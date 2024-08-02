Правила выбора арбуза: по каким признакам определить самый спелый и сладкий

Одна из главных гастрономических ассоциаций с летом — красный и сочный арбуз. Он отлично освежает в жару и входит в состав многих сезонных блюд. Но выбрать идеальный плод может быть не такой простой задачей. «Газета.Ru» разобралась, на какие признаки нужно обратить внимание, чтобы купить сладкий, сочный и спелый арбуз.

Как выбрать арбуз

Спелый арбуз — вкусный и низкокалорийный продукт, который отлично подходит для перекуса в течение дня, особенно в жаркую погоду. В 100 г этого плода содержится приблизительно 30 килокалорий и 8,1 мг витамина С. Он богат антиоксидантами и другими полезными веществами. Сложность с выбором арбуза обычно в том, чтобы определить, насколько сочная и красная мякоть внутри. Узнать, какая ягода спелая, помогут внешние признаки.

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Цвет

Цвет кожуры арбуза — это первый и важный индикатор его зрелости. Ели речь о полосатых арбузах, которые чаще всего встречаются на наших рынках и в магазинах, то они должны быть насыщенного салатового цвета с контрастными темными полосками. Бледная кожура говорит о том, что арбуз недозрел и не достиг максимальной сладости. Чем ярче и насыщеннее оттенки арбуза, тем выше вероятность, что он будет сладким и сочным.

Желтое пятно

Желтое пятно — это место, на котором арбуз лежал на земле, созревая под солнечными лучами. Оно должно быть ярко-желтым или даже почти оранжевым. Белое или светло-желтое пятно может указывать на незрелость плода. Размер и цвет пятна могут варьироваться, но чем оно больше и насыщеннее, тем лучше. Обратите внимание и на текстуру пятна — оно должно быть ровным и без признаков гниения.

Звук при постукивании

Правильный арбуз при постукивании издает глубокий, гулкий звук. Именно он указывает на плотную и сочную мякоть внутри. Если звук при постукивании приглушенный или глухой, это может говорить о перезрелости или низком качестве плода. Этот метод требует некоторого опыта, но при достаточной практике вы легко сможете отличать хорошие арбузы от плохих.

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Форма и «пол»

Арбузы бывают круглой и вытянутой формы. Есть расхожее мнение, что круглые — «женские» плоды, а вытянутые — «мужские». Арбузы-«девочки» считаются более сладкими и вкусными по сравнению с «мальчиками». Однако в ботанике такого разделения нет, а плоды завязываются (за редким исключением) на женских цветках. Так что форма арбуза — не главный показатель его качества и может быть просто признаком сорта.

Вес

Для своего размера арбуз должен казаться тяжелым. Это признак высокого содержания воды, которая гарантирует сочность и свежесть плода. Если арбуз крупный, но легкий, он может оказаться незрелым или пересохшим. Сравните несколько арбузов одного размера и выберите самый тяжелый из них.

Состояние кожуры

Кожура арбуза говорит о его качестве. Она должна быть твердой и гладкой, без трещин, вмятин и мягких участков. Мягкие места могут указывать на начало гниения или внутренние повреждения плода. Обратите внимание на наличие царапин или порезов, которые могут повлиять на сохранность арбуза. Твердая и неповрежденная кожура — залог возможности долгого хранения и качества плода. Проверьте также, чтобы у плода не было излишнего блеска — это может указывать на обработку воском. Хвостик у спелого арбуза должен быть сухим и достигать приблизительно 5 см.

Сколько можно хранить арбуз

При правильном хранении арбуз может надолго сохранять свои вкусовые качества. Следуя советам ниже, вы сможете сохранить арбуз свежим и сочным на протяжении длительного времени.

Целый арбуз

Арбуз, если он не разрезан, — не скоропортящаяся ягода. В прохладном и защищенном от солнечных лучей месте он может храниться до нескольких месяцев. Иногда поздние плоды удается сохранить до Нового года. Чтобы арбуз пролежал 2-4 месяца, в астраханском Роспотребназоре советуют хранить его при температуре от +2℃ до +8℃ в сухом месте. Важно, чтобы он не лежал на твердой поверхности — в таком положении он начнет подгнивать снизу. Можно подвесить арбуз в сетке или положить на что-то мягкое, например, солому. Не кладите рядом с арбузом другие фрукты или овощи: некоторые их них могут выделять этилен, из за которого кожура ягоды начнет размякать и запустится процесс гниения.

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Разрезанный арбуз

Разрезанный арбуз нужно обязательно хранить в холодильнике, так он сохранит свежесть, а прохлада предотвратит размножение бактерий. Постарайтесь употребить разрезанные плоды в течение нескольких дней. Для хранения используйте герметичные контейнеры, а большие куски оберните пищевой пленкой. Это предотвратит потерю влаги и впитывание посторонних запахов.

Заморозка

Арбуз можно заморозить для длительного хранения. Для этого нарежьте его на кусочки, удалите семена и поместите в герметичные пакеты или контейнеры. Замороженный арбуз теряет свою первоначальную текстуру, но сохраняет вкус и питательные вещества. В чистом виде размороженный арбуз — не самое привлекательное блюдо, но его можно использовать для приготовления сорбетов, смузи и других напитков.

Летние блюда и напитки с арбузом

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Арбуз — отличный ингредиент для летних блюд и напитков, он сочетает в себе свежесть, сочность и сладость. Его можно использовать в салатах, напитках и десертах.

Арбузный салат с фетой

Ингредиенты:

500 г арбуза;



200 г феты;



свежий базилик или мята;



оливковое масло;



соль и перец по вкусу.

Способ приготовления арбузного салата с фетой:

Нарежьте арбуз и фету кубиками.

2. Добавьте мелко нарезанные листья базилика или мяты.

3. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

4. Аккуратно перемешайте и подавайте охлажденным.

Арбузный салат с огурцом и авокадо

Ингредиенты:

500 г арбуза;



2 огурца;



1 авокадо;



сок одного лайма;



свежая кинза;



соль и перец по вкусу.

Способ приготовления арбузного салата с огурцом и авокадо:

Нарежьте арбуз, огурцы и авокадо кубиками.

2. Смешайте все ингредиенты в миске.

3. Добавьте сок лайма, мелко нарезанную кинзу, соль и перец.

4. Аккуратно перемешайте и подавайте охлажденным.

Арбузный лимонад

Ингредиенты:

1 кг арбуза;



4 лимона;



1 литр воды;



сахар по вкусу;



лед.

Способ приготовления арбузного лимонада:

Измельчите арбуз в блендере и процедите через сито.

2. Смешайте арбузный сок с соком лимонов.

3. Добавьте воду и сахар по вкусу.

4. Подавайте со льдом.

Арбузный смузи

Ингредиенты:

500 г арбуза;



1 банан;



100 г клубники;



200 мл кокосового молока;



лед.

Способ приготовления арбузного смузи:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.

2. Подавайте охлажденным.

Арбуз — ягода или фрукт?

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С ботанической точки зрения ягода — это плод, развивающийся из одной завязи, с тонкой кожицей и сочной мякотью, внутри которой находятся семена. Размер ягод может варьироваться от небольших до крупных. Арбуз соответствует этому определению. Несмотря на свои крупные размеры, он считается ягодой — самой большой в мире. Несмотря на ботаническое определение, в быту арбуз чаще относят к фруктам.