Девять человек задержаны за избиение боксера Двали. Их обвиняют в покушении на убийство Представитель МВД Волк опубликовала видео задержания избивших боксера Двали

Дело об избиении боксера Дмитрия Двали переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство. Девять участников нападения уже задержаны, это мужчины в возрасте от 21 до 31 года. По данным СК, трое из них – охранники клуба, остальные – разнорабочие. При этом, по данным SHOT, один из задержанных – предприниматель, а остальные – безработные. Драка, в которой пострадал Двали, произошла 28 июля на набережной в Феодосии: спортсмен заступился за подростка, но в итоге сам лишился глаза.

Все участники массовой драки в Феодосии, в которой серьезно пострадал чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, задержаны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В своем Telegram-канале она опубликовала видео задержания.

«[Сотрудники правоохранительных органов] задержали всех участников инцидента — жителей полуострова в возрасте от 21 до 31 года», — написала Волк.

Как уточнили в Следственном комитете России, речь идет о девяти мужчинах. Уголовное дело, изначальное возбужденное по статье о хулиганстве, переквалифицировали на более тяжкий состав преступления — всем участникам драки предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Потерпевшими по делу признали 23-летнего Двали, а также его 43-летнего приятеля. Следователи провели обыски в домах обвиняемых и их родственников, объявили записи с камер видеонаблюдения с места драки, опросили очевидцев. Сами задержанные находятся в следственном изоляторе, следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу.

Чем занимались обвиняемые

По данным регионального СК, все обвиняемые — граждане России. Все они проживают в Феодосийском городском округе. Трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные — разнорабочими. При этом Telegram-канал SHOT пишет, что среди задержанных — один предприниматель и восемь безработных.

По данным канала, в избиении принимали участие официально не работающие 23-летний Мемет Аказов, 21-летний Эдем Бабиченко, 25-летний Владислав Мартыненко, 31-летний Назим Махмудов, 23-летний Александр Волков, 27-летний Владислав Хохлов, 24-летний Владимир Вертий и 22-летний Даниял Аблаев, который ранее привлекался за грабеж.

Также задержан 25-летний предприниматель Артем Маркосян, в какой именно сфере он занимается бизнесом – не уточняется.

Драка в Феодосии

Двали приехална крымский курорт, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов. Вместе с ним прибыли катмен Евгений — специалист, который приводит в порядок спортсменов на ринге, оказывая им экстренную медицинскую помощь, а также его 21-летний брат Юрий Двали, профессиональный боксер и победитель на всероссийских соревнованиях.

28 июля Двали вместе с тренером возвращался после пробежки в отель и увидел, как толпа мужчин избивает подростка на набережной Феодосии. Спортсмены заступились за пострадавшего, и в итоге толпа разъяренных мужчин переключилась на них.

Более того, как рассказал брат спортсмена Юрий, к драке вскоре присоединились охранники из соседнего заведения, которые встали на сторону агрессоров. Дмитрий Двали не смог сопротивляться большому числу соперников, которые окружили его и избили.

Чемпион по боксу и его спутник получили многочисленные телесные повреждения, спортсмен лишился глаза. Двали ожидает операция по возврату зрения. Но, по прогнозам, скорее всего, спортсмену придется устанавливать протез. Также боксер получил перелом орбитальной кости, его наставник — перелом руки.

Как заявил Двали, он вынужден завершить карьеру в боксе. Чемпион Европы также предположил, что зрение на втором глазу начнет сильно садиться из-за того, что вся нагрузка будет приходится только на него. Подобные сложности со зрением и травма орбитальной кости несовместимы с выступлением в единоборствах, где спортсмены постоянно получают удары по лицу и в другие части головы.

23-летний уроженец города Пугачева из Саратовской области Дмитрий Двали быстро стал мастером спорта международного класса по боксу. В 2023 году он получил бронзу на чемпионате мира, на первенстве Европы в 2024 году Двали стал победителем. В 2024 году он также взял золото Кубка России. Теперь этот титул станет последним достижением Двали в боксе