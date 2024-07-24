Пониженный гемоглобин: чем это опасно и какие продукты помогут его повысить Как повысить гемоглобин в крови: продукты питания, которые помогут это сделать, и советы врача

Гемоглобин — это сложный белок, который содержится в эритроцитах (красных кровяных клетках). Он отвечает за транспортировку кислорода от легких к тканям и органам, а также за перенос углекислого газа обратно в легкие для выведения из организма. Нормальный уровень гемоглобина в крови важен для поддержания жизнедеятельности и правильной работы всех систем организма. Какие симптомы говорят о дефиците гемоглобина, как повысить его уровень и в каких случаях нужно обращаться к врачу — в материале «Газеты.Ru».

Что такое гемоглобин

Гемоглобин — это железосодержащий белок, который находится в красных кровяных клетках и выполняет ключевую функцию в транспортировке кислорода и углекислого газа в организме, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» заместитель главного врача Центра диагностики и лечения имени Н.А. Семашко, доктор медицинских наук Леонид Космодемьянский.

Структурно гемоглобин состоит из четырех полипептидных цепей (глобинов) и четырех гемовых групп, каждая из которых содержит атом железа. Железо в гемоглобине связывается с молекулой кислорода в легких и освобождает его в тканях, где кислород необходим для клеточного дыхания и энергетического обмена.

Нормальный уровень гемоглобина в крови у взрослых: у мужчин — 135-160 г/л, у женщин — 120–140 г/л. У беременных — от 110 г/л, а у детей зависит от возраста.

Гемоглобин — основной переносчик кислорода в организме. В легких, где концентрация кислорода высока, молекулы гемоглобина связываются с кислородом, образуя оксигемоглобин. Благодаря этому эритроциты транспортируют кислород из легких к тканям и органам по всему телу. Когда оксигемоглобин достигает тканей, где концентрация кислорода ниже, гемоглобин высвобождает кислород. Это обеспечивает клетки необходимым для их жизнедеятельности газом.

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Помимо кислорода, гемоглобин также играет важную роль в транспортировке углекислого газа — продукта метаболизма клеток. В тканях, где углекислого газа много, он соединяется с гемоглобином. Так образуется карбогемоглобин. Это позволяет эритроцитам переносить углекислый газ обратно в легкие. Через них он выводится из организма с выдохом. Гемоглобин помогает поддерживать нормальный уровень углекислого газа в крови и предотвращает его накопление.

Гемоглобин поддерживает кислотно-щелочный баланс крови. Он действует как буфер, связывая избыточные ионы водорода (H+) в крови и тем самым предотвращая резкие изменения водородного показателя. Это особенно важно в процессе транспортировки углекислого газа: его растворение в крови приводит к образованию угольной кислоты, которая диссоциирует на ионы водорода и бикарбонат.

Гемоглобин купирует избыточные ионы водорода, возникающие при метаболических процессах. Это предотвращает закисление крови. Такое буферное действие гемоглобина является критическим для поддержания гомеостаза в организме и нормального функционирования ферментов и других биологических молекул, чувствительных к изменениям водорода.

Исследования показывают, что гемоглобин может влиять на тонус кровеносных сосудов и, следовательно, на кровяное давление. Это происходит через взаимодействие с оксидом азота (NO) — молекулой, которая участвует в расширении кровеносных сосудов. Гемоглобин может взаимодействовать с NO, регулируя его доступность и, следовательно, влияя на сосудистый тонус и кровяное давление. Так, гемоглобин помогает поддерживать оптимальное кровообращение и артериальное давление.

Гемоглобин участвует в процессе клеточного дыхания и метаболизма. Это обеспечивает доставку кислорода, необходимого для окислительных реакций в митохондриях клеток. Эти реакции приводят к образованию энергии в виде аденозинтрифосфата (АТФ), который клетки используют для выполнения различных функций. Без достаточного уровня гемоглобина и, следовательно, кислорода, клеточный метаболизм замедляется, что может привести к снижению энергии и общей слабости организма.

Факторы, влияющие на уровень гемоглобина

Недостаток железа в организме

Железо — основной компонент молекулы гемоглобина, поэтому его недостаток непосредственно влияет на способность организма производить этот важный компонент. Железодефицитная анемия возникает, когда запасы железа в организме истощены. Это приводит к снижению уровня гемоглобина и уменьшению количества кислорода в тканях.

