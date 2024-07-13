«Самая богатая ученица Кийосаки» арестована в Москве. Бизнес-коуча Закхайм обвиняют в мошенничестве

Известная бизнес-коуч и автор книги о бизнесе Наталья Закхайм арестована в Москве вместе со своим мужем Андреем Красновым и их бизнес-партнером Любовью Струлевой. Следствие обвинило их в создании организованной преступной группы, которая мошенническим путем привлекала денежные средства под видом обучения инвестициям. Также задержан сын Закхайм и Краснова Трой Краснов.

Наталья Закхайм называет себя «самой богатой ученицей Кийосаки» и выпускает книги с таким названием. Роберт Кийосаки — известный американский предприниматель, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа». В пятницу Хорошевский райсуд арестовал Закхайм и других фигурантов дела о мошенничестве до 29 августа.

По версии следствия, Закхайм в 2021 году создала и возглавила организованную преступную группу, деятельность которой была направлена на хищение денежных средств граждан под предлогом прохождения бизнес-курсов по инвестированию. К участию в группе она привлекла своего мужа, сына и бизнес-партнера.

Они разработали курс по инвестициям, записали видео-уроки и продавали их гражданам, «создавая ложное впечатление» о возможности осуществления деятельности по инвестированию, в том числе на зарубежном рынке недвижимости.

Стоимость такого курса доходила до 1 млн руб.

Сообщники активно рекламировали свои курсы в интернете, привлекая потенциальных клиентов, однако, несмотря на высокую стоимость курсов и обещания значительных доходов от инвестиций, на самом деле ни Закхайм, ни ее соучастники не собирались исполнять свои обязательства, утверждает следствие. По данным столичной прокуратуры, ущерб, причиненный троим потерпевшим, превышает 2,5 млн руб .

В отношении Закхайм, Краснова и Струлевой были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Они были задержаны в петербургском аэропорту Пулково вечером 10 июля, когда вернулись в Россию из Мексики, и впоследствии перевезены в Москву для проведения следственных действий и предъявления обвинений.

Хорошевский районный суд Москвы 12 июля избрал в отношении Закхайм, ее мужа и бизнес-партнера меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении Троя Краснова, который был задержан дома.

В апреле 2023 года при попытке пересечь границу была задержана Елена Блиновская, известная как «королева марафонов». Несколько участниц ее марафонов обратились в правоохранительные органы, заявив о мошенничестве. Позднее Блиновская была задержана по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело против нее составило 46 томов.

К маю 2024 года долг Блиновской перед налоговой службой достиг 1,4 млрд руб., ежедневно увеличиваясь на полмиллиона из-за начисленных пеней. В окончательном обвинении ей вменяются уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей.

В ноябре 2023 года в Москве арестовали известного бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. Слетвие утверждает, что он и его команда использовали агрессивные маркетинговые тактики для продажи своих образовательных программ и тренингов, обещая покупателям высокие доходы.

В рамках уголовного дела против Шабутдинова насчитывается 78 эпизодов мошенничества. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Таганский районный суд неоднократно продлевал срок его ареста, последний раз оставив под стражей до 16 августа.