Правила выбора арбуза: по каким признакам определить самый спелый и сладкий

Как выбрать арбуз
Спелый арбуз — вкусный и низкокалорийный продукт, который отлично подходит для перекуса в течение дня, особенно в жаркую погоду. В 100 г этого плода содержится приблизительно 30 килокалорий и 8,1 мг витамина С. Он богат антиоксидантами и другими полезными веществами. Сложность с выбором арбуза обычно в том, чтобы определить, насколько сочная и красная мякоть внутри. Узнать, какая ягода спелая, помогут внешние признаки.
Цвет
Цвет кожуры арбуза — это первый и важный индикатор его зрелости. Ели речь о полосатых арбузах, которые чаще всего встречаются на наших рынках и в магазинах, то они должны быть насыщенного салатового цвета с контрастными темными полосками. Бледная кожура говорит о том, что арбуз недозрел и не достиг максимальной сладости. Чем ярче и насыщеннее оттенки арбуза, тем выше вероятность, что он будет сладким и сочным.
Желтое пятно
Желтое пятно — это место, на котором арбуз лежал на земле, созревая под солнечными лучами. Оно должно быть ярко-желтым или даже почти оранжевым. Белое или светло-желтое пятно может указывать на незрелость плода. Размер и цвет пятна могут варьироваться, но чем оно больше и насыщеннее, тем лучше. Обратите внимание и на текстуру пятна — оно должно быть ровным и без признаков гниения.
Звук при постукивании
Правильный арбуз при постукивании издает глубокий, гулкий звук. Именно он указывает на плотную и сочную мякоть внутри. Если звук при постукивании приглушенный или глухой, это может говорить о перезрелости или низком качестве плода. Этот метод требует некоторого опыта, но при достаточной практике вы легко сможете отличать хорошие арбузы от плохих.
Форма и «пол»
Арбузы бывают круглой и вытянутой формы. Есть расхожее мнение, что круглые — «женские» плоды, а вытянутые — «мужские». Арбузы-«девочки» считаются более сладкими и вкусными по сравнению с «мальчиками». Однако в ботанике такого разделения нет, а плоды завязываются (за редким исключением) на женских цветках. Так что форма арбуза — не главный показатель его качества и может быть просто признаком сорта.
Вес
Для своего размера арбуз должен казаться тяжелым. Это признак высокого содержания воды, которая гарантирует сочность и свежесть плода. Если арбуз крупный, но легкий, он может оказаться незрелым или пересохшим. Сравните несколько арбузов одного размера и выберите самый тяжелый из них.
Состояние кожуры
Кожура арбуза говорит о его качестве. Она должна быть твердой и гладкой, без трещин, вмятин и мягких участков. Мягкие места могут указывать на начало гниения или внутренние повреждения плода. Обратите внимание на наличие царапин или порезов, которые могут повлиять на сохранность арбуза. Твердая и неповрежденная кожура — залог возможности долгого хранения и качества плода. Проверьте также, чтобы у плода не было излишнего блеска — это может указывать на обработку воском. Хвостик у спелого арбуза должен быть сухим и достигать приблизительно 5 см.
Сколько можно хранить арбуз
При правильном хранении арбуз может надолго сохранять свои вкусовые качества. Следуя советам ниже, вы сможете сохранить арбуз свежим и сочным на протяжении длительного времени.
Целый арбуз
Арбуз, если он не разрезан, — не скоропортящаяся ягода. В прохладном и защищенном от солнечных лучей месте он может храниться до нескольких месяцев. Иногда поздние плоды удается сохранить до Нового года. Чтобы арбуз пролежал 2-4 месяца, в астраханском Роспотребназоре советуют хранить его при температуре от +2℃ до +8℃ в сухом месте. Важно, чтобы он не лежал на твердой поверхности — в таком положении он начнет подгнивать снизу. Можно подвесить арбуз в сетке или положить на что-то мягкое, например, солому. Не кладите рядом с арбузом другие фрукты или овощи: некоторые их них могут выделять этилен, из за которого кожура ягоды начнет размякать и запустится процесс гниения.
Разрезанный арбуз
Разрезанный арбуз нужно обязательно хранить в холодильнике, так он сохранит свежесть, а прохлада предотвратит размножение бактерий. Постарайтесь употребить разрезанные плоды в течение нескольких дней. Для хранения используйте герметичные контейнеры, а большие куски оберните пищевой пленкой. Это предотвратит потерю влаги и впитывание посторонних запахов.
Заморозка
Арбуз можно заморозить для длительного хранения. Для этого нарежьте его на кусочки, удалите семена и поместите в герметичные пакеты или контейнеры. Замороженный арбуз теряет свою первоначальную текстуру, но сохраняет вкус и питательные вещества. В чистом виде размороженный арбуз — не самое привлекательное блюдо, но его можно использовать для приготовления сорбетов, смузи и других напитков.
Летние блюда и напитки с арбузом
Арбуз — отличный ингредиент для летних блюд и напитков, он сочетает в себе свежесть, сочность и сладость. Его можно использовать в салатах, напитках и десертах.
Арбузный салат с фетой
Ингредиенты:
- 500 г арбуза;
- 200 г феты;
- свежий базилик или мята;
- оливковое масло;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления арбузного салата с фетой:
- Нарежьте арбуз и фету кубиками.
2. Добавьте мелко нарезанные листья базилика или мяты.
3. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
4. Аккуратно перемешайте и подавайте охлажденным.
Арбузный салат с огурцом и авокадо
Ингредиенты:
- 500 г арбуза;
- 2 огурца;
- 1 авокадо;
- сок одного лайма;
- свежая кинза;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления арбузного салата с огурцом и авокадо:
- Нарежьте арбуз, огурцы и авокадо кубиками.
2. Смешайте все ингредиенты в миске.
3. Добавьте сок лайма, мелко нарезанную кинзу, соль и перец.
4. Аккуратно перемешайте и подавайте охлажденным.
Арбузный лимонад
Ингредиенты:
- 1 кг арбуза;
- 4 лимона;
- 1 литр воды;
- сахар по вкусу;
- лед.
Способ приготовления арбузного лимонада:
- Измельчите арбуз в блендере и процедите через сито.
2. Смешайте арбузный сок с соком лимонов.
3. Добавьте воду и сахар по вкусу.
4. Подавайте со льдом.
Арбузный смузи
Ингредиенты:
- 500 г арбуза;
- 1 банан;
- 100 г клубники;
- 200 мл кокосового молока;
- лед.
Способ приготовления арбузного смузи:
- Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.
2. Подавайте охлажденным.
Арбуз — ягода или фрукт?
С ботанической точки зрения ягода — это плод, развивающийся из одной завязи, с тонкой кожицей и сочной мякотью, внутри которой находятся семена. Размер ягод может варьироваться от небольших до крупных. Арбуз соответствует этому определению. Несмотря на свои крупные размеры, он считается ягодой — самой большой в мире. Несмотря на ботаническое определение, в быту арбуз чаще относят к фруктам.