Основные причины дефицита железа: недостаточное потребление железосодержащих продуктов, естественная повышенная потребность в железе (например, во время беременности и грудного вскармливания), хроническая кровопотеря (например, менструации и язвы желудка), а также нарушение всасывания железа в кишечнике из-за заболеваний или диетических ограничений.

Недостаток витаминов и минералов

Для синтеза гемоглобина и формирования эритроцитов, которые взаимосвязаны, организм также нуждается в ряде витаминов и минералов. Витамин B12 и фолиевая кислота важны в процессе деления клеток и образования ДНК. Этот процесс нужен также для производства новых эритроцитов. Витамин C улучшает усвоение железа в кишечнике. Минералы — магний, медь и цинк — участвуют в гемопоэзе (процесс образования, развития и созревания клеток крови), поэтому их дефицит может отрицательно сказаться на уровне гемоглобина.

Хронические заболевания и состояния

Хроническая почечная недостаточность: почки вырабатывают гормон эритропоэтин, который стимулирует производство эритроцитов в костном мозге. При почечной недостаточности производство эритропоэтина снижается, что приводит к уменьшению числа эритроцитов и, следовательно, уровня гемоглобина.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК): болезнь Крона и язвенный колит могут нарушать всасывание железа и других питательных веществ в кишечнике, способствуя снижению гемоглобина в организме.

Аутоиммунные заболевания: системная красная волчанка или ревматоидный артрит часто приводят к повышенному разрушению эритроцитов и снижению их производства.

Злокачественные новообразования: раковые заболевания в некоторых случаях непосредственно воздействуют на костный мозг, подавляя его функцию и снижая производство эритроцитов. Кроме того, опухоли могут вызывать хроническую кровопотерю и повышенное потребление железа.

Генетические заболевания

Талассемия: при этом наследственном заболевании нарушается производство одной или нескольких полипептидных цепей гемоглобина, что приводит к разрушению эритроцитов и снижению их количества.

Серповидноклеточная анемия: при этом заболевании гемоглобин принимает аномальную форму, что приводит к уничтожению эритроцитов и снижению их числа в крови.

Есть различные заболевания, которые сопровождают нарушение синтеза гемоглобина. Это также может быть пищевой фактор — нехватка продуктов, содержащих железо, из которых происходит синтез гемоглобина. Леонид Космодемьянский Заместитель главного врача Центра диагностки и лечения им.Н.А. Семашко, доктор медицинских наук

Диеты и образ жизни

Образ жизни и пищевое поведение могут существенно влиять на уровень гемоглобина. Рацион, в котором мало железа и других необходимыми витаминов и минералов, нередко приводит к анемии. Вегетарианцы и веганы особенно подвержены риску дефицита железа, витамина B12 и фолиевой кислоты, поскольку эти нутриенты в основном содержатся в продуктах животного происхождения.

Чрезмерное потребление алкоголя также может подавлять функцию костного мозга и снижать уровень гемоглобина. Регулярные физические упражнения могут, напротив, способствовать повышению уровня гемоглобина, стимулируя производство эритроцитов.

Гормональные изменения

Гормональные изменения — особенно те, что происходят во время беременности — могут существенно влиять на уровень гемоглобина. Во время вынашивания ребенка потребность в железе и других витаминах увеличивается. У некоторых женщин это приводит к дефициту и снижению уровня гемоглобина.

Острые инфекции и болезни

Острые инфекции и болезни могут временно снижать уровень гемоглобина. Это связано с повышенным разрушением эритроцитов, изменением их производства или увеличением потребления железа организмом для борьбы с инфекцией. Некоторые острые заболевания (например, малярия) непосредственно поражают эритроциты.

Как повысить гемоглобин

При легком нарушении в балансе гемоглобина скорректировать его количество в организме может быть достаточно просто. Большинство людей в состоянии справиться с этой задачей без помощи специалистов, потому что достаточно следовать простым правилам, которые идут на пользу общему здоровью тела.

Рациональное питание

При низком гемоглобине в рацион следует включать продукты, богатые железом: красное мясо, печень, рыба, бобовые, орехи, семена и листовые зеленые овощи. Такая пища не только повышает уровень железа в организме, но и способствуют улучшению общего состояния крови.

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«Один из основных способов — это рациональное питание. Стоит употреблять достаточное количество продуктов, которые содержат железо. И, конечно же, исключать факторы, которые снижают: например, кровотечение и различные воспалительные процессы пищеварительной системы», — отметил Космодемьянский.

