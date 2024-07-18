Снайпер заметил стрелка еще до покушения на Трампа. Но не помешал преступнику выстрелить CBS: снайпер заметил стрелявшего в Трампа Крукса за несколько минут до покушения

В США вскрывается все больше странных деталей поведения охраны во время покушения на Трампа. Выяснилось, что на неудавшегося убийцу заранее обратили внимание снайперы. Они были в том же здании, на крышу которого залез стрелок. Снайперы несколько раз предупреждали о нем командование и даже сфотографировали подозрительного человека. Однако им не приказали как-то отреагировать, а задержать стрелка попытался единственный полицейский, в итоге упавший с крыши.

Охранявший митинг кандидата в президенты США Дональда Трампа снайпер до покушения успел заметить и даже сфотографировать человека, который пытался убить политика. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Безопасность предвыборного мероприятия, среди прочих, обеспечивала тактическая группа из трех снайперов местных сил. Они находились примерно в 110 метрах от сцены, внутри промышленного здания, с крыши которого стреляли в Трампа. Снайперы должны были «смотреть из окон на митинг и сканировать толпу». Один из них обратил внимание на 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, когда тот еще был на улице и снаружи осматривал здание. Затем парень пропал из вида, а позже обнаружился уже внутри здания.

«Он... сел и посмотрел в свой телефон. В этот момент один из местных снайперов сфотографировал Крукса. Затем снайпер заметил, что Крукс смотрит в дальномер — инструмент, который обычно используют стрелки для определения расстояния до цели», — передает канал.

Снайпер сразу сообщил о подозрительном человеке по рации командному пункту, а также пытался передать туда фото Крукса. Командный пункт во время митинга связывал Секретную службу США (федеральное агентство, среди прочего отвечает за безопасность президента), непосредственно охраняющую Трампа, и местных силовиков.

«Неясно, получил ли командный пункт то оповещение», — отмечает канал.

После того, как Крукс проверил расстояние в дальномер, он снова ненадолго исчез. После чего вернулся в третий раз уже с рюкзаком. Снайперы предупредили командный пункт и об этом, а также вызвали подкрепление.

На помощь попытались прийти два сотрудника местной полиции. К тому моменту, как они появились на месте, Крукс успел залезть на крышу. Один из полицейских подсадил другого, и тот, вооруженный, тоже поднялся наверх.

«Крукс направил винтовку на офицера, и тот сразу отступил, упав с крыши. Спустя несколько мгновений стрелок открыл огонь по толпе», — резюмирует канал.

Во время покушения Крукса убил снайпер из Секретной службы США. Источники CBS говорят, что он снял стрелка с первого выстрела. Самого Трампа ранило только в ухо благодаря тому, что в момент выстрела политик случайно повернул голову. Пули Крукса убили пожарного, бывшего в толпе на митинге, еще двое зрителей оказались тяжело ранены.

Федеральные правоохранительные органы США считают, что Крукс готовил покушение один. Он не оставил какого-либо послания с объяснением своих мотивов и не был заметным политическим активистом. За несколько дней до покушения Крукс оставил «угрожающее сообщение» на платформе для геймеров Steam, сообщили источники Fox News.

«13 июля состоится моя премьера, следите за тем, как она будет разворачиваться», — написал стрелок.

В его ноутбуке нашли несколько поисковых запросов: «Трамп» и «Байден», а также «митинг Трампа 13 июля» и «когда съезд DMC» (Национального комитета Демократической партии).

Правоохранители предупреждают, что в течение следующих нескольких месяцев могут быть другие аналогичные атаки от одиночек-экстремистов.

Почему охрана Трампа допустила покушение

Поведение охраны во время покушения сразу вызвало ряд вопросов внутри США. По мнению многих, Секретная служба провалила свою работу, пропустив стрелка, вовремя устранить которого было столько возможностей. Известно, что, помимо снайперов, Крукса заранее заметили простые зрители, они пытались привлечь внимание силовиков.

«Множество свидетелей рассказали, что они кричали представителям спецслужб и полицейским в течение трех-четырех минут, наблюдая, как парень с винтовкой подполз к месту и нацелился на выстрел. Возьмите свою Секретную службу и засуньте ее себе в задницу. Молитвы Трампу и его семье», — резко высказался внук убитого в 1968 году сенатора Роберта Кеннеди (брат убитого президента США Джона Кеннеди) Роберт Кеннеди III.

Американский бизнесмен Илон Маск также публично указал на вину Секретной службы в произошедшем. При этом сама служба переносит ответственность на местную полицию, заявляя, что это они должны были контролировать крышу, откуда стрелял Крукс.

«Секретная служба несет прямую ответственность за безопасность в пределах обозначенного периметра мероприятия... Здание, где расположился стрелок, находилось за пределами периметра», — поясняет газета The New York Times.

Почему крыша не попала в периметр, это отдельный вопрос, вызывающий недоумение у специалистов, добавляет газета. Издание указывает, что с нее митинг оказался в досягаемости сразу для нескольких видов оружия.

Президент США Джо Байден после покушения призвал провести «независимый обзор» принятых мер безопасности, а в конгрессе пообещали провести соответствующее слушание 22 июля. На нем должна дать показания директор Секретной службы Кимберли Читл. Она получила место благодаря Байдену, прежде работая в его личной охране. Этот факт подкрепляет некоторые американские теории заговора о том, что за покушением стоят демократы. Сама директор после инцидента направила письмо агентам своей службы, где похвалила тех за работу, а случившееся назвала моментом, который войдет в историю.

«Секретная служба быстро отреагировала на эту ситуацию и нейтрализовала угрозу. В ближайшие дни Секретная служба столкнется и с похвалой, и с критикой. Не отвлекайтесь на тех, кто там не был, но все равно выносит суждения», — написала Читл.

В противовес теориям заговора The New York Times отмечает, что работа Секретной службы в принципе давно вызывает сомнения. В последние годы агентство сотрясали внутренние скандалы и административные перестройки, а агенты службы за всю историю допускали немало ошибок. Так, всплывали неоднократные сведения о пьянстве, которое агенты позволяли себе на работе.

«Традиция пьянства в Секретной службе восходит как минимум к ноябрю 1963 года в Далласе, когда некоторые агенты так напились всего за несколько часов до рокового покушения [на президента США Джона Кеннеди], что едва могли ходить, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть на защиту президента», — приводит пример газета.

При этом пьянство — это наименьшая из проблем службы. Она скована неадекватной подготовкой, устаревшим оружием и все более расширяющимся уставом, страдает от недоверия между рядовыми сотрудниками и руководством, а также нехватки финансирования, перечисляло издание.

«Секретной службе нужны адекватные ресурсы, компетентное руководство и уважение. В конце концов, это тонкий барьер между президентом и катастрофой».