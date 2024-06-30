Запустили ракету с яхты, подожгли остров и сбежали: Греция ищет казахстанских бизнесменов Греция предъявила обвинения гражданам Казахстана в поджоге 1200 га леса на Гидре

Прокуратура Греции обвинила восьмерых граждан Казахстана в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра. По данным СМИ, отдыхающие на арендованной яхте казахстанцы запускали пиротехнику, что и привело к возгоранию. Несмотря на то, что граждане Казахстана находились под подозрением, им удалось покинуть Грецию на частном самолете. Издание Kathimerini выяснило, что судно арендовали казахстанские бизнесмены, близкие к бывшему президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Прокуратура Греции предъявила обвинения в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра восьмерым гражданам Казахстана. Об этом пишет газета Kathimerini.

По данным издания, восемь взрослых казахстанцев и еще двое несовершеннолетних стали виновниками пожара, который вспыхнул на Гидре 21 июня. Граждане Казахстана запускали пиротехнику с яхты «Персефони 1», что, по утверждению пожарных, и стало причиной возгорания соснового леса.

Kathimerini уточняет, что обвинения были выдвинуты после проведения судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой в бухте обнаружили остатки фейерверков.

Казахстанцы, обвиненные в соучастии в поджоге, по данным газеты, покинули Грецию без допроса. В связи с этим греческие власти обратилась к властям Казахстана.

«Одновременно прокуратура Пирея начала предварительное расследование действий пожарных и портовых властей по делу о пожаре на Гидре», — говорится в публикации Kathimerini.

Особое внимание при его проведении будет уделяться обстоятельствам, которые позволили арендаторам яхты «Персефони 1» покинуть страну несмотря на то, что они находились под подозрением в причастности к поджогу леса.

Пожар на Гидре

О возгорании на острове Гидра стало известно 22 июня. По данным греческого портала pronews.gr, пожар начался из-за того, что 17 иностранцев запускали фейерверки с борта яхты в сторону пляжа Агиос-Николаос. Издание уточнило, что виновники возгорания пытались самостоятельно его потушить, но когда у них не вышло, позвонили в пожарную охрану и скрылись.

Пожар удалось локализовать только через сутки. Министр по климату и гражданской защите Греции Василис Кикилиас сообщил, что для его тушения потребовались шесть самолетов и две бригады пожарных, которым «пришлось отсутствовать при тушении других пожаров и работе служб». Тем не менее, по его словам, возгорание уничтожило около 1200 гектаров леса.

Мэр Гидры Гиоргос Кукудакис заявил, что муниципалитет будет добиваться компенсации ущерба, если обвиняемые будут признаны виновными.

Показания членов экипажа

23 июня стало известно, что прокуратура Пирея возбудила уголовное дело о поджоге и арестовала 13 членов экипажа яхты «Персефони 1», включая капитана. 11 человек позже отпустили под залог. Газета Kathimerini сообщила, что арендаторами судна были граждане Казахстана, отдыхающие в Греции.

Некоторые греческие СМИ при этом писали, что казахстанцы также были среди задержанных. Однако эту информацию опроверг МИД республики.

«Казахстанский консул сразу же после публикации связался с греческими властями. Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет», — заявили в ведомстве.

Ключевыми в деле стали показания экипажа другой яхты, которая была пришвартована в соседней бухте. Они рассказали, что вечером 21 июня услышали 15-20 взрывов, похожих на запуск сигнальных ракет, а через несколько минут заметили дым на холме и оранжевое зарево. Когда члены экипажа подошли к месту происшествия на катере, чтобы выяснить, что происходит, они увидели яхту, стоящую на якоре примерно в 350 метрах от берега Гидры, и небольшую лодку, которая забирала с пляжа людей и сумки.

Арестованные члены экипажа «Персефони 1», среди которых был официант и повар, при этом отрицали, что кто-либо на яхте запускал фейерверки или сигнальные ракеты. Капитан также рассказал, что про дым ему сообщил один из членов экипажа, после чего он немедленно уведомил пожарную охрану.

Кроме этого, адвокат арестованных предоставил заключение экспертизы, которую провел бывший офицер пожарной охраны. В документе говорилось, что расстояние от яхты до берега Гидры превышало 350 метров, а направление ветра было встречным, что якобы исключало возможность того, что фейерверк, запущенный с судна, мог спровоцировать пожар.

Казахстанские бизнесмены покинули Грецию на частном самолете

Kathimerini выяснила, что граждан Казахстана, отдыхающих на яхте, отпустил высокопоставленный офицер пожарной части. Казахстанцы объяснили ему, что непричастны к пожару, и попросили разрешения покинуть судно, чтобы успеть на регулярный рейс. Сотрудник пожарной охраны позволил им сойти на берег. После этого выяснилось, что казахстанцы покинули Грецию на частном самолете.

Источники издания, которые видели список пассажиров яхты, рассказали, что судно арендовали влиятельные казахстанские бизнесмены, близкие к бывшему президенту республики Нурсултану Назарбаеву, и члены их семей. По данным Консорциума журналистов OCCRP, предприниматели, о которых идет речь, возглавляли нефтяные компании в Казахстане и участвовали в сделках сомнительной законности. Состояние одного из бизнесменов превышает $400 млн.