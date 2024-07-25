«Прийти» или «придти» — как пишется правильно и как запомнить верный вариант Как разобраться в правильном написании «прийти» / «придти» — советы филолога

Многим знакома ситуация, когда во время письма резко останавливаешься на каком-то слове и задумываешься — как правильно? Часто такие сомнения возникают по поводу «прийти» и «придти». Когда-то оба варианта считались корректными, однако при унификации русской орфографии остался один-единственный верный. «Газета.Ru» разобралась, как проще запомнить правило написания этого глагола.

«Прийти» или «придти» — как правильно?

Если бы вы спросили в середине XX века любого — даже самого образованного — гражданина Советского Союза, как правильно писать, «прийти» или «придти», вам бы ответили, что можно и так, и эдак. Более того, добавили бы, что есть третья версия — «притти», ведь глагол «идти» много лет существовал параллельно с формой «итти».

Разнообразие форм «прийти» обусловлено явлением, известным как супплетивизм, при котором различные формы одного и того же слова образуются от разных корней. Этот процесс свойственен не только глаголам и давно стал для нас привычным, поэтому мы редко обращаем на него внимание. Примером может служить множественное число слова «ребенок»: вместо «ребенки» мы говорим «дети».

Еще во времена Российской империи филолог и академик Яков Грот подчеркивал в учебнике «Русское правописание» (справочник, 1885–1916), что «прийти» — предпочтительный вариант. Однако до 1956 года по нормам русского языка были допустимы все три варианта.

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Вызывающее у многих трудности слово получило неизменную литературную форму в 1956 году. Тогда филологи взялись за стандартизацию русской орфографии. В основу лег принцип — единое написание значимых частей слова, даже если звуки в различных формах меняются. Благодаря этому из русского языка пропали слова: «ихний», «ложить», «нема» и другие. Так до нас дошел и единственный правильный вариант — «прийти» , который пишется с буквой «й» в середине. По правилам русского языка это применимо и в устной, и в письменной речи.

Тем не менее неверные с точки зрения современного подхода формы написания различных слов могут все еще встречаться в классических произведениях. Например, в повестях Николая Гоголя можно встретить «чорт» вместо «черт» или «козак» вместо «казак». Это не ошибка редакторов: так сохраняют орфографические особенности художественного текста и стиль автора, который стремился передать колорит народной речи, используя в том числе и лексические средства.

Особенности правописания слова «прийти»

Нас учили в школе, что лучший способ, чтобы не ошибиться, — подобрать к слову проверочное и убедиться, какую букву нужно писать. Пользуясь этим нехитрым правилом, некоторые убеждены, что слово «прийти» связано с «идти», где есть буква «д», потому уверенно пишут «придти». Однако конкретно в этом случае однокоренные слова не помогут.

Следует придерживаться следующего правила: в формах слова «идти» с приставками, оканчивающимися на гласную, буква «д» из корня исчезает, а «и» заменяется на «й», рассказала в беседе с «Газетой.Ru» филолог, преподаватель Дипломатической академии МИД России Елена Шуванникова. Например: «выйти», «уйти», «дойти», «зайти», «прийти». Кроме того, если открыть советский толковый словарь Ушакова, то можно заметить, что «прийти» также является основным вариантом.

В русском языке действует правило, что после приставок, оканчивающихся на согласный, перед гласной «и» вставляется буква «й». Это правило помогает избежать столкновения согласных и обеспечивает более плавное произношение. Важно помнить, что «придти» является устаревшим, и, конечно же, неправильным вариантом. Елена Шуванникова Филолог, преподаватель Дипломатической академии МИД России

«Прийти» — это глагол в инфинитиве, совершенного вида, непереходный. Приставка: при-; корень: -й-; глагольное окончание: -ти. Буква «й» в слове «прийти» присутствует только в неопределенной форме и в совершенном виде, то есть когда глагол отвечает на вопрос «что сделать?». В будущем времени и повелительном наклонении глагола «идти» с приставкой «при-» начальная гласная «и» исчезает, на ее месте остается только «д»: «приду», «придешь», «придет», «приди».

Примеры:

Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро, и только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтоб он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым, но чтобы не смел, однако же, никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти нечаянно. (Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы»). Прийти отвечает на вопрос «что сделать?».

И вот, после этого сна, утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы я сделала. Я бы, кажется, сама к вам прибежала. Потому-то я и просила вас прийти не раньше четырех. Я боялась за самое себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня? (А. И. Куприн, «Поединок»). Прийти отвечает на вопрос «что сделать?».

У сердца, когда оно любит, есть свой ум, — возразила она, — оно знает, чего хочет, и знает наперед, что будет. Мне вчера нельзя было прийти сюда: к нам вдруг приехали гости, но я знала, что вы измучились бы, ожидая меня, может быть, дурно бы спали: я пришла, потому что не хотела вашего мученья… А вы… вам весело, что я плачу. Смотрите, смотрите, наслаждайтесь!.. (И. А. Гончаров, «Обломов»). Прийти отвечает на вопрос «что сделать?».

Как запомнить, что правильно — «прийти»

Чтобы запомнить правильное написание слова «прийти» через «й», можно использовать несколько эффективных методов, о которых рассказала Шуванникова. Один из них — использовать ассоциации с похожими по звучанию глаголами, в которых также используется буква «й»: например, «пойти» и «найти», они также содержат эту структуру и не вызывают вопросов при написании.

Кроме того, можно визуализировать, как вы идете к своей цели, а буква «й» похожа на усилие при достижении желаемого. Именно она помогает вам плавно переходить от приставки к корню слова. Также можно запоминать, что буква «й» вставляется после гласной «и» для обеспечения благозвучия и удобства произношения.

«Использование этих ассоциаций и понимание правил орфографии помогают нам всегда правильно писать слово «прийти». Таким образом, даже исторические изменения и старые варианты не будут мешать нам соблюдать современные нормы русского языка», — заключила филолог.