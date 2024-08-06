Кто такие экстраверты: главные характеристики личности и отличия от интровертов Как распознать экстраверта: отличительные черты, правда и мифы об этом типе личности

Экстраверты отличаются от других людей энергичностью, решительностью и ориентацией на внешний мир. Они отлично находят общий язык с другими, поэтому из них нередко выходят прекрасные руководители и заводилы в большой компании. «Газета.Ru» разобралась, какими чертами личности обладает экстраверт и как эти особенности человек может использовать себе во благо.

Что такое экстраверсия

Экстраверсия — это один из основных типов личности, который характеризуется ориентацией на внешний мир, социальной активностью, энергичностью и стремлением к взаимодействию с окружающими, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог, регрессолог, гипнотерапевт Анастасия Валуева.

Термин «экстраверсия» ввел ученик Зигмунда Фрейда, швейцарский психиатр и психоаналитик Карл Густав Юнг в начале XX века. В своей работе «Психологические типы» (1921) он описал экстраверсию как направленность либидо (психической энергии) наружу, к внешним объектам. В противоположность экстраверсии он выделил интроверсию — направленность либидо внутрь, то есть на собственные мысли и чувства.

Юнг считал, что экстраверсия и интроверсия — это фундаментальные установки, которые определяют, каким образом человек взаимодействует с миром. На фоне этого он выделил четыре основные функции психики: мышление, чувство, интуицию и восприятие. Каждая из этих функций может проявляться в экстравертированной или интровертированной форме.

После Юнга концепция экстраверсии была развита и уточнена различными исследователями. Например, американский психолог Ганс Айзенк ввел понятие «большой пятерки», в которую входят пять основных черт личности: экстраверсия, добросовестность, доброжелательность, нейротизм и открытость новому опыту. Айзенк считал, что экстраверсия связана с уровнем возбуждения центральной нервной системы и определяет склонность человека к поиску внешних стимулов.

Экстраверсия, как и другие черты личности, подчеркнула Валуева, формируются под влиянием комбинации как генетических, так и биологических, а также средовых факторов. Прежде всего влияет генетика, то есть предрасположенность к экстравертированной личности может передаваться по наследству. Кроме того, если в семье было принято позитивное мышление, то чаще всего потомки наследуют у предков этот навык тоже.

Для человека очень важна среда, в которой он растет. Дети, растущие в среде, в которой поощряется общительность, взаимодействие и участие в социальных мероприятиях, могут развиваться более экстравертированно. И родители, в том числе, которые активно стимулируют своих детей к социальным взаимодействиям, поддерживают их в этом, могут способствовать развитию экстраверсии. Анастасия Валуева психолог, регрессолог, гипнотерапевт

На нейрофизиологическом уровне экстраверсия может быть связана с активностью дофаминовой системы мозга. Дофамин — это нейромедиатор, который связан с вознаграждением и удовольствием. У экстравертов как раз-таки наблюдается повышенная активность дофаминовой системы.

Культурные нормы и образовательные системы могут также влиять на развитие личности. В тех странах и средах, где ценится общительность, открытость и активное участие в общественной жизни, люди могут быть более склонны к развитию экстравертных черт.

«Можно отметить также позитивное мышление и личный опыт. Участие в групповых мероприятиях, путешествия, работа в командах могут также способствовать развитию экстравертных качеств. Экстраверсия формируется под влиянием многочисленных факторов», — дополнила психолог.

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Основные признаки экстраверта

Экстраверты наделены целым рядом различных характеристик, которые могут быть как внешними, так и внутренними. «Чистого» экстраверта практически не существует в природе. Не стоит подгонять себя под какие-то личностные параметры, поскольку каждый сочетает в себе черты разных типов личности. В случае с экстравертами, для них наиболее характерны следующие особенности.

Социальная активность

Экстраверты отличаются высокой степенью социальной активности. Они предпочитают проводить время в компаниях, активно участвуют в общественных мероприятиях и легко заводят новые знакомства. Социальное взаимодействие для них — источник энергии, вдохновения и удовольствия. Экстраверты часто проявляют инициативу в организации встреч и мероприятий, стремясь привлечь как можно больше людей к участию, потому что именно в этом они черпают позитив и оптимизм.

Энергичность и жизнерадостность

Экстраверты обычно отличаются бодростью и жизнерадостностью. Они бегут навстречу новым впечатлениям и активно участвуют в различных видах деятельности, стараясь попробовать себя во всех ипостасях: в спорте, в актерстве, в ораторстве и многом другом. Их энтузиазм и позитивный настрой помогают им справляться с трудностями и привлекать внимание окружающих. Экстраверты часто становятся душой компании благодаря своему оптимизму, хорошему чувству юмора и умению мотивировать других.

