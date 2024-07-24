Судно с россиянами на борту затонуло в Атлантическом океане. Что известно о выживших? Судно Argos Georgia с восемью россиянами на борту потерпело крушение в Атлантике

Рыболовецкое судно Argos Georgia с россиянами на борту потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Корабль подал сигнал бедствия 22 июля и вскоре затонул. Спасатели нашли 14 выживших. По разным данным, погибли от шести до восьми человек. Семь человек числятся пропавшими без вести.

Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, потерпело крушение в южной части Атлантического океана, сообщает The Guardian.

По данным издания, судно, плавающее под флагом Святой Елены, вышло из порта 21 июля. Вечером 22 июля оно подало сигнал бедствия, находясь примерно в 200 морских милях 370,4 км к востоку от Фолклендских островов.

На борту Argos Georgia, кроме россиян, находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца. Так как личности погибших на данный момент еще не обнародованы, неизвестно, сколько из них могли быть гражданами России.

Спасательная операция и выжившие

Спасатели обнаружили 14 членов экипажа на спасательных шлюпках у побережья островов, семь человек остаются пропавшими без вести, шесть погибли. По данным агентства EFE и испанского автономного сообщества Галисия, количество погибших может достигать восьми человек. Издание уточняет, что среди спасенных шесть граждан Испании.

«Согласно информации, предоставленной спасательными службами Фолклендских островов испанским властям, из десяти испанцев, входивших в состав экипажа, шестеро были спасены живыми, двое погибли, а еще двое числятся пропавшими», — пишет EFE.

Для поиска пропавших были задействованы несколько судов и вертолет. Associated Press пишет, что из-за шторма и сильного ветра поисковые работы были временно приостановлены. Впоследствии поиски возобновились, и в настоящее время продолжаются усилия по розыску еще семи человек. Издание со ссылкой на британские официальные лица сообщает о 14 выживших. Их доставили в столицу Фолклендских островов, город Стэнли, и перевезли в Мемориальный госпиталь короля Эдуарда VII для медицинского обследования.

Погодные условия осложняют поиски

Роберт Эрвик, владелец рыболовецкой компании Argos Froyanes, рассказал журналистам, что на борту корабля находились 27 человек. Корабль, построенный в 2018 году, имеет длину 177 футов примерно 53,95 метра и рассчитан на 28 человек. По словам Эрвика, неблагоприятные погодные условия создают значительные трудности для поисково-спасательной операции.

«По состоянию на утро вторника погодные условия таковы, что район поиска остается вне зоны действия вертолетных поисково-спасательных операций, но ситуация регулярно анализируется с целью скорейшего возобновления операций», — сказал он.

В заявлении компании подчеркивается, что экипаж состоит из высококвалифицированных специалистов, которые регулярно проходят тренировки для работы в экстренных ситуациях.