Чай и кофе содержат дубильные вещества и оксалаты, которые могут подавлять процесс усвоения железа в организме. Именно поэтому стоит ограничить их потребление, особенно сразу после еды, чтобы улучшить всасывание железа из пищи. Это также поможет увеличить уровень гемоглобина и улучшить общее состояние крови.

Прием препаратов и витаминов

В случаях, когда рационального питания недостаточно для восполнения дефицита железа и других необходимых веществ, врачи могут назначать препараты и витамины на основе анализов. Биологические добавки помогают быстро повысить уровень железа в крови, но их прием должен проходить под контролем специалиста, чтобы избежать передозировки.

Контроль поглощения железа в кишечнике

Железо усваивается в кишечнике, поэтому важно поддерживать здоровье пищеварительной системы для оптимального поглощения этого минерала. Включение в рацион пробиотиков и богатых клетчаткой продуктов поможет нормализовать работу кишечника и улучшить всасывание железа.

Физическая активность и спорт

Регулярные физические упражнения стимулируют кроветворение и улучшают циркуляцию крови, что способствует повышению уровня гемоглобина. Умеренные физические нагрузки — прогулки, плавание, йога и легкие силовые тренировки — могут быть полезны для поддержания здорового уровня гемоглобина.

Средства народной медицины для увеличения уровня гемоглобина

Народная медицина предлагает множество средств и рецептов для повышения уровня гемоглобина в крови. Эти методы основываются на использовании натуральных продуктов и трав, которые помогают организму восполнять кровь и повышать общий тонус.

Настойки и отвары трав

Настой крапивы. Крапива богата железом и витамином C, который способствует усвоению железа и повышает уровень гемоглобина. Для приготовления настоя необходимо залить 2 столовые ложки сухих листьев крапивы 500 мл кипятка. Отвар должен настояться в течение 30 минут. Пить нужно по половине стакана два–три раза в день.

Отвар плодов шиповника. Шиповник содержит много витамина C. Для приготовления настойки нужно залить 1 столовую ложку сухих плодов шиповника 250 мл кипятка и варить на медленном огне 10 минут. Полученный напиток должен настояться в течение 30 минут. Затем его нужно процедить и пить по 150 мл два раза в день.

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Отвар листьев и корней лопуха. Лопух содержит железо, витамины и минералы. Чтобы приготовить напиток, нужно 1 столовую ложку измельченных корней и листьев лопуха залить 300 мл кипятка, а затем варить 10–15 минут. Дальше отвар должен настояться в течение 30 минут. Готовый напиток нужно процедить и пить по половине стакана два раза в день.

Настой тысячелистника. Тысячелистник стимулирует образование эритроцитов и улучшает состав крови. Для приготовления настоя необходимо залить 1 столовую ложку сухого тысячелистника 200 мл кипятка и настоять 20 минут. Пить по ⅓ стакана три раза в день до еды.

Пищевые добавки на основе растительных компонентов

Спирулина. Эта сине-зеленая микроскопическая водоросль группы цианобактерий богата железом, белками и витаминами. Ее можно принимать в виде порошка или таблеток: обычно одну–две таблетки или чайные ложки порошка в день. Это помогает улучшить состояние крови и повысить уровень гемоглобина.

Хлорелла. Еще одна водоросль, которая содержит большое количество железа, витаминов группы B и хлорофилла. Рекомендуется принимать по инструкции на упаковке. Как правило, достаточно одной–двух таблеток или чайной ложки порошка в день. Это средство способствует общему улучшению здоровья и увеличению уровня гемоглобина.

Пажитник (фенугрек). Пажитник богат железом и помогает стимулировать образование эритроцитов. Для приготовления настоя 1 чайную ложку семян пажитника заливают 200 мл кипятка и настаивают 20 минут. Пить по 1/2 стакана два раза в день, что помогает поддерживать здоровый уровень гемоглобина.

Продукты и напитки, повышающие уровень гемоглобина

Гранатовый сок. В составе гранатового сока есть железо и витамин C, способствующий усвоению железа и повышению уровня гемоглобина. Рекомендуется пить по одному стакану гранатового сока в день. Это помогает поддерживать здоровый уровень гемоглобина и улучшить общее состояние крови.

Мед с орехами и сухофруктами. Смесь меда, орехов (грецкие, миндаль, фундук) и сухофруктов (изюм, курага) богата различными веществами, которые участвуют в процессе образования крови. Нужно смешать равные части меда, измельченных орехов и сухофруктов и принимать по 1 столовой ложке два раза в день.

