, чтобы избежать перегрузки почек.
Дробное питание. Питайтесь пять–шесть раз в день небольшими порциями. Это поможет равномерно распределить нагрузку на поджелудочную железу и поддерживать стабильность уровня глюкозы в крови.
Ограничение соли. Сократите потребление соли до 12 граммов в день (около одной чайной ложки). Избегайте соленых и маринованных овощей, консервов в собственном соку и в масле, рыбных консервов в масле и копченостей.
Увеличение потребления клетчатки. Включайте в рацион большое количество овощей, зелени, фруктов с низким содержанием сахара, а также цельнозерновых продуктов. Клетчатка помогает улучшить пищеварение, контролировать уровень сахара в крови и способствует ощущению сытости.
Регулярное употребление жидкости. Пейте достаточное количество воды. Избегайте газировок, отдавая предпочтение несладкому чаю и компотам без сахара.
Умеренное потребление фруктов. Ограничьте потребление фруктов с высоким содержанием сахара (бананы, виноград, финики). Лучше выбирать несладкие фрукты — яблоки, груши, цитрусовые.
Физическая активность. Регулярные физические нагрузки помогают улучшить обмен веществ. Включите в свою рутину прогулки, легкие тренировки или другие виды физической активности, согласованные с врачом.
Мониторинг состояния здоровья. Регулярно проверяйте уровень сахара в крови и следите за общим состоянием здоровья. Консультируйтесь с врачом или диетологом для корректировки питания в зависимости от ваших индивидуальных потребностей и состояния здоровья.
Зачем назначают диету «Стол №9»
Управление уровнем глюкозы в крови
Основу диеты при диабете составляют продукты с низким гликемическим индексом, при их потреблении глюкоза высвобождается и попадает в кровь постепенно, это помогает избежать резких скачков уровня сахара. Ограничение потребления простых сахаров и переработанных углеводов улучшает способность клеток реагировать на инсулин.
Нормализация липидного обмена
Ограничение насыщенных жиров и трансжиров снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, что уменьшает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3) снижают воспалительные процессы и улучшают липидный профиль крови. Это помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Контроль массы тела
Контроль калорийности рациона и правильное распределение макронутриентов (белков, жиров, углеводов, необходимых организму в большом количестве) помогают поддерживать здоровый вес, что важно для профилактики инсулинорезистентности и диабета 2-го типа. Не забывайте включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Она увеличивает чувство сытости и регулирует уровень «гормона голода» (грелина).
Предотвращение осложнений
Поддержание нормального уровня сахара и липидов в крови снижает риск повреждения мелких и крупных кровеносных сосудов. Это предотвращает развитие осложнений при диабете (ретинопатии, нефропатии и невропатии). Овощи и фрукты, богатые антиоксидантами, которые входят в «Стол №9», также снижают окислительный и воспалительный процессы, что помогает предотвратить осложнения.
Общее улучшение состояния здоровья
Витамины и минералы помогают поддерживать нормальное функционирование всех систем организма, а их дефицит может усугубить состояние при диабете. Сбалансированное питание укрепляет иммунную систему, снижая риск инфекций.
Какие продукты можно во время диеты
Белковые продукты
- Нежирное мясо: говядина, телятина, кролик.
- Птица: курица, индейка (без кожи).
- Нежирная рыба: треска, судак, щука, окунь.
- Морепродукты: креветки, мидии, кальмары (в умеренных количествах).
- Яйца: в умеренном количестве, предпочтительно белки. Можно готовить омлеты и яйца всмятку.
- Молочные продукты: нежирный творог, кефир, йогурт без добавок, простокваша, молоко с низким содержанием жира (в умеренных количествах).
Овощи
- Свежие овощи: капуста (все виды), огурцы, помидоры, сладкий перец, салат, шпинат, зелень (петрушка, укроп, базилик).
- Корнеплоды: морковь, свекла, редис.
- Кабачки и баклажаны.
- Лук и чеснок.
- Бобовые: зеленый горошек, фасоль, чечевица.
Фрукты и ягоды
- Несладкие фрукты: яблоки, груши, грейпфруты, апельсины, лимоны.
- Ягоды: клубника, малина, черника, клюква (в умеренных количествах).
Зерновые и мучные продукты
- Крупы: гречка, овсянка, перловка, ячневая крупа, пшено.
- Хлеб: цельнозерновой хлеб, отрубной хлеб, ржаной хлеб (в умеренных количествах).
- Макароны: из твердых сортов пшеницы (в ограниченных количествах).
Жиры
- Растительные масла: оливковое, подсолнечное, льняное (в умеренных количествах).
Напитки
- Без сахара: чай, кофе с молоком, травяные чаи, минеральная вода, компоты из сухофруктов без сахара.
Прочее
- Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена льна (в небольших количествах).
- Специи и приправы: умеренное количество соли, черный перец, зелень, лимонный сок.
- Сахарозаменители: стевия, сукралоза (в ограниченных количествах и по рекомендации врача).
