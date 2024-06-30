В Дагестане блогер обвинил врача в отказе принять пациентку в никабе. Его задержали Глава Дагестана Меликов пообещал защиту врачу после скандала с пациенткой в никабе

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал защиту врачу-эндокринологу, которую затравили за то, что та якобы отказала в приеме пациентке в никабе. Ранее блогер и член организации по защите прав мусульман «Дело чести» Хаджимурад Ханов опубликовал ролик, где он вместе с другом звонит владельцу клиники с просьбой разобраться в ситуации. Врач принесла публичные извинения. После этого Ханова и его товарища задержали. Выяснилось, что в 2015 году в Германии блогера приговорили к двум с половиной годам тюрьмы за вербовку в «Исламское государство»*. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Хасавюрте «псевдообщественник» устроил травлю врача, которая якобы отказала пациентке в осмотре из-за того, что та пришла на прием в никабе. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Кто дал право угрожать и клеймить человека, который, к слову, не имеет ничего против мусульман? Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!» — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава республики заявил, что такие «псевдолидеры общественного мнения» высасывают истории из пальца, и предупредил их о последствиях, которые «обязательно будут».

Что произошло?

О скандале в клинике «Альтер-мед» стало известно 28 июня. Пациентка по имени Мадина, как пишут «Аргументы недели», пришла на прием к эндокринологу в никабе. Врач попросила девушку снять предмет одежды, чтобы провести осмотр, но пациентка отказалась. Об этом Мадина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), заявив, что ей якобы отказали в приеме.

После этого блогер Хаджимурад Ханов (настоящее имя — Гаджимурад Атаев) опубликовал видео, как он вместе с товарищем звонит владельцу клиники «Альтер-мед». В ролике Ханов утверждал, что к ним обратилась «их сестра, мусульманка», которая с болью в груди несколько часов ждала приема.

«Она ясным текстом, вот эта врач, работающая у вас, сказала: «Я девушек в никабе не принимаю». То есть там не было речи, чтобы она (пациентка. – «Газета.Ru») сняла его», — сказал блогер.

В связи с этим Ханов с другом потребовали от владельца клиники разобраться в этой ситуации. Блогер также просил «утихомирить общественность», на что его собеседник ответил:

«Да что утихомирить, я уничтожу просто».

На это Хаджимурад Ханов и его товарищ заявили, что им хотелось бы, чтобы врач принесла извинения и ситуация закончилась «просто обычным недоразумением».

Вскоре после этого эндокринолог Евгения Макеева записала ответное видео, в котором рассказала, что не отказывала пациентке в осмотре, а, наоборот, предложила оказать ей экстренную помощь вне очереди.

«Возникла ситуация недопонимания, которая мне тоже неприятна. За что я приношу свои извинения и хочу сказать, что ко всем людям и ко всем религиям я отношусь с полным уважением и должным уважением», — заявила Макеева.

Врач также добавила, что она хотела бы поговорить с пациенткой, с которой произошла эта ситуация.

По одной из версий, Макеева выложила это видео из-за того, что ей начали угрожать члены организации «Дело чести». Хаджимурад Ханов же заявил, что он с врачом не общался.

В министерстве по национальной политике и делам религий Дагестана ситуацию с врачом назвали вбросом, а Ханова с его товарищем обвинили в том, что они решили «хайпануть» на ситуации, толком в ней не разобравшись.

«Соответствующую жесткую правовую оценку должна получить и запись телефонного разговора с руководителем медицинской клиники, где прозвучала угроза в адрес врача», — призвали в ведомстве.

Там также напомнили, что работа врача подразумевает обследование пациента, и нахождение на приеме врача с закрытым лицом не позволяет медработнику полноценно выполнять свою работу.

30 июня Telegram-канал «ЧП Кавказ» сообщил, что к Ханову и его товарищу в связи с публикацией видео, где они разговаривают с владельцем клиники, пришли правоохранители. Обоих мужчин задержали для выяснения обстоятельств. Информацию о задержании блогера подтвердил источник «Ъ» в правоохранительных органах. В каком преступлении подозревают Ханова — неизвестно.

Кто такой Хаджимурад Ханов?

Хаджимурад Ханов — блогер и член организации по защите прав мусульман «Дело чести». «ЧП Кавказ» сообщает, в настоящее время он также является помощником депутата из города Буйнакска.

По данным СМИ, в 2002 году Ханов, которого тогда звали Гаджимурад Атаев, нелегально въехал в Германию, сбежав из родного Дагестана. Атаев попросил немецкие власти о политическом убежище, однако ему отказали и решили депортировать. Несмотря на это, мужчина остался в Германии.

Спустя несколько лет он поддержал «Исламское государство» (организация запрещена в России) — Атаев публиковал видео, в которых призывал вступать в ИГ. В 2015 году его задержали за вербовку в «Исламское государство», поставку террористам оружия и оправдание военных преступлений. Прокуратура запросила для него лишение свободы на срок до трех с половиной лет, однако на суде Атаев заявил, что раскаивается. В итоге суд отправил его в тюрьму на два с половиной года. После окончания срока мужчина вернулся в Россию.