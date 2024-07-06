«У нее был свой взгляд на мир»: умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко Умерла диктор и ведущая программы «Время» Аза Лихитченко

Диктор и одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко умерла в 86 лет. В школе она решила стать актрисой, чтобы много зарабатывать и забыть о вечном безденежье, и с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ. На телевидении Лихитченко оказалась случайно, но в итоге проработала там несколько десятилетий. Одной из ее воспитанниц была Екатерина Андреева.

Одна из первых ведущих программы «Время» и диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко умерла на 87-м году жизни. Об этом сообщил Первый канал.

«Печальная новость. Не стало Азы Лихитченко», — отметил ведущий.

Причина смерти Лихитченко не уточняется. 5 сентября 2023 года Mash писал, что ведущую госпитализировали в московскую больницу с инфарктом миокарда. Врачи, как сообщал Telegram-канал, оценивали ее состояние как тяжелое, она находилась в реанимации.

При этом «Известия» выяснили, что диагноз у Лихитченко не подтвердился. Однако, по данным газеты, медики выявили у женщины изменения в головном мозге, связанные с нарушениями кровоснабжения.

21 сентября Telegram-канал Baza узнал, что ведущую выписали. Он также приводил информацию, что у Лихитченко случился инфаркт миокарда. Из-за осложнений она провела в реанимации две недели, но медикам удалось стабилизировать ее состояние.

Голос, внешность, образование

Диктор советского телевидения Анна Шатилова, которая работала вместе с Лихитченко с 1960-х годов, в беседе с NEWS.ru отметила, что ее коллега была интересным, разным и своеобразным человеком:

«У нее был свой взгляд на мир, на жизнь. С ней интересно было разговаривать, свое видение мира. Человеком была справедливым, на собраниях всегда смело говорила, выступала. Достойный, прекрасный диктор, великолепный голос, хорошее театральное образование, голос очень красивый, внешность интересная».

Она добавила, что очень сожалеет, что «уходят коллеги», и заметила, что «жизнь безжалостна».

Знала Чуковского, отказала Высоцкому

Аза (полное имя — Азалия) Лихитченко родилась в 1937 году в Москве. В интервью она рассказывала, что из военного детства практически ничего не помнит.

«Только девушек с аэростатами, защищавшими небо Москвы от налетов немецких бомбардировщиков, — специальная часть аэростатчиц располагалась недалеко от нашего дома, в парке при усадьбе Черемушки-Знаменского», — отмечала Лихитченко.

Отца, как признавалась ведущая, она видела только на фотографиях. Родители Лихитченко не были женаты, и после того, как ее мать забеременела, он уехал в очередную командировку и больше дома не появлялся. Потом ведущая узнала, что ее отец без вести пропал на войне вместе с братом.

В детстве Лихитченко также удалось познакомиться с Корнеем Чуковским и даже побывать у него в гостях: «Сам разогрел суп, разлил по тарелкам, крупно нарезал хлеб. Во время обеда стал расспрашивать, какие книжки в последнее время прочла, что особенно понравилось».

От Чуковского, по словам ведущей, она получила в подарок роман «Графиня Рудольштадт». После того как книгу прочла сама Лихитченко, роман пошел по рукам одноклассниц и подружек со двора, а к ней так и не вернулся.

После школы девушка поступила в Школу-студию МХАТ. По ее словам, там она оказалась в силу обстоятельств. Изначально Лихитченко планировала поступать на мехмат или физтех, так как в школе ей хорошо давались точные науки, но «мечту на корню зарубила мама». После этого девушка услышала от учителя истории об известных актрисах, которые «очень много зарабатывают». Это и стало решающим фактором в выборе профессии, отмечала телеведущая. В МХАТ она поступила с первого раза.

Вместе с Лихитченко на курсе учились Владимир Высоцкий, Валентин Никулин, Георгий Епифанцев. Ведущая рассказывала, что Высоцкий был одним из ее ухажеров, часто ночевал у нее дома и даже однажды предложил девушке выйти за него замуж. Но она отказалась, так как была влюблена в другого студента Школы-студии МХАТ — Александра Фадеева. Роман с ним был тяжелым: Лихитченко признавалась, что очень страдала от его измен, и в итоге они расстались. После этого она вышла замуж за друга Фадеева — журналиста и сценариста Александра Меделеева.

Начинать карьеру на телевидении Аза Лихитченко не планировала, это получилось спонтанно. Объявление о наборе дикторов она увидела, учась на последнем курсе театрального.

«Честное слово, отправилась на Шаболовку без всякой надежды, что пройдут, что примут», — вспоминала ведущая в интервью.

После проб руководство студии сказало ей, что она киногенична и у нее телевизионный голос. Девушке посоветовали получить диплом и после этого вернуться. Лихитченко призналась, что тогда восприняла это как вежливый отказ, но после окончания учебы ее приняли в штат.

Работа на телевидении захватила ее. Диктором Лихитченко проработала больше 30 лет, а после этого была назначена директором дикторского отдела и стала наставницей молодого поколения. Одной из ее воспитанниц была ведущая программы «Время» Екатерина Андреева.