Делая мечту реальностью: на наземном метро с комфортом

Бесшовная рельсовая система транспорта является одним из признаков современного и технологичного мегаполиса, в котором развитие по-настоящему ориентировано на людей и учитывает их интересы. Реализуемая сейчас в столице программа к 2030 году свяжет Москву и область рельсовыми артериями, формируя единую сеть для безопасных и комфортных поездок. Как этот проект повлияет на жизнь столицы — в материале «Газеты.Ru».

Интеграция сети электричек в общую городскую инфраструктуру городского транспорта — мировая практика. Подобные проекты существуют и в Париже, и в Берлине, и в Пекине, и во многих других крупных городах. На реализацию таких масштабных преобразований уходили десятки лет, но игра всегда стоила свеч: по статистике, такой вид передвижения всегда наиболее востребован пассажирами.

Артерии Москвы

Мэру Москвы Сергею Собянину удалось за считанные годы провести огромную работу и превратить разрозненную, морально и физически уставшую железнодорожную инфраструктуру в работающие уже сейчас четыре маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), которые по сути своей — наземное метро с пересадками на метрополитен, МЦК и наземный транспорт. Жители московской агломерации высоко оценили тактовое расписание, комфорт современных поездов, продуманные остановки, единую систему пересадок и тарифов оплаты.

Для модернизации станций и развития сети путей были задействованы значительные мощности. В 2019 году удалось запустить первые две линии МЦД, а в 2023 году были запущены еще два диаметра. Сегодня все четыре диаметра стали альтернативой метрополитену и важной частью единой системы московского транспорта, в сутки они перевозят 1,3 млн пассажиров.

Отдельно стоит отметить, что создание таких масштабных проектов, которые улучшают структуру всей транспортной системы, включает в себя не только обновление поездов и инфраструктуры, прокладку дополнительных путей, строительство новых московских городских вокзалов, но и грандиозную административную деятельность по увязке всех нюансов с правительством Московской области, РЖД, проектировочными организациями, а также создание документации и законотворчество. Собянин обеспечил целый ряд управленческих решений, без которых комплексная реализация проекта диаметров была бы просто невозможна.

Оказываемое влияние

Надежные прямые транспортные связи Москвы и области позитивно влияют на целый ряд факторов, таких как скорость и комфорт передвижения пассажиров. Кроме того, куда приходит транспорт — туда приходит более активная жизнь. Создавая мультипликативный эффект, новые станции МЦД способствуют появлению новых строительных проектов, становятся драйверами изменений на тех территориях, где раньше потенциал невозможно было реализовать из-за отсутствия транспортной доступности. Это способствует развитию экономики Москвы и Подмосковья.

В планах на ближайшие шесть лет рассмотреть интеграцию еще 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений в тарифную зону МЦД, включая бесплатные пересадки. Учитывая успешный опыт диаметров, в дальнейших перспективах реализация программы развития Центрального транспортного узла: улучшение транспортной связи с Тулой, Калугой, Тверью и другими регионами.

Также на дорогах становится свободнее за счет использования жителями не личного автомобиля или наземного транспорта, а поездок на МЦД как самого быстрого и удобного способа добраться из точки А в точку Б. Это и улучшение экологической обстановки в регионе. К 2030 году планируется расширить и сеть перехватывающих парковок: для автомобилистов в Москве и области обустроят более 150 тысяч мест у станций рельсового каркаса.

Благодаря появлению новых современных московских городских вокзалов формируется принципиально новая городская среда на прилегающих территориях: строятся новые подъездные дороги и пешеходные маршруты, обустраиваются площадки и места отдыха для пассажиров, развивается легальная торговля, повышается безопасность и удобство использования обновленной инфраструктуры.

Решение давно назревших навигационных проблем, масштабное развитие единой сети и создание такой системы передвижений, в которой было бы удобно всем — отличительная черта транспортных программ, реализуемым в городе благодаря усилиям Мэра. Безусловно, Москва стала лидером транспортного развития и дает импульс всем регионам России. Москва стала тем городом, в которым хочется жить и которым хочется гордиться.