«Убилa, чтобы он не был один»: выкинувшая чемодан с телом сына пермячка рассказала о своих мотивах Возившая тело сына в чемодане пермячка сказала, что убила его из-за коллекторов

Суд Перми заключил под стражу Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве своего девятилетнего сына. По версии следствия, женщина задушила мальчика, нанесла ему три удара ножом, а потом вынесла тело в чемодане на помойку. У Шатовой были долги на 3 млн руб., и сначала она утверждала, что преступление совершили коллекторы. Однако после проверки на полиграфе призналась в содеянном. Следователи считают, что у женщины была «психопатическая привязанность к ребенку» и она убилa его, чтобы не оставлять одного.

«Устала от гребаного дерьма»

Ленинский районный суд Перми заключил под стражу Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве собственного девятилетнего сына. Об этом инстанция сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Постановлением Ленинского районного суда г. Перми от 15 июля 2024 года Ирине Шатовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 12 сентября 2024 года», — говорится в публикации.

Согласно посту, обвинение настаивало на заключении под стражу, «поскольку женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, с места преступления скрылась, по месту регистрации не проживает, постоянного источника дохода не имеет», при этом имеет большие долги и может скрыться, опасаясь наказания за содеянное.

Как рассказала присутствовавшая на заседании корреспондент 59.ru, Шатова восприняла информацию о мере пресечения спокойно, с отрешенным выражением лица. На заседании на ней было черное худи с белой надписью на английском, которую можно перевести как «Устала от гребаного дерьма».

«Дети несовершеннолетние на иждивении имеются?» — спросил судья.

«Был», — ответила женщина.

Постановление суда Шатова слушала, опустив взгляд в пол. На вопрос, понятно ли ей решение, ответила утвердительно. Ее адвокат Станислав Шуравенков пока не знает, захочет ли обвиняемая подавать апелляцию.

«Убила собственного сына»

Шатовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), рассказали в управлении СК по Пермскому краю.

По версии следствия, в ночь на 12 июля женщина «путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего нанесла в область тела ребенка колото-резаные ранения».

«С целью сокрытия следов преступления обвиняемая в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми», — сообщили в ведомстве.

По данным SHOT, сначала Шатова пыталась обмануть следователей и уверяла, что ребенка убили коллекторы. Ложь распознали на полиграфе. Сейчас она полностью признала вину и подробно рассказала об убийстве.

Сотрудники пермского СК также выложили видео со следственным экспериментом, в ходе которого женщина показывает то, что сделала, на манекене.

«Вот так вот завязала... задрала футболку и сделала три (неразборчиво) в районе сердца», — говорит она.

SHOT уточнил, что ножевые ранения Шатова нанесла, чтобы удостовериться, что ребенок умер. На другом ролике женщина заснята на допросе: в ответ на вопрос следователя о том, что совершила, она ответила: «Убила собственного сына».

Тело в чемодане

На видео СК Шатова также рассказывает, как вытаскивала тело сына на улицу в чемодане. Позднее его обнаружил бездомный и сообщил в правоохранительные органы.

Жительница Перми по имени Полина рассказала «Газете.Ru», что видела, как задержанная выносила чемодан.

«Было около двух часов ночи. В районе (улицы) Окулова видели эту женщину. На вид ей 28–30 лет. Была в каком-то растянутом свитере или кофте, в джинсах. В общем как-то по-домашнему. Волосы распущенные: были видны отросшие темные корни и светлые концы. Она вышла со двора с черным чемоданом и шла позади нас. Чемодан был достаточно большой, вполне мог вместить ребенка», — вспомнила очевидица.

По словам Полины, в какой-то момент она даже предложила помощь возможной подозреваемой, потому что у чемодана стали заедать колеса:

«Мы ее пропустили, далее пошли следом. Она остановилась: не ехал чемодан. Мы предложили помощь, она растерялась, но от помощи отказалась. Сказала, что просто колесико заело и не едет, ну мы и пошли дальше. Она снова нас обогнала, и ушла. Мы еще подумали, что какая-то странная, выглядела растерянной, может поругалась с мужем или парнем и ушла из дома».

«Психопатическая привязанность к сыну»

В упрaвлении СК РФ по региону объяснили, что Шатова пошла на преступление из-за долгов:

«Обвиняемая по причине имеющихся финaнсовых задолженностей плaнировала свести счеты с жизнью и ребенкa убилa, чтобы он не оставался один».

И.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю Павел Сатюков сообщил на основе анализа дневника женщины, что у нее была «психопатическая привязанность к ребенку».

«Она вместе с ним спала, он не ходил в детский сад, не ходил в школу, не оставался дома без нее, только в редких случаях и на короткое время она оставляла его с кем-то из родственников», — рассказал представитель СК.

На заседании Шатова заявила, что официально не работает и разведена.

«Долги — 3 млн рублей, ежемесячный заработок — 100 тыс. рублей, занимаюсь трейдингом на бирже», — сообщила она и добавила, что 98 тыс. рублей ежемесячно отдает на погашение долгов. SHOT пояснил, что недавно подсудимая вложила деньги в ценные бумаги и все потеряла.

«Красных флагов» не было

Знакомые рассказали, что Шатова была приветливой, веселой, общительной.

«Ничего плохого про обоих (обвиняемую и ее мужа. — «Газета.Ru») сказать не могу. Приятные люди, амбициозные. Увлекались спортом, здоровым образом жизни», — рассказала местная жительница.

По ее словам, развод Шатовых «прошел спокойно»:

«Ребенка оба очень любили. Мальчик точно был здоровым. Часто ездили все вместе за границу, создавали впечатление крепкой и дружной семьи. Очень удивилась, что они развелись в конце 2023 года».

Ura.ru со ссылкой на соседей Шатовой передало, что ее отец – подполковник, который всю жизнь проработал в Госавтоинспекции.

«Она родилась и выросла в Мотовихилинском районе. Потом ее какое-то время не было в поле нашего зрения и она жила в другом месте. Вернулась сюда 2-3 года назад. Ее отец — подполковник милиции, он работал в краевой Госавтоинспекции. Семья очень хорошая. Воспитанные и приличные люди. У подозреваемой два старших брата, один из них сейчас живет в Москве», — рассказали знакомые семьи.