«Искоренять анонимность»: что говорят владельцы публичных каналов о деанонимизации

Документ «разработан в целях упорядочения взаимоотношений между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами, при оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, а также обеспечения мер, направленных на предотвращение противоправных действий со стороны абонентов при получении услуг связи», – пишут в пояснительной записке авторы законопроекта – заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Васили Пискарев.

Что нового?

От телефонного спама и в соцсетях у нас никто, к сожалению, не застрахован. Но если честно, есть надежда, что таких звонков станет меньше, если примут закон, суть которого в том, чтобы каждый человек мог видеть в своих госуслугах какие номера на него зарегистрированы и отключать их, – пишет телеведущая и певица Ольга Бузова. – К этой же безопасности относится и предложение о реестре владельцев публичных каналов. В Telegram, например, полно мошенников, которые обещают сверхприбыли и обманывают очень много людей. Мне, например, скрывать от вас нечего, и лично я не вижу ничего плохого в таких нововведениях, если их примут».

Многие годы оборот серых SIM-карт никак не регулировался, что создало целый нелегальный рынок, используемый, преимущественно, для преступных целей. Нелегально приобретенные номера широко используются мошенниками, террористами и иностранными спецслужбами для реализации своих преступных планов. Ограничение доступа к таким номерам существенно усложнит деятельность мошенников.

Согласно документу иностранцам получить сим-карту будет можно только при личном посещении офиса оператора связи с прохождением биометрии, количество номеров ограничено номером на одного человека, а граждане будут получать оповещение о зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора. При этом, если договор заключали третьи лица, пользователь будет вправе остановить его исполнение, а операторы связи должны будут передавать данные о заключении договоров для размещения в личном кабинете абонента на сайте «Госуслуги».

Также есть предложения об обязательной передаче авторами публичных каналов с аудиторией более 1000 пользователей сведений о себе в Роскомнадзор, с установлением ответственности за непредставление сведений – первично к административной ответственности, при многократном неисполнении – к уголовной. Среди мер предлагается запрет российским компаниям размещать рекламы на таком публичном канале и блокировка публичного канала владельцем ресурса по требованию Роскомнадзора.

«Необходимо соблюдать баланс между интересами государства и общества. Но в случае анонимности интерес сохранить ее может быть только у тех, кто не желает брать ответственность за свои слова и действия. Как показывает практика, анонимность используется в большинстве своем для совершения преступлений, и поэтому любые аргументы в ее защиту как минимум неуместны. А учитывая вред, который может нанести даже небольшая группа людей с помощью фейков, любые более-менее крупные источники информации никак не могут быть анонимными», – подчеркнул в своем Telegram-канале депутат Госдумы Артем Кирьянов.

«Задача непростая, прежде всего, технически, – отмечает блогер Катя Агранович. – Но мы сталкиваемся с катастрофическими последствиями разжигания волнений внутри России из-за рубежа анонимными, якобы российскими Telegram-каналами. События в махачкалинском аэропорту координировались каналом «Утро Дагестана», автор сидел в Стамбуле. Украина координирует каналы якобы матерей наших мобилизованных, что по сути — псиоп, манипулятивная работа с волнующимися женщинами. У них выведывают личные данные бойцов, призывают к незаконным действиям внутри страны. В таком ключе — я за. Гласность во время боевых действий и информационной войны стоит под большим вопросом. У нас на гражданке есть и гласность, и сытость, и развлекательные шоу, и вечеринки, и хорошая погода, и хорошее настроение. Но все это обеспечивается самоотверженностью бойцов, работой промышленности, ПВО, антитеррористическими операциями силовых ведомств и вычислением провокаторов. Надо сделать это все еще более возможным».

«Время выходить из тени»

«Успешное прохождение законопроектом первого чтения свидетельствует об актуальности принимаемой инициативы. Вместе с тем, в экспертном сообществе идет активное обсуждение содержания проекта ФЗ ко второму чтению. Прогнозируется возможность внесения существенных изменений в части деанонимизации администраторов публичных Telegram-каналов», – пишет Telegram-канал «Белый интернет».

Его глава и директор АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко говорит о важности и своевременности такой инициативы, «учитывая, что сейчас в отношении нашей страны ведется настоящая информационная война (…) Это актуально для всех, кто дорожит своей репутацией, и не использует ресурс для манипуляций и совершения противоправных действий. Если граждане будут знать «в лицо» того, кто доносит до них информацию, они смогут критически отнестись к ее достоверности. Полагаю, что мера существенно сократит и сферу деятельности мошенников, которые создают себе «образ», далекий от реальности».