Открытость и общительность

Экстраверты легко делятся своими мыслями и чувствами, быстро устанавливают эмоциональные связи с другими людьми. Их дар открыто выражать свои эмоции способствует созданию доверительных и крепких отношений. Кроме того, экстраверты склонны к активному слушанию и вовлечению в разговор, что помогает им быстро находить общий язык с окружающими.

Импульсивность и рискованное поведение

Экстраверты склонны к импульсивности и готовы к риску. Они часто принимают решения на основе эмоций и сиюминутных впечатлений, что может приводить к рискованным поступкам. Их стремление к новизне и острым ощущениям делает их более склонными к участию в авантюрах и экспериментам. Это качество может быть как преимуществом, способствующим успеху в динамичных и непредсказуемых ситуациях, так и недостатком, приводящим к неоправданным рискам.

Нужда во внешней стимуляции

Экстраверты нуждаются во внешней стимуляции и активно ищут новые впечатления. Им комфортно в динамичной среде, где постоянно происходят изменения, есть возможность взаимодействовать с другими людьми и расти над собой. Внешняя активность и разнообразие помогают им поддерживать высокий уровень социальной батарейки и интереса к жизни.

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Чем отличаются экстраверты от интровертов

Экстравертов часто противопоставляют интровертам — людям, больше сосредоточенным на своем внутреннем мире. Различия между ними касаются многих аспектов поведения, эмоциональных реакций и предпочтений. Понимание этих различий помогает лучше осознать, как эти два типа личности взаимодействуют с миром и окружающими.

Социальная активность и потребность в общении

Экстраверты стремятся к частому и интенсивному социальному взаимодействию, получают удовольствие от общения с другими людьми и групповой деятельности, быстро заводят новые знакомства.

Интроверты предпочитают более спокойное и уединенное времяпрепровождение. Они ценят время, проведенное в одиночестве или в узком кругу близких друзей. Интроверты часто чувствуют себя истощенными после длительных социальных взаимодействий и нуждаются в уединении для восстановления энергии.

Энергичность и источники энергии

Экстраверты энергичны и жизнерадостны, они часто ищут новые впечатления. Для них характерно получение энергии из внешних источников, таких как социальное взаимодействие и активное времяпрепровождение.

Интроверты, как правило, более спокойны и сосредоточены. Они получают энергию из внутренних ресурсов, таких как размышления, чтение и творчество. Интроверты предпочитают избегать слишком шумных и многолюдных мероприятий, которые могут их утомлять.

Открытость и выражение эмоций

Экстраверты открыто выражают свои мысли и чувства, легко делятся эмоциями, часто проявляют инициативу в общении и стремятся к установлению эмоциональных связей с другими людьми.

Интроверты более сдержанны в выражении эмоций и мыслей. Они предпочитают тщательно обдумывать свои слова и действия перед тем, как что-то сказать или сделать. Интроверты часто ведут себя более осторожно в общении и могут избегать открытого выражения чувств.

Импульсивность и принятие решений

Экстраверты склонны к импульсивности и быстрому принятию решений, им не чужды риск и авантюры. Это делает их более склонными к спонтанным действиям.

Интроверты предпочитают тщательно обдумывать свои решения и избегать поспешных действий. Они более склонны к анализу и планированию, что помогает им принимать взвешенные и обоснованные решения. Интроверты менее склонны к участию в рискованных мероприятиях и предпочитают стабильность и предсказуемость.

Необходимость во внешней стимуляции

Экстраверты нуждаются в постоянной внешней стимуляции, им комфортно в динамичной среде, где постоянно происходят изменения и есть возможность взаимодействовать с другими людьми.

Интроверты предпочитают более спокойные и стабильные условия. Они не нуждаются в постоянной внешней стимуляции и могут длительное время проводить в уединении, занимаясь своими делами. Интроверты ценят возможность глубоко погружаться в свои мысли и интересы, что помогает им сохранять внутреннюю гармонию.

Как экстраверты проявляют себя в обществе

В профессиональной сфере

Экстраверты часто выбирают профессии, связанные с общением и взаимодействием с людьми. Они успешны в продажах, маркетинге, публичных выступлениях, сфере образования и умеют управлять персоналом. Нередко находят себя в ролях психологов, коучей, журналистов и юристов. Экстраверты легко адаптируются к новым условиям, быстро получают расположение коллег и клиентов и активно участвуют в командной работе. Такой тип личности способен поддерживать командный дух и развивать обширные профессиональные связи.

