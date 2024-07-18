УК в отрыве от реальности: в делах телеграмщиков эксперты не находят вымогательства Адвокат Иваненко: Telegram-вымогательства далеки от уголовно-наказуемого деяния

В делах «Тelegram-вымогателей» нет состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о вымогательстве. К такому выводу пришло научное сообщество в ходе обсуждений правоприменительной практики по ст. 163 УК РФ. Речь зашла и о том, что допущенные ошибки в вынесенных ранее приговорах нужно исправить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Обыграть закон

Прошло полгода с момента, как президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Госдуме, Верховному суду и Генпрокуратуре при участии СПЧ проанализировать правоприменительную практику по ненасильственным преступлениям и представить предложения по ее совершенствованию. Речь шла в том числе о применении ст. 163 УК РФ о вымогательстве.

163-я статья Уголовного кодекса в ее текущей редакции привлекла пристальное внимание научного сообщества. По мнению практикующих юристов, адвокатов и ученых-правоведов, правоприменители в последнее время подгоняют под нее скандальные дела Тelegram-каналов, не имея под этим достаточных юридических оснований.

Напомним, в 2022–2023 годах Россию всколыхнула волна уголовных дел против владельцев и администраторов Теlegram-каналов, обвиняемых в вымогательстве. Фабула большинства таких дел сводилась к одному сценарию: в открытом доступе появлялась информация о публичном лице или компании, фигурант такого материала (чаще — его представитель) обращался к администрации канала с просьбой убрать опубликованные данные. Главные герои подобных Теlegram-постов в некоторых случаях сами предлагали деньги за удаление или неразмещение сведений об их деятельности или получали встречное «коммерческое предложение».

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Примечательно, что следователи и суды при рассмотрении таких дел относят размещение информации в Теlеgram-канале к категории «длящегося деяния», которое непрерывно совершается с момента публикации поста вплоть до его удаления. На этом основании «коммерческое предложение» администратора Теlegram-канала убрать публикацию на возмездной основе трактуется как требование передачи денежных средств под угрозой дальнейшего распространения уже распространяемой информации.

Таким образом правоохранители пытаются «обыграть» прописанный в законе состав преступления. Абсурдность ситуации признают в научном сообществе: эксперты сравнивают это с угрозой уничтожения жилого дома, который уже уничтожен.

Доктор юридических наук, профессор МГЮА Константин Ображиев в своей статье скрупулезно проанализировал материалы уголовных дел по Тelegram-каналам и пришел к однозначному выводу: «Требование о передаче денежных средств за удаление уже размещенной информации нельзя расценивать как вымогательство под угрозой распространения сведений».

Для справки: Константин Ображиев — доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права МГЮА им. Кутафина, до 2023 года занимал должность завкафедрой уголовно-правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации. Автор множества научных статей, в том числе на тему юридической природы и признаков длящегося преступления. Стаж работы в сфере юриспруденции превышает 27 лет.

Телега впереди лошади

Тема применения ст.163 УК РФ обсуждалась и на XIV Российском конгрессе уголовного права, прошедшем в МГУ в конце мая текущего года. Ведущие ученые-правоведы высказывали мнения, что формулировки статьи о вымогательстве подгоняются под задачи правоохранителей, которые выдают желаемое за действительное. По факту в деяниях «телеграмщиков» нет состава преступления, подпадающего под существующую редакцию 163-й статьи.

«Если сам «потерпевший» инициирует удаление контента и предлагает вознаграждение, то во встречных действиях представителей Теlegram-каналов не будет такого обязательного признака вымогательства, как незаконное имущественное требование», — заявил в своем докладе доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ Алексей Ляскало.

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В ходе дискуссии, основные тезисы которой отражены в статье для издания «Право.ru», Ляскало подчеркнул, что текущая редакция статьи 163 УК РФ не применима для дел с Тelegram-каналами.

«При чтении доступных материалов уголовных дел меня не покидало ощущение искусственно синтезированной в них «угрозы распространения сведений» как обязательного (альтернативного) признака вымогательства. Таким образом, в случае, когда сведения опубликованы до выдвижения имущественных требований, состав вымогательства не образуется за отсутствием такого обязательного его признака, как угроза распространения сведений. Невольно возникает аналогия с «телегой впереди лошади»», — отмечает профессор.

Для справки: Алексей Ляскало — доктор юридических наук, доцент. Специализируется на экономических и финансовых преступлениях. Выступил автором более чем 80 научных работ по уголовному праву. Участвовал в разработке постановлений Пленума Верховного суда РФ о судебной практике по делам о банкротных, налоговых преступлениях, легализации преступных доходов, а также в подготовке фондом «Центр стратегических разработок» поправок в УК РФ и УПК РФ в целях либерализации уголовной ответственности предпринимателей.

