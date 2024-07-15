«Нечего скрывать»: как новый законопроект поможет бороться с «серыми» SIM-картами В Госдуме готовят законопроект об ужесточении оборота серых SIM-карт

В Государственной Думе в первом чтении приняли законопроект, направленный на ужесточение оборота «серых» SIM-карт. Законопроект предусматривает правила продажи SIM-карт иностранным и российских гражданам, запрет на анонимную оплату телефонного номера наличными средствами и другие положения. Также закон коснется мессенджеров и публичных Telegram-каналов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Публичные каналы

В новом законопроекте Госдумы предлагается предусмотреть правило, чтобы авторы публичных каналов с аудиторией более 1000 человек передавали сведения о себе в Роскомнадзор. За несоблюдение автора могут привлечь к административной ответственности (уголовная ответственность за многократное неисполнение), запретить размещать рекламу, а также канал могут заблокировать.

Многие российские общественники и авторы публичных Telegram-каналов с аудиторией более 1000 человек поддержали законопроект.

По мнению депутата Госдумы Артема Кирьянова, законопроект поможет соблюдать баланс между интересами государства и общества.

«Анонимность используется в большинстве своем для совершения преступлений. Вред может нанести даже небольшая группа людей с помощью фейков, а более-менее крупные источники информации никак не могут быть анонимными», — пишет в своем Telegram-канале депутат.

С ним согласен и юрист Илья Ремесло. В своем Telegram-канале он отмечает, что законопроект поможет бороться с анонимами-жуликами, которые представляются кем угодно.

«В отличие от жуликов и инфоцыган мне скрывать нечего, я отвечаю за каждое свое слово», — пишет он.

С Ильей Ремесло согласен и автор своего Telegram-канала «Денис Шалюта».

«Все мы устали от разного рода мошенников, инфоцыган, ЦИПСОшников и прочих аферистов. Я поддерживаю нововведение», — пишет он.

Российский общественный деятель и правозащитник, член Союза журналистов РФ, лидер движения «Гражданский комитет России» (ГКР) Артур Шлыков в Telegram-канале «Гражданский комитет России (ГКР) поддержал законопроект.

«Лидерам общественного мнения надо показывать личный пример в ведении своих инфоресурсов», — написал Шлыков.

Блогерша Лиза Мели (Елизавета Шульга) согласна, что новый законопроект раскроет тех, кто является мошенником.

«Новая тема рассчитана на тех, кому реально страшно. Кто мошенничает или еще хуже. Нормальные люди как жили, так жить и будут», — пишет она в своем Telegram-канале.

Публицист, политолог Никита Томилин также поддерживает законопроект, отмечая, что необходимо вносить существенные изменения в части деанонимизации администраторов публичных Telegram-каналов.

«Это мировая практика. За каждым каналом должен стоять понятный человек, который несет ответственность за свои слова», — пишет он в своем Telegram-канале.

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По словам члена ОФ РФ Екатерины Агранович, анонимные каналы постоянно пытаются разжечь волнения внутри России из-за рубежа.

«Непонятные каналы пытаются побудить людей совершать незаконные действия внутри страны. Я поддерживаю новый законопроект. Настоящая политика – это говорить от своего имени», — пишет она в своем Telegram-канале «Катруся».

Фейки

Многие блогеры, публичные деятели и депутаты согласны, что новый законопроект поможет бороться и с фейками, которых становится все больше в последние годы.

Первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в своем Telegram-канале отмечает, что соцсети и мессенджеры в определенных руках становятся инструментом распространения фейков, экстремистской информации и иного противоправного контента. По его мнению, такие законопроекты необходимо поддерживать, так как они лишат злоумышленников их основных инструментов.

«Подобный контент активно распространяются через анонимные Telegram-канали и паблики в соцсетях. Я не вижу, в чем смысл сохранения анонимности, если ты – законопослушный гражданин. А если ты – преступник, будь добр проследовать в тюрьму», — пишет Малькевич.

Авторы официального Telegram-канала проекта Metametrica отмечают, что многие мошеннические Telegram-каналы кажутся патриотическими, а на самом деле они курируются противником извне.

«Отсюда и распространение фейков, вбросы. Инициативу поддерживаем. Мы не скрываемся и другим не советуем», — пишут авторы канала.

Блогер Даня в своем Telegram-канале также поддерживает обсуждаемый в Госдуме законопроект.

«Не вижу тут ничего стремного. Инициатива поможет бороться со скамом», — пишет блогер.

Военный деятель ДНР, автор Telegram-канала «Басурин о главном» называет новый законопроект полезным, отмечая, что он «стоит на прозрачность законов РФ».

«Анонимные каналы распространяют ложную информацию, внося раздор в общество. Новый законопроект поможет навести порядок в информационном поле», — пишет Басурин.

Телефонные мошенники

В законопроекте Госдумы будет прописаны особенности продажи SIM-карт иностранным и российским гражданам, предусматривающие идентификацию абонента по паспорту. Также гражданам необходимо будет подтверждение достоверности сведений с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС).

Как отмечает российская телеведущая и певица Ольга Бузова, новые правила помогут бороться с телефонными мошенниками и «серыми» SIM-картами.

«Меня также, как и многих, атакуют мошенники. От телефонного спама и в соцсетях, к сожалению, никто не застрахован. Есть надежда, что после принятия нового законопроекта, таких звонков станет меньше», — пишет она в своем Telegram-канале.

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Авторы Telegram-канала «Белый интернет» также поддерживают новый законопроект, добавляя, что подобные меры своевременны и необходимы.

«Долгое время оборот «серых» SIM-карт никак не регулировался, что создало целый нелегальный рынок, используемый в преступных целях. Ограничение доступа к таким номерам существенно усложнит деятельность мошенников», — говорится в сообщении.

По мнению авторов канала «Белый интернет», необходимо информировать россиян о рисках использования «серых» SIM-карт.

«Особенно важно ограничить их использование для регистрации на важных ресурсах, обеспечивающих доступ к финансам и персональным данным», — сообщается в Telegram-канале.

Глава «Белого интернета» Элина Сидоренко отмечает, что такая инициатива важна особенно в условиях информационной войны против России.

«Если граждане будут знать «в лицо» того, кто доносит до них информацию, они смогут критически отнестись к ее достоверности. Полагаю, что мера существенно сократит и сферу деятельности мошенников, которые создают себе «образ», далекий от реальности», — пишет она.

Ко второму чтению законопроекта предлагается также предусмотреть запрет на анонимную оплату телефонного номера наличными средствами. Такая оплата допускается только с обязательной идентификацией физического лица – плательщика с передачей сведений о нем оператору связи. За нарушение новых требований к продаже SIM-карт предлагается установить административную ответственность как оператора связи, так и дилера, а также непосредственного продавца SIM -карты.