Примерное меню на неделю
Понедельник
- Завтрак: овсяная каша на воде с добавлением ягод, омлет из белков, зеленый чай без сахара.
- Второй завтрак: творог с нежирной сметаной, одно яблоко.
- Обед: овощной суп, отварная куриная грудка с гречневой кашей, салат из свежих овощей с оливковым маслом, компот из сухофруктов без сахара.
- Полдник: натуральный йогурт без добавок, горсть орехов.
- Ужин: запеченная рыба с тушеными кабачками, салат из свежей капусты и моркови.
- Поздний ужин: стакан кефира.
Вторник
- Завтрак: гречневая каша на воде, вареное яйцо, черный чай без сахара.
- Второй завтрак: несладкая груша.
- Обед: борщ без картофеля, отварная индейка с овощным рагу, салат из свежих огурцов и помидоров.
- Полдник: творог с ягодами.
- Ужин: тушеная говядина с брокколи, салат из зелени.
- Поздний ужин: стакан простокваши.
Среда
- Завтрак: перловая каша на воде, омлет с зеленью, зеленый чай без сахара.
- Второй завтрак: апельсин.
- Обед: грибной суп, тушеная рыба с овощами, салат из капусты и моркови.
- Полдник: йогурт без добавок, горсть миндаля.
- Ужин: куриное филе, запеченное с овощами, салат из свежих овощей.
- Поздний ужин: стакан кефира.
Четверг
- Завтрак: ячневая каша на воде, вареное яйцо, черный чай без сахара.
- Второй завтрак: грейпфрут.
- Обед: суп из фасоли, тушеная телятина с кабачками и перцем, салат из огурцов и помидоров.
- Полдник: творог с нежирной сметаной.
- Ужин: запеченная индейка с цветной капустой, салат из зелени.
- Поздний ужин: стакан простокваши.
Пятница
- Завтрак: пшенная каша на воде, омлет из белков, зеленый чай без сахара.
- Второй завтрак: несладкое яблоко.
- Обед: овощной суп, куриное филе с гречневой кашей, салат из свежих овощей.
- Полдник: натуральный йогурт без добавок, горсть грецких орехов.
- Ужин: запеченная рыба с тушеными овощами, салат из капусты и моркови.
- Поздний ужин: стакан кефира.
Суббота
- Завтрак: овсяная каша на воде с добавлением ягод, вареное яйцо, черный чай без сахара.
- Второй завтрак: несладкая груша.
- Обед: борщ без картофеля, отварная индейка с овощным рагу, салат из свежих огурцов и помидоров.
- Полдник: творог с ягодами.
- Ужин: тушеная говядина с брокколи, салат из зелени.
- Поздний ужин: стакан простокваши.
Воскресенье
- Завтрак: гречневая каша на воде, омлет с зеленью, зеленый чай без сахара.
- Второй завтрак: апельсин.
- Обед: грибной бульон с овощами, тушеная рыба с овощами, салат из капусты и моркови.
- Полдник: йогурт без добавок, горсть миндаля.
- Ужин: куриное филе, запеченное с овощами, салат из свежих овощей.
- Поздний ужин: стакан кефира.
Калорийность диеты «Стол №9»
Энергетическая ценность диеты «Стол №9» может варьироваться в зависимости от возраста, пола, уровня физической активности и метаболического состояния пациента.
Общая энергетическая ценность
- Женщины: примерно 1600-2000 ккал в день.
- Мужчины: примерно 1800-2500 ккал в день.
Белки
Рекомендуется: 15–20% от общей калорийности (60–100 г белка в день).
Источники: нежирное мясо, рыба, птица, молочные продукты, бобовые.
Жиры
Рекомендуется: 20–25% от общей калорийности (50–70 г жиров в день).
Источники: растительные масла, нежирные молочные продукты, орехи.
Углеводы
Рекомендуется: 55–60% от общей калорийности (225–300 г углеводов в день).
Источники: цельнозерновые продукты, овощи, фрукты с низким содержанием сахара.
Примерный расчет энергетической ценности меню на день:
Завтрак:
- Овсяная каша на воде (150 ккал).
- Омлет из белков (100 ккал).
- Зеленый чай без сахара (0 ккал).
Второй завтрак:
- Творог с нежирной сметаной (150 ккал).
- Яблоко (80 ккал).
Обед:
- Овощной суп (100 ккал).
- Отварная куриная грудка (150 ккал).
- Гречневая каша (100 ккал).
- Салат из свежих овощей с оливковым маслом (100 ккал).
- Компот из сухофруктов без сахара (50 ккал).
Полдник:
- Натуральный йогурт без добавок (100 ккал).
- Горсть орехов (100 ккал).
Ужин:
- Запеченная рыба (200 ккал).
- Тушеные кабачки (100 ккал).
- Салат из свежей капусты и моркови (50 ккал).
Поздний ужин:
- Стакан кефира (50 ккал).