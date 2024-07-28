В полиции Махачкалы умер участник СВО. Опубликовано видео, на котором его бьют коленями и током МВД Дагестана прокомментировало видео с умершим в отделе полиции участником СВО

Дагестанские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 48-летнего участника СВО Ахмеда Джабраилова в Советском РОВД в Махачкале 9 июля. Об этом сообщили в МВД Дагестана. Инцидент получил широкий общественный резонанс из-за публикации в Telegram-канале председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева. На видео, опубликованных Хадулаевым, видно, что полицейские наносят удары задержанному и бьют его электрошокером. В МВД Дагестана сообщают, что Джабраилов в момент задержания бегал с ножом по крыше дома и вел себя неадекватно.

Следственное управление СКР по Республике Дагестан проводит доследственную проверку по факту гибели 48-летнего Ахмеда Джабраилова в Советском РОВД в Махачкале 9 июля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева в Telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана».

«По данному факту СУ СК России по РД организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти доставленного. Что произошло и почему — в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз. Давать правовую оценку действиям полицейских могут, должны и будут, лишь сотрудники вышеупомянутого ведомства», — заявила Гаяна Гариева.

В своем посте Гариева обратила внимание, что лишь повторяет то, что было заявлено сразу после инцидента.

Само Следственное управление СКР по Республике Дагестан о проведении доследственной проверки не сообщало.

«Вольно или невольно, но убили»

История гибели Ахмеда Джабраилова вызвала широкий общественный резонанс из-за публикации в Telegram-канале председателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева.

close 100% «Шамиль Хадулаев»' class="item-image" > Ахмед Джабраилов Телеграм-канал «Шамиль Хадулаев»

«И все-таки, я считаю, что этого парня — СВОшника Ахмеда Джабраилова 1976 г.р. — вольно или невольно, но убили в Советском РОВД 09.07.2024», — написал Хадулаев.

К публикации он прикрепил записи с камер видеонаблюдения из отдела полиции.

На них видно, как стражи порядка доставляют Джабраилова в отдел. Он одет в военную форму, его руки за спиной закованы в наручники. Джабраилов, по всей видимости, ведет себя неадекватно, падает с сидений на пол. Полицейские пытаются его усадить, дают попить воды.

Один из сотрудников полиции удерживал Джабраилова на полу, но тот стал вырываться. Тогда полицейский начал давить ему коленями на спину и ударил по голове сначала рукой, потом коленом.

Затем на помощь приходят другие полицейские, они встают своими ногами на ноги Джабраилова и бьют его электрошокером. В один момент с буйным жителем Махачкалы, лежащем на полу, пытаются справиться пять стражей порядка. Усмирение длится несколько минут.

close 100% «Шамиль Хадулаев»' class="item-image" > Кадр с камеры наблюдения Кадр из видео/Телеграм-канал «Шамиль Хадулаев»

«Ему плохо, он на животе лежит, руки за спиной. Каким надо быть недоумком, чтобы коленями давить на него, да еще будучи таким здоровым сотрудником? Он дрыгает ногами, ему плохо, а другой сотрудник его электрошокером «успокаивает», — написал в своем посте Шамиль Хадулаев.

После попыток усмирить Джабраилова полицейские его отпускают, он лежит без движения. Один из сотрудников льет воду на голову задержанного. Затем в комнате появляются врачи.

«Врачи полчаса перчатки надевают вместо срочной помощи. Плевали они на парня. Ужас», — пишет Хадулаев.

Он не поясняет, как получил записи с камер наблюдения в участке.

«На вопросы «Как?», «Кем?», «Почему?» и «С какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки?» — у меня ответов нет», — пишет руководитель пресс-службы МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.

Бегал с ножом по крыше дома

По версии полиции, Джабраилов в момент задержания был в неадекватном состоянии (вероятно, в состоянии наркотического опьянения) и бегал с ножом по крыше дома.

«Успокоить и привести его в адекватное состояние не удавалось. Не помогло и присутствие родителей. На несколько минут он узнал свою мать, но потом вновь вернулся в прежнее состояние», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана».

Полицейские вызвали скорую помощь, но «мужчина продолжал вести себя агрессивно, из-за чего его задержали и доставили в отдел полиции».

В Telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана» также опубликована видеозапись разговора с родителями погибшего.

«Никакой физической силы полиция к нему не применяла, — говорит плачущая мать Джабраилова. — Они очень долго разговаривали с ним. Какой-то парень ему понравился, он без формы был. Вот так руку никто не поднял на него. Все было спокойно. Они (по всей видимости, сотрудники полиции. – «Газета.Ru») как мои дети, зачем такое говорить».