В семейной жизни и отношениях

В семейной жизни экстраверты проявляют себя как активные и заботливые партнеры. Они стремятся к открытому общению с членами семьи, организуют совместные мероприятия и активно участвуют в воспитании детей. Экстраверты ценят эмоциональную близость и стараются поддерживать теплые и доверительные отношения с близкими. Кроме того, они ценят разнообразие и новизну в отношениях, поэтому часто организуют романтические сюрпризы и мероприятия.

В семье экстраверты любят общаться с членами семьи, обсуждать события дня, делиться своими мыслями и эмоциями. А также они часто поддерживают тесные связи с расширенной семьей и организуют встречи с родственниками. Анастасия Валуева психолог, регрессолог, гипнотерапевт

В дружеских отношениях

Друг-экстраверт всегда старается проявлять инициативу и активно участвовать в жизни своих друзей. Они легко заводят новые знакомства, поддерживают регулярные контакты и организуют совместные мероприятия. Экстраверты ценят эмоциональную поддержку и стремятся к тесным и доверительным отношениям с друзьями. Вдобавок они очень легки на подъем, что нередко становится толчком для спонтанных встреч и интересных приключений.

Как экстраверту использовать свои особенности во благо

Экстравертные способности можно использовать на построение здоровых отношений с окружающими, отметила Валуева. Такому типу личности стоит избегать доминирования в общении, стараться находить компромиссы, включать в свою жизнь разнообразные активности, как социальные, так и индивидуальные, а также уделять время хобби. В совокупности это позволит им поддерживать свое физическое и психологическое здоровье.

Также экстравертам показано развивать эмоциональную осознанность, чтобы лучше понимать свои эмоции и научиться управлять ими. Именно поэтому психолог предложила экстравертам пробовать практиковать методы релаксации и антистресса: медитацию, йогу, спорт. Помимо этого, есть модели поведения, которые позволят вывести личностное развитие экстраверта на новый уровень.

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Развитие социальных навыков. Участие в общественных мероприятиях, организация встреч и активное взаимодействие с окружающими способствует укреплению социальных связей и развитию коммуникационных навыков.

Баланс между социальной активностью и уединением. Для поддержания эмоционального здоровья экстравертам важно находить баланс между социальной активностью и временем, проведенным в одиночестве. Это помогает избежать эмоционального выгорания и поддерживать высокую энергию.

Поддержка окружающих. Экстраверты могут получать удовлетворение, помогая коллегам и друзьям или участвуя в благотворительных проектах и волонтерских движениях. Своим позитивом и оптимизмом они помогают делать мир чуточку лучше.

Развитие лидерских качеств. Экстраверты, обладающие лидерскими качествами, могут использовать свою инициативность и умение работать с людьми для достижения профессиональных и личных целей. Они могут стать успешными руководителями, тренерами и наставниками.

Мифы об экстравертах

Миф 1: Экстраверты всегда счастливы и уверены в себе

Существует миф, что экстраверты всегда счастливы, оптимистичны и уверены в себе. Однако, как и все люди, экстраверты могут испытывать различные эмоции — грусть, сомнения, тревогу и стресс, поскольку их психика также подвержена стимулам. Внешняя энергичность не всегда отражает внутреннее эмоциональное состояние. Они также подвержены депрессии, хандре и апатии, поскольку они живые люди, а не бесконечный двигатель счастья и радости.

Миф 2: Экстраверты не могут быть одинокими

Многие считают, что экстраверты не могут быть совладать со своими одиночеством и постоянно нуждаются в общении. Тем не менее экстраверты также ценят время, проведенное наедине с собой, поэтому могут совершенно спокойно наслаждаться собственным обществом. Они могут чередовать периоды социальной активности с уединением для восстановления энергии, особенно если это помогает им восстановить силы.

Миф 3: Экстраверты легкомысленны и поверхностны

Экстраверты могут быть глубокими и задумчивыми, проявлять искренний интерес к другим людям и обладать высокими моральными качествами. Дело в том, что не тип личности определяет наши качества, а мы сами решаем, какими мы хотим быть.

Миф 4: Экстраверты всегда лидеры и в центре внимания

Хотя экстраверты часто занимают лидерские позиции благодаря своей социальной активности и инициативности, не все экстраверты стремятся быть лидерами. Некоторые из них предпочитают поддерживать команду и работать в партнерстве, не стремясь к руководящей роли. Более того, далеко не каждый экстраверт, который показывает свой тип личности в семье или в компании близких друзей, ведет себя аналогично и на работе.