Минский винный завод отказался от поставок в Россию, где его продукцию обозвали «шмурдяком» МЗВВ решил не поставлять вино в Россию из-за высоких таможенных пошлин

Один из крупнейших производителей алкоголя Белоруссии решил отказаться от поставок в Россию. В качестве причины в компании назвали высокие таможенные пошлины при ввозе виноматериалов из Европы в республику, а также ограниченные мощности завода. Однако решение производителя было принято после того, как в РФ назвали его продукцию «шмурдяком» и предложили маркировать знаком «не является вином». Подробности — в нашем материале.

Уход из России

Минский завод виноградных вин (МЗВВ), один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Белоруссии, прекратит экспорт в Россию, написало РБК со ссылкой на заявление компании.

«Учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», — сообщили на предприятии.

Там также подчеркнули, что в основном реализуют винодельческую продукцию на белорусском рынке, а дистрибьюторам в РФ поставляют напиток в тестовом режиме и в незначительных объемах, при этом производственные мощности предприятия ограничены.

Откуда в РФ белорусское вино

5 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации написала, что в Россию начали поставлять алкогольные напитки, производимые «Минским заводом виноградных вин». По данным издания, 1 июля дистрибутор алкоголя «Винтренд Ритейл Групп» получил декларацию на ввоз продукции МЗВВ под марками «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг».

Также компания получила разрешение на ввоз производимого минским предприятием игристого вина «Глера Спуманте Экстра Драй», чье название похоже на Glera Spumante Extra Dry от итальянской винодельни Villa degli Olmi.

Опрошенные газетой эксперты предположили, что МЗВВ может выступать связующим звеном при поставках в Россию из европейских стран. Их идея основана на том, что завод, расположенный в Белоруссии, «никогда не славился» своей продукцией. Некоторые полагали, что речь шла о копировании МЗВВ марок вина из Европы, которое можно продавать в рознице по низким ценам.

«Что запрещено своим, разрешается соседям?»

5 июля бизнес-омбудсмен и владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов назвал поставки в Россию продукции МЗВВ восстановлением канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка (недорогого сырья, продающегося наливом производителям, у которых нет или не хватает своего виноматериала. — «Газета.Ru»).

«Грядущий ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин — не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище «шмурдяк» (спиртной напиток низкого качества. — «Газеты.Ru»)», — высказался Титов.

При этом он напомнил, что производителям в РФ запрещено называть вином продукцию из балка: под таким названием может фигурировать только результат переработки отечественного винограда .

«Если вдруг окажется, что рынок переполняется напитками из Минска, относящимися к нижней ценовой категории, то сам собой встанет вопрос — а в чем тогда поддержка отечественного производителя? Почему то, что теперь запрещено своим, разрешается соседям? В чем экономический смысл?» — задался вопросом бизнес-омбудсмен.

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников 8 июля предложил помечать этикетку вина, поставленного в Россию из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС включает Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и РФ), через Белоруссию, знаком «не является вином» . По мнению директора ассоциации, если на МЗВВ разливают вино, импортируемое не из стран союза, такие поставки подрывают государственную политику России в области виноградарства и виноделия.

На минском заводе отреагировали на слова Титова и Плотникова. Там назвали обычной мировой практикой закупку виноградных материалов и балкового вина из винодельческих регионов, а также их транспортировку и разлив.

«Сортовые европейские виноматериалы «Глера», «Рислинг», «Грюнер Вельтлинер» закупаются, соответственно, у итальянских, немецких, австрийских производителей, и при производстве из них одноименных сортовых вин их наименования не подлежат самостоятельной правовой охране», — сообщили в МЗВВ.