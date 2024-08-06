«Санкции есть, но купить можно все»: приключения пармезана в России Десять лет назад в России было введено эмбарго на сыры и мясо из Европы

Десять лет назад, 6 августа 2014 года в России ввели продовольственное эмбарго на некоторые импортные продукты — в качестве ответа на антироссийские санкции. Итальянские сыры исчезли из крупных торговых сетей, но по-прежнему доступны покупателю. «Газета.Ru» попыталась выяснить почему европейская еда по-прежнему востребована у россиян и как она попадает на прилавки.

Санкционка на прилавке

Сырная лавка на Даниловском рынке в Москве забита «санкционкой».

«У нас всего лишь один российский сыр представлен. Все остальные — европейские», — рассказывает корреспонденту «Газеты.Ru» продавец.

На прилавке — несколько видов пармезана, рядом — горгонзола и камамбер. В холодильнике лежит несколько видов козьего, коровьего и овечьего сыров. На соседнем прилавке — рассыпчатый европейский творог и сливочное масло. Цена начинается от 400 руб. за 100 грамм, но купить сыр можно только в упаковке. Так самый дешевый кусок итальянского пармезана будет стоить около 2,5 тыс. руб.

«Если хотите европейских колбас, то вы их найдете в соответствующем отделе», — советует продавец сыра. И указывает направление.

В отделе колбас прилавок забит мясом, колбасами и хамоном от европейских производителей.

«Санкции есть, но купить можно все», — говорит продавец.

Такой же широкий ассортимент «санкционки» представлен и в лавках, торгующих через Интернет. Например, один из таких «сетевых» московских магазинов предлагает потенциальным покупателям итальянские, французские, голландские и немецкие сыры. Представлены также американские, английские, испанские и швейцарские.

Какие импортные продукты запрещены в России Продуктовое эмбарго было введено указом президента РФ от 6 августа 2014 года «О применении специальных экономических мер в целях безопасности РФ» в качестве ответных мер на санкции ряда стран в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. С тех пор оно ежегодно продлевалось — последний раз до декабря 2024 года.



В список запрещенных продуктов попали мясо и изделия из него, молоко и молочная продукция, рыба, морепродукты, фрукты, овощи, орехи и соль.



С 2014 года санкции вводили в отношении стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии, с 2015 — в отношении Исландии, Черногории, Албании и Лихтенштейна, а с 2016 — в отношении Украины.



В 2015 году новым указом президента было предписано уничтожить продукцию, попавшую в РФ в обход эмбарго. В уточняющем постановлении правительства говорилось, что оно осуществляется «любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды».

Кроме сыров, в каталоге магазина есть и мясные деликатесы от 700 руб. до 143 тыс. рублей за изделие.

На сайте можно найти и подсанкционные морепродукты и десерты.

«Сама природа делает его таким уникальным»

Отечественные производители тех же сыров уже давно занимаются импортозамещением и на прилавках можно найти и «пармезан», и «камамбер». Но для многих потребителей сыр — это не только название и вкус.

Елене из Ульяновска европейские сыры навевают воспоминания о путешествиях по Европе.

«Вспоминаю, как идешь по Ницце утром вдоль моря, в хлебной лавке покупаешь хрустящий багет и кофе. А дома на столе уже лежит камамбер. Ты начинаешь его резать и эта внутренняя часть сыра вытекает. Там сама природа делает его таким уникальным, ведь на улицах жарко, да и сама консистенция не мягкая, а текучая. И когда ты берешь этот свежий багет, на него кладешь этот камамбер, запиваешь его американо — это просто остается в твоей голове, на твоих губах, в твоем сознании на долгие-долгие годы», — рассказывает Елена.

По ее словам, санкционная продукция отличается от произведенной в России вкусом и консистенцией.

«Появилось много отечественных производителей, и я тоже, как и любой другой потребитель, пробую российские сыры, но все же технологии у нас еще не отработанные, и вот такого аромата, выдержки и глубины вкуса, как у европейских сыров, пока нет», — рассказывает Елена. — «Сейчас достаточно часто покупаю горгонзолу, который производят в Подмосковье, потому что горгонзолы импортной нет. Но она, конечно, не может сравниваться с итальянской по вкусу».

Как «санкционка» попадает на российские прилавки?

Представитель онлайн-магазина европейских продуктов питания не смог раскрыть корреспонденту «Газеты.Ru» тайну как «санкционка» попадает на российские прилавки. Как и не смог предоставить никаких документов на товар.

«Все, что есть в каталоге на сайте, мы доставляем», — говорит консультант.

О том, как поступают санкционные продукты на прилавок, отказался говорить и продавец сырной лавки на Даниловском рынке в Москве. По его словам, «товар из Европы привозит хозяин».

Санкционные продукты завозят в Россию из соседних государств без документов, пользуясь льготами Союзного государства или Евразийского таможенного союза, объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В июле этого года, например, Россельхознадзор выявил факт контрабанды норвежской рыбной продукции через Белоруссию на территорию РФ. Как предположили в ведомстве, рыба была произведена в Норвегии, промаркирована на территории Республики Беларусь и под видом российской рыбной продукции предположительно контрабандным способом ввезена на территорию России.

Выявленную на территории России «санкционку» ждет печальная судьба.

В мае 2024 года Россельхознадзор отчитался об изъятии и уничтожении о 91,5 кг продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации — сыров, сливочного масла и мяса из Испании, Италии, Германии, Франции.

Рост российского производства

Продуктовое эмбарго поспособствовало росту производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Особенно активно развивалось сыроделие, так как до введения санкций на импортные сыры приходилось до 50% всего объема российского рынка. В 2019-2023 годах производство сыра в России выросло на 40%.

«Есть просто технология, и по ней делают сыр. Наш почти не отличается от европейского. Есть и мягкий сыр, есть с трюфелем. Вот этот вот варят итальянцы в России», — демонстрировал кусок сыра продавец в лавке российских продуктов на Даниловском рынке.