Заковали в цепи, избивали, грозили убить: россиянин рассказал о пытках в плену ХАМАС Освобожденный из плена россиянин Козлов рассказал о пытках заложников ХАМАС

Россиянин Андрей Козлов рассказал о пытках, которым его и других заложников подвергали в плену ХАМАС. По словам Козлова, их регулярно били и угрожали расправой. Кроме того, охранники накрывали пленников одеялами в изнуряющую жару и заставляли сутками лежать на грязных матрасах за провинности. Козлов провел в плену ХАМАС 246 дней. Теперь он призывает правительство Израиля пойти на сделку, чтобы освободить остальных заложников. В плену остаются двое россиян.

Россиянин Андрей Козлов, освобожденный из плена ХАМАС, рассказал о пытках, которым он подвергался в заложниках у боевиков. Историю Козлова опубликовал журнал The Wall Street Journal (WSJ).

По словам Козлова, пленных регулярно избивали и угрожали убить. Первые дни в плену мужчина провел со связанными за спиной руками, затем веревки заменили на цепи, которыми сковали в том числе и ноги. В таком состоянии он находился два месяца.

«Козлов рассказал, что, когда был в плену, охранники накрывали его одеялами в изнуряющую жару и приказывали сутками лежать на грязном матрасе, если он говорил не в свою очередь или подходил слишком близко к окну, из-за чего его, по мнению охранников, могли бы заметить соседи»,

— говорится в публикации.

Андрея Козлова вместе с еще двумя мужчинами держали в доме в многолюдном районе Нусейрата (лагерь палестинских беженцев в центре сектора Газа).

Россиянин также рассказал, что охранявшие заложников боевики никогда не называли своих имен. Пленным все они были известны как Мохаммеды.

«Самый жестокий похититель, по словам Козлова, колебался между небольшими проявлениями доброты, например, иногда разрешал мужчинам смотреть телевизор, и раздачей «наказаний» и угрозами убийством», — пишет WSJ.

Его россиянин позже опознал по фото. Им оказался Абдулла Аль-Джамаль — палестинский журналист, который известен своими связями с ХАМАС.

«Аль-Джамаль удерживал их (пленников. — «Газета.Ru») шесть месяцев. В какой-то момент он переместил их в дом своего отца. Примерно три недели спустя Аль-Джамаль сообщил мужчинам, что здание, где они находились до этого, было разрушено в результате авиаудара. Он также сказал, что, если Израиль придет их спасти, он обязательно убьет их прежде, чем они уйдут», — говорится в публикации.

Андрей Козлов сообщил, что в период своего нахождения в плену он испытывал депрессию, опустошение и периодически терял надежду. Россиянин рассказал, что думал, что Израиль договорится об освобождении заложников вскоре после того, как их захватили, но «что-то пошло не так».

Освобождение заложников

Андрея Козлова и еще троих израильтян — 25-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 21 года и 40 лет — освободили 8 июня в результате спецоперации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Заложников обнаружили в Нусейрате в центральной части сектора Газа.

Их похитили в первый день нападения ХАМАС на Израиль — 7 октября на фестивале электронной музыки «Нова», который проходил на юге страны. Козлов подрабатывал на мероприятии охранником. В плену россиянин провел 246 дней.

WSJ пишет, что, когда израильские военные ворвались в квартиру, где держали заложников, Козлов поначалу был сбит с толку. После этого к нему подошел спецназовец, который знал русский язык, и заявил мужчине, что «он будет дома в этот же вечер».

«Когда Козлов сделал первый шаг из комнаты, где полгода прожили трое мужчин, его нога оказалась в луже крови. Тело рядом с ней принадлежало Аль-Джамалю», — говорится в публикации.

Теперь россиянин призывает израильское правительство заключить соглашение с ХАМАС для освобождения заложников. По его словам, с 7 октября военным удалось спасти только семерых человек, включая его самого. Остальные попытки закончились неудачно — как минимум один заложник погиб при попытке спасения, еще троих после побега от боевиков по ошибке застрелили израильские военные.

«Нам нужна сделка и, вероятно, как можно скорее», — уточнил Андрей Козлов.

По последним данным, в плену у ХАМАС на данный момент остаются 120 человек. Среди них двое россиян — Александр Труфанов и Александр Лобанов, сообщало агентство ТАСС.