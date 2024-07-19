Выпили и подрались с силовиками: российские туристки не могут выехать из Турции Генконсульство РФ в Анталье сообщило о помощи задержанным за драку россиянкам

Две российские туристки сообщили, что уже больше месяца не могут вернуться на родину из Турции из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как женщины стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи. Туристки утверждают, что сначала на них напали пограничники и завязалась потасовка, а после их избили в полицейском участке. Турецкая прокуратура при этом заявила, что женщины сами спровоцировали конфликт. В генконсульстве РФ сообщили, что следят за развитием ситуации и уже направили ноту турецкой стороне, чтобы помочь россиянкам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские дипломаты следят за развитием ситуации с туристками из России, которые после драки с турецкими правоохранителями оказались под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

По данным диппредставительства, 7 июня в Турции состоялось первичное судебное заседание по факту инцидента. Суд квалифицировал действие российских туристок как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу. В связи с этим было вынесено решение о запрете на выезды из страны на период разбирательства.

«Сотрудники Генконсульства незамедлительно установили контакт с указанными гражданками, разъяснили их права и порядок обращения к местным адвокатам. <…> По имеющимся сведениям, россиянкам была предоставлена первичная бесплатная юридическая консультация», — сообщили в диппредставительстве.

В Генконсульстве также сообщили, что дипломаты незамедлительно подключились к урегулированию инцидента и неоднократно обращались в местные органы.

«Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу», — отметили в генконсульстве в Анталье.

Что произошло: версия российских туристок

Впервые о том, что две российские туристки уже месяц не могут вернуться из отпуска в Турцию на родину, 18 июля сообщил Telegram-канал SHOT. Одна из отдыхающих — 48-летняя москвичка Светлана — рассказала Telegram-каналу, что 6 июня она вместе с 38-летней подругой Юлией должна была вылететь в Анталью. Перед полетом женщины купили в duty free бутылку джина и выпили по 200 мл, чтобы «нестрашно было лететь». Недопитую бутылку туристки положили в пакет и взяли с собой.

По слова Светланы, уже по прилете в аэропорту Антальи ее подруга без проблем прошла паспортный контроль. Однако саму женщину остановили и отказались пускать в страну, объяснив такое решение проблемой с документами.

«Прошло 5-10 минут, ко мне подошли, руки за спину, вниз головой и повели в участок полиции, который находится в аэропорту. Минут через 10-15 подошла, соответственно, ко мне Юля. Достала из кармана телефон, и на нее напал полицейский, начал у нее отнимать телефон. Соответственно, она начала тоже у него отнимать телефон.

У нее вырвали ногти с корнем. Через какое-то время пришла полицейская-девушка. На нас надели наручники назад, и она нас била по очереди по голове и по лицу»,

— вспомнила Светлана.

Туристка сообщила, что они с подругой плохо говорят по-английски и не понимали, в чем проблема. Юлия достала телефон, чтобы связаться с кем-то, кто бы мог им помочь. Однако пограничники, как утверждает женщина, подумали, что их будут снимать, и отобрали телефон.

Женщины рассказали, что всю ночь после инцидента они провели в КПЗ. А на следующий день состоялся суд, который запретил им выезд из страны. С тех пор Светлана и Юлия находятся под подпиской о невыезде. Квартиру в Анталье, по словам туристок, они сняли «на последние деньги», средств на еду у них практически не осталось.

Версия турецкой прокуратуры

Турецкая прокуратура настаивает на том, что россиянки сами спровоцировали конфликт, сообщил SHOT. После запроса от российского посольства ведомство пояснило, что именно женщины устроили потасовку с правоохранителями, а травмы получили в результате сопротивления силовикам.

Если эта версия подтвердится, то по турецким законам Светлане и Юлии может грозить тюремное заключение сроком до трех лет. Генконсульство в Анталье направило турецкой стороне ноту, чтобы помочь россиянкам.

По данным Telegram-канала, в скором времени туристки должны встретиться с российскими дипломатами для дальнейшего решения вопроса.