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Свекла. Этот овощ богат железом и фолиевой кислотой. Свежий свекольный сок можно добавлять в рацион, смешивая с другими овощными соками, или пить чистым по половине стакана два раза в день.

Советы по применению народных средств:

Прежде чем начать использовать народные средства, рекомендуется проконсультироваться с врачом , особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете медикаменты.

Народные средства обычно требуют длительного применения для достижения заметного эффекта, поэтому важно принимать их регулярно.

Народные средства могут служить дополнением к основному лечению, но не заменять его . Важно следовать рекомендациям врача и не прекращать назначенное лечение.

Как понять, что гемоглобин понижен

Пониженный уровень гемоглобина, или анемия, может проявляться различными симптомами, которые варьируются в зависимости от степени дефицита. Распознавание этих признаков и своевременное обращение к врачу важно для предотвращения серьезных осложнений и улучшения общего состояния здоровья.

Симптомы дефицита гемоглобина

Постоянная усталость и слабость. Один из наиболее распространенных признаков анемии — постоянное чувство усталости и слабости, которое не проходит после отдыха. Это связано с недостаточным снабжением тканей кислородом, из-за чего снижается общая энергичность и работоспособность.

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Бледность кожных покровов и слизистых оболочек. Бледность кожи, губ, десен и ногтевых лож — явный признак низкого уровня гемоглобина. Этот симптом возникает из-за снижения количества красных кровяных клеток и уменьшения кровоснабжения кожи. В некоторых случаях, особенно при гемолитической анемии, разрушение эритроцитов может вызвать накопление билирубина, что приводит к желтушности кожи и белков глаз.

Одышка и учащенное сердцебиение. Пониженный уровень гемоглобина заставляет сердце работать интенсивнее, чтобы обеспечить органы и ткани достаточным количеством кислорода. Это может приводить к одышке, особенно при физической нагрузке, и учащенному сердцебиению даже в покое.

Головокружение и головные боли. Недостаток кислорода в мозге может вызывать головокружение и частые головные боли. В тяжелых случаях возможны даже обмороки, особенно при резком изменении положения тела.

Холодные руки и ноги. Плохое кровоснабжение конечностей, вызванное анемией, может привести к ощущению холода в руках и ногах. Это также связано с нарушением терморегуляции организма.

Ломкость ногтей, выпадение волос и проблемы с кожей. Нехватка железа и других необходимых витаминов и минералов может ослабить волосы и ногти, делая их ломкими и склонными к выпадению и повреждению.

Уменьшение аппетита и необъяснимая потеря веса. Пониженный уровень гемоглобина может повлиять на аппетит, приводя к его снижению и, как следствие, к необъяснимой потере веса.

Когда нужно обращаться к врачу

Если вы заметили у себя или у близких вышеупомянутые симптомы, рекомендуется обратиться к врачу для проведения диагностики.

Явные симптомы анемии можно отследить при достаточно объемной кровопотере. Скрытые же могут развиваться постепенно и маскироваться за неврозоподобными состояниями, сердцебиением, выпадением волос, ангулярным стоматитом. Даже ухудшение памяти может быть связано с железодефицитной анемией. Леонид Космодемьянский Заместитель главного врача Центра диагностки и лечения им.Н.А. Семашко, доктор медицинских наук

Врач назначит несколько диагностических тестов: общий анализ крови, который определяет уровень гемоглобина, гематокрит, количество эритроцитов и другие параметры крови. Дополнительно могут потребоваться тесты для определения уровня железа, витамина B12, фолиевой кислоты и других микроэлементов.

Лечение анемии зависит от ее причины. Если анемия вызвана дефицитом железа, назначаются железосодержащие препараты и корректируется диета. В случае дефицита витаминов B12 и фолиевой кислоты назначаются соответствующие витаминные комплексы. При анемии, вызванной хроническими заболеваниями или генетическими нарушениями, лечение направлено на управление основным заболеванием и поддержку уровня гемоглобина.

«Я бы посоветовал проходить регулярную диспансеризацию, а не дожидаться, когда будут волосы выпадать, ноги крошиться, зрение портиться, сердцебиения мучить. Элементарный анализ крови поможет вовремя профилактировать развитие железодефицитного состояния, своевременно выявить развивающееся заболевание», — заключил заместитель главного врача Центра диагностики и лечения имени Н.А. Семашко Леонид Космодемьянский.