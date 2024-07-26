Турция выдала России обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба. Серебряков уже в Москве Обвиняемого в подрыве машины в Москве Серебрякова доставили из Турции в Россию

ФСБ доставила из Турции в Россию Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба в Москве ранее на этой неделе. Накануне при содействии турецких спецслужб его задержали в Бодруме, куда он уехал сразу после теракта. Серебряков уже находится в статусе арестованного и в ближайшее время будет помещен в СИЗО на два месяца.

Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков доставлен в Россию. Накануне сотрудники ФСБ совместно с МВД и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турции задержали Серебрякова в Бодруме. По информации местных СМИ, он планировал на лодке перебраться в Грецию.

В ночь на 26 июля «доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, причастный к совершению 24 июля 2024 года подрыва автомобиля на севере Москвы», говорится в сообщении ФСБ.

Обвиняемого передали следователям первого управления по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета. В отношении Серебрякова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывных устройств»).

Серебряков находится в статусе арестованного и в ближайшее время должен быть помещен в СИЗО на два месяца. Замоскворецкий суд Москвы арестовал его заочно еще вечером 24 июля.

Теракт

Утром 24 июля во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв внедорожника Land Cruiser офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД, исполнитель установил взрывное устройство под днище машины и дистанционно его активировал. В результате никто не погиб, пострадали два человека: неназванному водителю оторвало ступни, а пассажирка получила осколочные раны.

Сразу после случившегося Серебряков улетел в Турцию. Личность преступника быстро установили и объявили в международный розыск. Как сообщили в МВД РФ, «в результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран» в тот же день он был задержан в городе Бодруме.

Заседание суда по экстрадиции Серебрякова в Россию прошло 25 июля и было недолгим, поскольку на турецкой территории он преступлений не совершал.

Кто такой Евгений Серебряков

Серебряков родился в Волгоградской области в 1995 году. Он был одним из лучших учеников МБОУ «Лицей» в Урюпинске, получал губернаторскую стипендию и становился призером соревнований по истории.

После школы Серебряков поступил в ВШЭ и параллельно служил алтарником в храме. Прихожанка кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице узнала в Серебрякове министранта (мирянина, прислуживающего священнику во время мессы, который в православной традиции называется алтарником).

Старший брат рассказывал, что Серебряков принимал участие в протестах, критиковал власти и негативно относился к действиям России на Украине.

До подрыва машины Серебряков не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не значился по учетам как возможный участник экстремистских организаций. «Проблем с законом у него не было, — сказал ТАСС источник. — В целом он вел неприметный образ жизни».

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Евгения Серебрякова могли завербовать.