В ходе дискуссии высказалась также руководитель Аналитического центра уголовного права и криминологии, кандидат юридических наук Мария Филатова. Она отметила, что по всем рассматриваемым делам «телеграмщиков» к так называемым «вымогателям» обращался сам потерпевший через своих менеджеров.

«Информация, которая распространялась, — там еще вопрос относительно ее неправомерного характера, учитывая, что это [герои публикаций] публичные личности и журналистская деятельность. Это тоже очень спорный вопрос», — отметила Филатова.

Для справки: Мария Филатова — руководитель Аналитического центра уголовного права и криминологии, кандидат юридических наук. Руководит Научно-учебной лабораторией международного правосудия. Имеет магистерскую степень по специальности «права человека», полученную в Университете Страсбурга. Специализируется на гражданском процессуальном праве.

Корень проблемы эксперты видят в архаичности конструкции ст. 163 УК РФ. По их мнению, уголовное законодательство можно и нужно уточнять в соответствии с реалиями. Оно не всегда поспевает за стремительными изменениями в обществе, особенно в цифровой сфере. Чтобы не плодить судебные ошибки и не ломать судьбы, право должно эволюционировать вместе с жизнью. Ляскало убежден: «Судебную ошибку лучше избежать, поправимую — исправить».

Мнения практикующих юристов

Дискуссия не могла остаться незамеченной для практикующих адвокатов, большая часть из которых, как известно, выходцы из правоохранительных органов. Вот лишь некоторые мнения юристов, имевших непосредственное отношение к различным ведомствам.

Адвокат адвокатской палаты г. Москвы Татьяна Пашкевич (бывший следователь МВД РФ): «Эти дела (о Теlegram-вымогательствах) — действительно не имеют ничего общего с диспозицией ст. 163 УК РФ. Все юристы, в том числе следователи, прокуроры и судьи, изначально должны ориентироваться на науку о праве, которая является базой для правоприменения. И раз уже наука обратила внимание на существующую проблему в вопросах квалификации дел о Тelegram-вымогательствах, убеждена, что и правоприменителя ждать осталось недолго».

Адвокат адвокатской палаты Саратовской области Дмитрий Никоноров (бывший прокурор управления Генеральной прокуратуры РФ): «Очень тревожно наблюдать за тем, как фактически искажается сама суть и область правоприменения статьи 163 УК РФ. Изначально законодателем в эту норму был заложен совершенно другой смысл, совершенно другие признаки и их последовательность. Не понаслышке знаю, как на практике следственные органы стремятся заложить в любое деяние, имеющее признаки уголовно-наказуемого, как можно больше факторов его противоправности. Но переворачивать саму сущность статьи 163 УК РФ, — это что-то новое».

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Адвокат адвокатской палаты г. Москвы Григорий Иваненко (бывший руководитель следственного отдела СК РФ): «Современные Теlegram-вымогательства очень далеки от уголовно-наказуемого вымогательства. Лично меня в этой ситуации смущает еще и то, что наказание за эти деяния сопоставимо с наказанием для реальных вымогателей. Иными словами, за смс-переписку с упоминанием суммы в размере более 1 млн рублей можно претендовать на срок от 7 до 15 лет. Только вдумайтесь — за смс-переписку. Очевидно, что такое наказание чересчур избыточное, а действия, за которые можно получить такое наказание, весьма сомнительны с точки зрения правил квалификации преступлений».

Срок истек

Научная дискуссия развернулась на фоне подготовки рекомендаций по либерализации уголовного законодательства, которые президент РФ Владимир Путин поручил выработать полгода назад на встрече с Советом по правам человека.

Как рассказала член СПЧ Ева Меркачева, со стороны совета был предложен целый набор инициатив по гуманизации УК РФ, в том числе по статье о вымогательстве. Очевидно, что научное сообщество солидарно с общественниками в том, что в деяниях «телеграмщиков» нет состава преступления, предусмотренного текущей редакцией ст. 163 УК РФ.

Она подчеркнула, что «эти люди точно с утюгом у лица своих «потерпевших» не стояли, не угрожали изнасиловать и «порезать на меха». А ведь вымогательство — это примерно такие деяния. Идет интенсивная работа разных институтов, в том числе нашего Совета, мы вырабатываем предложения для дальнейшей гуманизации Уголовного кодекса», — отмечает Меркачева.

По словам президента, необходимо в принципе разграничить ответственность за насильственные и ненасильственные преступления. Даже если вина доказана, наказание за правонарушения без применения насилия не должно быть избыточно суровым. Одинаковые сроки за убийство с отягчающими обстоятельствами и за деяния, не связанные с причинением вреда жизни и здоровью, вызывают много вопросов. Как и подход, при котором статью «натягивают» на деяния, в которых по действующему УК РФ состава преступления не содержится.