Вместе с этим она обращает внимание на ряд вопросов к законопроекту, на которые стоит обратить внимание.

«Во-первых, как обязать к исполнению закона мессенджер, и как обеспечить ограничение распространения информации на российскую аудиторию каналами, не выполнившими установленные требования», – отмечает она.

«Недавно Роскомнадзор обнаружил в России 265 абонентов с более чем 1000 зарегистрированных SIM-карт у каждого, – напоминает Telegram-канал «Метаметрика». – Оборот серых карт, как видно, очень широкий, и это серьезная угроза для безопасности граждан».

По мнению авторов канала, принятие законопроекта «не значит, что все каналы станут авторскими, просто ведомство будет знать, условно, «с кого спрашивать». Норма оправдана: есть огромное количество ТГ-каналов с многотысячной аудиторией, которые пользуются анонимностью и нередко распространяют фейки и информационные вбросы. Так что если нечего скрывать, то пора бы выходить из тени».

«Очень своевременный законопроект готовит Госдума. Он касается деанонимизации пользователей сотовой связи, мессенджеров и иных вопросов, – пишет Илья Ремесло, автор одноименного Telegram-канала – Я как владелец и автор Telegram-канала, считаю что этот законопроект – движение в правильном направлении. У нас и так проблемы с институтом репутации, огромное количество анонимов-жуликов, которые представляются невесть кем. Это если даже не затрагивать ципсошников, которые активно мимикрируют под «военные» и иные политические каналы».

«Время выходить из тени. Хочешь разгонять новости — делай это открыто, и будь готов отвечать за свои действия», – пишет Олег Царев. О запрете информационного «никаба» высказался и Юрий Подоляка: «На самом деле это тоже элемент безопасности, как и запрет «закрытых одежд»(в т.ч. «никаба»). Ведь если разобраться, то и тот и другой несут для общества одинаковые угрозы. Причем, «информационный никаб», я бы даже сказал, в современном мире несет их намного больше».

«Пройди в тюрьму»

«Давно пора искоренять анонимность в интернете! Каждый должен отвечать за свои слова, анонимности в этом вопросе быть не должно, – поддерживает законопроект «Правдоруб из Сибири» Денис Шалюта. – Я лично готов прямо сейчас переслать все свои данные во все ответственные инстанции! Мне скрывать нечего, я за свои слова, как и за все ранее сказанное, готов ответить». Поддержал законопроект и лидер движения «Гражданский комитет России» (ГКР) Артур Шлыков. «Никакая анонимность в сети не несет блага обычным пользователям, все преимущества от нее получают исключительно преступники, распространители фейков, экстремисты и террористы», – отметил он.

«Если бы я писала заголовки, то обозначила бы так этот пост – «нам нечего скрывать». Потому что мне лично, правда, нечего. – написала блогер Елизавета Шульга. – Вы все знаете, что я с вами абсолютно честна. Иначе бы вы меня и не читали. Так что новая тема рассчитана на тех, кому реально страшно. Кто мошенничает или еще хуже. Нормальные люди как жили, так жить и будут. И это регуляция - это правильно».

«Не вижу тут ничего стремного вы и так меня хорошо знаете, и я это спокойно сделаю. Мне боятся нечего, да и Лизе тоже. Тем более, что это поможет бороться со скамом», – вторит ей блогер Даня. В том же духе выступил и Эдуард Басурин: «Как владелец и создатель публичного тг-канала, стою за прозрачность законов РФ и считаю, что этот законопроект представляет собой шаг вперед».

«Я считаю, надо вносить существенные изменения в части деанонимизации администраторов публичных Telegram-каналов. Это мировая практика, – подчеркивает Никита Томилин. За каждым каналом должен стоять понятный человек, который несет ответственность за свои слова. Поэтому я и веду авторский канал, не прячась за абстрактным названием. Все, что я тут пишу — моя позиция и мнение».

«Я решительно не вижу, в чем смысл сохранения анонимности, если ты – законопослушный гражданин. А если ты – преступник, то будь добр, пройди в тюрьму, добровольно или принудительно. Любые меры, лишающие злоумышленников их основных инструментов, необходимо поддерживать», – резюмирует Александр Малькевич.

«Есть основания считать, что 2024 год станет поворотным в борьбе с анонимностью в интернете», – процитировал в своем посту о законопроекте Telegram-канал Shot слова Антона Горелкина.