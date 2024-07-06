Казахстан снова задерживает российские фуры на границе. В чем причина? Таможня Казахстана снова начала задерживать фуры российских грузоперевозчиков

С начала июля таможня Казахстана задерживает российские грузовики с европейскими товарами. Это усложняет перевозку через Россию, Белоруссию и Казахстан из-за ограничений на возврат иностранных полуприцепов без регистрации в Евразийском экономическом союзе. Сейчас на границе задержаны более 20 российских автопоездов.

С 1 июля таможенные службы Казахстана начали задерживать грузовики российских перевозчиков, перевозящих европейские товары в полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом говорится в обращении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к Министерству транспорта от 5 июля, сообщает РБК со ссылкой на копию обращения.

Из письма, направленного АСМАП, следует, что задержки происходят даже после выгрузки товаров в казахстанских таможенных органах назначения. В ассоциации считают, что эти меры существенно мешают эффективному использованию механизма перецепки и перегрузки, который введен в России с октября 2022 года, сказано в документе. В рамках этого механизма российские и белорусские компании перевозят грузы транзитом по России и далее в Казахстан. Аналогичный механизм действует на границе ЕС и Белоруссии с апреля 2022 года.

На сайте АСМАП поясняется, что действия Казахстана препятствуют обратной загрузке полуприцепов, зарегистрированных в странах, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такие полуприцепы принимаются от перевозчиков-резидентов этих стран после перецепки. Заместитель генерального директора ассоциации Евгений Антипов сообщил, что в настоящее время задержаны более 20 российских автопоездов .

Позиция Казахстана и мнение АСМАП

Минфин Казахстана еще в июне предупреждал о новых ограничениях. Казахстанская сторона считает, что при перецепке временно ввезенных на территорию ЕАЭС иностранных полуприцепов нарушаются положения Таможенного кодекса, не допускающие передачу временно ввезенных транспортных средств иным лицам, за исключением отдельных случаев.

Один из таких случаев — завершение перевозки путем вывоза транспортного средства с таможенной территории ЕАЭС. Обратная загрузка полуприцепов для вывоза товаров из Казахстана и повторный ввоз таких полуприцепов с товарами в Казахстан не допускаются.

АСМАП же считает, что обратный вывоз полуприцепа завершает процедуру его временного ввоза, а повторный ввоз следует рассматривать как новую транспортную операцию. Ассоциация также напоминает о договоренности между властями двух стран о моратории до начала 2025 года на запрет перевозки европейских грузов в рамках механизма перецепки. Нарушение этой договоренности вызывает обеспокоенность у российских перевозчиков.

В пояснениях для российских перевозчиков говорится, что временно ввезенные транспортные средства международной перевозки сохраняют статус иностранных товаров и должны находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществляющих их ввоз. Исключением является только вывоз таких автомобилей в целях завершения операции перевозки. Если перевозчик из ЕАЭС хочет перевезти груз в обратном направлении, он должен заплатить ввозные таможенные пошлины, налоги и другие платежи. Либо такие транспортные средства должны быть собственностью самих перевозчиков.

Осенью 2022 года российские автоперевозчики уже сталкивались с аналогичными проблемами в Казахстане из-за механизма перецепки. Тогда было задержано не менее восьми российских фур с товарами из Европы. Казахстан требовал разрешительные документы на грузы, выданные компаниями, которые везли товары по территории ЕС до Белоруссии или России.

Тогда в Минтрансе России посчитали, что это было связано с новыми требованиями Астаны. Казахстан потребовал от российских водителей документы на перевозку грузов, которые были выданы европейским компаниям, а не отечественному перевозчику. АСМАП посоветовала российским компаниям временно приостановить перевозки товаров через Казахстан до урегулирования спорной ситуации.