Блогер из Дагестана растоптал и оплевал крест. В видео с извинениями он обвинил христиан в провокации Муфтий призвал наказать блогера, растоптавшего православный крест

Дагестанский блогер растоптал православный крест во время стрима, при этом он нецензурно выражался и оскорблял христиан. Спустя пять дней полиция нашла и задержала мужчину. Блогер извинился, назвал оскорбившее верующих видео «путем самозащиты» и обвинил христиан в провокации. Что ему грозит — в нашем материале.

«Христиане первые начали»

Уроженец Дагестана во время стрима на платформе bigo live растоптал православный крест, сообщили Telegram-каналы.

На кадрах, которые были опубликованы 12 июля, видно, что нательный крест на веревке лежит на полу. Блогер сначала наступил на христианский символ, затем оплевал его, а после растоптал. При этом он употреблял нецензурную лексику и в оскорбительной форме обращался к христианам.

По данным «Осторожно, Москва», блогера зовут Хавиер Ярмагомедов. Telegram-канал Readovka выяснил, что 29-летний мужчина родом из Дагестана, в Москве он работает охранником. При этом в соцсетях и в резюме для поиска работы он называет себя Алексеем Мейзовым.

После инцидента мужчина записал видео с извинениями:

«Тот стрим, который я вел, был путем самозащиты. Это была провокация с их (христиан. — Ura.ru) стороны. Да, я бы не прав. Да, я приношу свои извинения. Да, я ни в коем случае не прав, но начали-то они, провоцировали меня. Так как этот стрим уже идет полгода, я не мог уже остановиться, всем говорил, чтобы прекратили. И, вот, недавно я повелся на эту провокацию. О содеянном жалею, и приношу извинения верующим, которых я задел».

«Нарушил — отвечай. Без церемоний»

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале назвал дагестанского блогера трусом и призвал наказать его за совершенное правонарушение:

«Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона».

Депутат также призвал «правильно» разместить подозреваемого в СИЗО.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал обращение в Генпрокуратуру по поводу этого случая. По его словам, действия стримера оскорбительны и преступны.

«Раскаяние, конечно, возможно, но ему должна предшествовать соответствующая, предусмотренная законом реакция правоохранительных органов», — прокомментировал представитель РПЦ.

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в разговоре с РИА Новости отметил, что «акты богохульства и оскорбления христиан недопустимы», и назвал человека, совершившего подобное преступление, «провокатором» и «слугой зла».

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев в беседе с также призвал наказать блогера:

«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил — отвечай. Без церемоний. Другого не дано».

«Больше так не повторится»

Столичное управление СК возбудило уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Сотрудники правоохранительных органов установили, что правонарушение произошло в Москве, нашли и задержали подозреваемого. По месту жительства блогера провели обыск. Его проверяют на причастность и к другим преступлениям.

Мужчину доставили на допрос. Там он еще раз извинился, заявил о раскаянье в содеянном и пообещал, что «больше никогда так не повторится». В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Mash удалось выяснить, что в 2018 году Ярмагомедова уже штрафовали на 5 тыс. руб. за кражу денег из мечети.

В этот раз за ролик с крестом блогеру может грозить штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы в течение года либо лишение свободы на тот же срок.