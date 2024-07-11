Во Франции загорелся шпиль знаменитого Руанского собора. Что известно Пожар на шпиле собора в Руане локализован

Во Франции загорелся шпиль Руанского собора. Пожар начался во время строительных работ на высоте 120 м. Власти эвакуировали находившихся в здании и попросили местных жителей держаться подальше от места происшествия. Жемчужину готической архитектуры тушат более 100 пожарных и несколько десятков единиц спецтехники. Пять лет назад при схожих обстоятельствах пожар в Нотр-Даме уничтожил его шпиль и уникальный деревянный каркас крыши.

Во французском городе Руан днем загорелся кафедральный собор, один из памятников национального наследия страны и жемчужина готической архитектуры. Об этом сообщил BFMTV.

Телеканал показал кадры, на которых от Руанского собора в небо поднимаются густые клубы дыма. Как сообщил мэр города Николя Майер-Россиньоль, возгорание произошло на шпиле здания. В местной префектуре уточнили, что власти эвакуировали находящихся в соборе, на месте установлен периметр безопасности. Местных жителей попросили покинуть район и воздержаться от поездок туда.

Как уточнил BFMTV, изначально огонь охватил строительную площадку на шпиле на высоте 120 м. Чтобы добраться до места происшествия, пожарные развернули длинную лестницу. Всего к тушению огня привлекли более 100 спасателей и около 40 единиц техники. Тушение огня осложняется строительными лесами и высотой, на которой расположен очаг пожара.

Пожар локализовали к 15:00 по мск. Пожарным предстоит убедиться, что зданию не угрожает опасность.

«Мы добрались до места возгорания и находимся в процессе его ликвидации. Осталось еще несколько минут, максимум час, чтобы потушить пожар и убедиться, что не осталось горячих точек», — сообщил представитель экстренных служб в эфире BFMTV.

Он добавил, что о начале возгорания сообщили рабочие, которые находились в соборе. По их словам, пожар произошел из-за пластика на строительных лесах.

Местный префект отметил, что в настоящее время внутри собора проводится «инвентаризация некоторых произведений» и мебели, которые могли пострадать из-за воды.

Собор в готическом стиле в Руане был построен в период с XII по XVI в. Шпиль, который сейчас тушат, возвели в XIX веке. Собор широко известен, так как в XIX веке его несколько раз рисовал французский художник-импрессионист Клод Моне. Тогда это сооружение было самым высоким зданием мира.

В июне возгорание произошло на крыше Версальского дворца в Париже. К тушению пожара тогда привлекли 97 пожарных. Огонь точно так же, как в случае с Руанским собором, вспыхнул на участке кровли, где велись ремонтные работы. За час пожар потушили. В результате возгорания никто не пострадал, экспонаты тоже не были повреждены.

close Последствия пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже, 16 апреля 2019 года Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари в Париже, 16 апреля 2019 года Последствия пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже, 16 апреля 2019 года Последствия пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже, 16 апреля 2019 года Последствия пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже, 16 апреля 2019 года Полную галерею можно посмореть

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Пятью годами ранее во Франции произошел пожар в Соборе Парижской Богоматери. Пламя вспыхнуло 15 апреля 2019 года, а потушить огонь удалось лишь на следующий день. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства. В ноябре 2023 года стало известно, что реставраторы установили на собор шпиль, идентичный тому, который сгорел при пожаре. Высота деревянной конструкции составила 96 м.

В мае 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что отреставрированный после пожара Нотр-Дам откроется 8 декабря.